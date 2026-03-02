Războiul din Orientul Mijlociu intră în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară de amploare. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele Donald Trump afirmă că operațiunea va continua „cu forță maximă” până la atingerea tuturor obiectivelor, arată France24.

Moartea lui Ali Khamenei, confirmată după atacurile de sâmbătă, reprezintă cel mai dramatic moment al conflictului și o lovitură directă în centrul puterii de la Teheran. Potrivit președintelui american, „48 de lideri iranieni” ar fi fost eliminați „dintr-o singură lovitură”, într-o operațiune pe care a descris-o drept parte a unui „proces de patru săptămâni”.

Vorbind din reședința sa din Mar-a-Lago, Trump a susținut că ofensiva „avansează rapid” și că durata estimată a campaniei ar putea fi de aproximativ o lună sau chiar mai puțin, în pofida dimensiunii Iranului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În paralel, armata americană a confirmat primele pierderi majore: trei militari au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane și israeliene din regiune.

„Trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa ceva”, a declarat Trump pentru NBC News, avertizând că sunt posibile și alte victime.

Teheranul a ripostat cu peste 25 de valuri de rachete și drone, potrivit unui oficial occidental. Explozii au fost raportate nu doar în Israel, unde cel puțin nouă persoane au murit într-un bombardament la Beit Shemesh, ci și în Oman, Bahrain, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Israelul a transmis că a lansat un „val de atacuri ample” asupra „inimii Teheranului”, în timp ce SUA afirmă că au fost lovite centre de comandă, baze de rachete balistice, infrastructură navală și alte obiective strategice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a susținut inclusiv că nave iraniene au fost scufundate în cadrul operațiunilor recente.

Comandamentul Central al SUA a raportat că peste 1.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, inclusiv centre de comandă și control, baze de rachete balistice și nave ale marinei iraniene.

Israelul a confirmat eliminarea liderilor de rang înalt ai așa-numitei „axe teroriste iraniene” și a continuat atacurile în inima Teheranului, provocând daune inclusiv unui spital, al cărui personal a evacuat pacienții pentru a-i proteja. Bombardiere stealth B-2 ale SUA au lovit facilități critice pentru rachetele balistice iraniene, demonstrând capacitatea militară americană de a opera la distanță mare cu precizie.

Pe fondul acestor operațiuni, tensiunile regionale s-au extins: NATO își ajustează poziția forțelor pentru a contracara amenințările, Marea Britanie a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar, iar protestatarii irakieni pro-Iran au încercat să asalteze Zona Verde din Bagdad, fiind dispersați de forțele de securitate cu gaze lacrimogene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Exploziile și sirenele de raid aerian au fost raportate și deasupra Ierusalimului, în timp ce drone și rachete iraniene au lovit baze americane din Kurdistanul irakian și baze navale din Abu Dhabi, fără victime semnificative, dar cu pagube materiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Escaladarea afectează nu doar securitatea militară, ci și fluxurile economice globale: peste 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, principala rută energetică controlată de Iran.

În plan diplomatic, Uniunea Europeană și lideri ai Marii Britanii, Franței și Germaniei au cerut măsuri defensive și avertizează asupra riscului de escaladare, în timp ce oficiali europeni, inclusiv Ursula von der Leyen și cancelarul german Friedrich Merz, subliniază necesitatea unei tranziții credibile în Iran și planificarea „zilei de după”.

Dimensiunea simbolică a conflictului este, la rândul ei, profundă. În Regatul Unit, iranieni din diaspora au ieșit în stradă pentru a celebra moartea lui Khamenei, punând în lumină polarizarea profundă generată de regimul său, aflat la putere de aproape patru decenii.

În același timp, la nivel diplomatic, Trump a declarat că este dispus să „discute” cu liderii iranieni, fără a preciza cu cine anume, lăsând deschisă o posibilă fereastră de negociere chiar în mijlocul escaladării militare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După trei zile de confruntări, conflictul nu mai poate fi considerat o reacție limitată, ci o campanie coordonată de amploare, cu implicații regionale și globale. Intensitatea loviturilor, numărul mare de ținte distruse și extinderea geografică a atacurilor sugerează o etapă critică, în care fiecare nou val de represalii crește riscul unui război regional de durată.

Editor : C.A.