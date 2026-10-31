Abordarea lui Rutte sau a lui Carney? Un fost director de comunicare al Casei Albe spune care metodă e mai bună în relația cu Trump

Liderii europeni adoptă o strategie greșită în relația cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit lui Anthony Scaramucci, care a ocupat pentru o scurtă perioadă funcția de director de comunicare al Casei Albe în timpul primului mandat al actualului lider american, relatează Politico.

„Trebuie să fii ferm cu el. El nu respectă persoanele care nu sunt așa. Cred că trebuie să aștepți să-i treacă”, a declarat Scaramucci pentru WELT AM SONNTAG.

Scaramucci a descris două moduri de a-l aborda pe Trump: abordarea Carney și abordarea Rutte.

„Există două tipuri de comportament: unul este cel al lui Mark Rutte [secretarul general al NATO] și celălalt este cel al lui Mark Carney [prim-ministrul Canadei]. Cred că Mark Carney se descurcă mai bine cu el. Poporul canadian îi este alături, chiar dacă acest lucru implică anumite dificultăți economice”, a declarat Scaramucci.

„Rutte, pe de altă parte, face o mare greșeală. Pentru că atunci când ești ambiguu sau îl lingușești, când te comporți așa cum s-a comportat Mark Rutte, nu faci decât să-i pierzi respectul. Nu câștigi nimic”, a adăugat el.

Rutte l-a lăudat adesea pe președintele SUA: „Pur și simplu îmi place omul acesta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”, a declarat șeful alianței militare într-un interviu acordat Politico în această vară.

Europa pare să fi cedat dorințelor lui Trump în numeroase ocazii. Acordul comercial UE-SUA a fost criticat pentru că ar fi favorizat Washingtonul, în timp ce aliații europeni au convenit, la summitul NATO de anul trecut de la Haga, asupra unui obiectiv de cheltuieli de 5% din PIB până în 2035, ceea ce corespunde cererii principale a lui Trump.

Carney, în schimb, s-a arătat mai puțin dispus să cedeze presiunilor lui Trump. El s-a retras din negocierile comerciale cu SUA, afirmând că Ottawa nu poate accepta nici oferta, nici cererile — și a promis că va răspunde la noile tarife impuse de Washington cu tarife echivalente, dolar cu dolar.

În cadrul interviului, Scaramucci i-a criticat dur și pe membrii propriului partid al lui Trump, Partidul Republican. „Aceasta este cealaltă fațetă a acestei povești: lașitatea funcționarilor politici care ar trebui să-l țină în frâu pe Donald Trump, adică membrii grupurilor parlamentare republicane din Senat și din Camera Reprezentanților”, a afirmat el.

El a adăugat că parlamentarii nu au reușit să se pronunțe împotriva deciziei lui Trump de a suspenda prevederi cheie ale legii privind sancțiunile împotriva Rusiei, susținută de regretatul senator din Carolina de Sud, Lindsey Graham.

„Nu au făcut nimic pentru a se pronunța împotriva acestui lucru sau pentru a-l mustra pe Trump, deși ar fi putut să-i respingă decizia” a spus el. „Acesta este un exemplu elocvent a ceea ce s-ar numi tactici de forță. Oamenii care cred în autoritarism acționează prin intimidare. Asta a făcut Trump”.

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Editor : A.M.G.