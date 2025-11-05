Live TV

avion ups prabusit in kentucky
Foto: Reuters (colaj digi24.ro)
Avionul avea o vechime de 34 de ani

Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg, tip MD-11, s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky, au declarat autorităţile, citate de presa internaţională. Potrivit CNN, numărul victimelor confirmate a ajuns la 7 morţi şi 11 răniţi, dintre care unii grav.

Reuters relatează că flăcările provocate de accident au aprins o serie de incendii la sol, într-un coridor industrial adiacent aeroportului internaţional, provocând aparent una dintre victimele confirmate şi rănirea a 11 persoane, care, potrivit oficialilor aeroportului, au fost transportate la spital, scrioe News.ro.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că unele persoane au suferit răni „foarte grave” şi că se aşteaptă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce personalul de urgenţă stinge incendiile care încă ard în apropierea aeroportului.

Avionul cu trei motoare era alimentat cu combustibil pentru un zbor de 8 ore şi jumătate către Honolulu. Potrivit UPS, aeronava avea la bord un echipaj de trei persoane. Oficialii federali au declarat că se tem că toate persoanele aflate la bord au decedat. Un purtător de cuvânt al aeroportului din Louisville a declarat ulterior că a fost confirmată a patra victimă.

Postul de televiziune WLKY, afiliat CBS, a difuzat imagini video cu accidentul în momentul producerii acestuia. În imagini se vedea focul pe una dintre aripi în momentul decolării avionului, iar la impactul cu solul s-a produs o explozie.

Mai multe clădiri dintr-o zonă industrială din spatele pistei au luat foc după accident, iar fumul negru şi dens se ridica în cerul serii.

„Zborul UPS 2976 s-a prăbuşit marţi, 4 noiembrie, în jurul orei 17:15, ora locală, după ce a decolat de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky”, a declarat Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

O întrebare cheie pe care anchetatorii o vor analiza este dacă motorul s-a desprins înainte de prăbuşire, a declarat o persoană informată în legătură cu acest subiect, menţionând rapoartele video cu resturi pe aerodrom.

Expertul american în siguranţa aeriană John Cox, care este şi pilot, a declarat că anchetatorii vor trebui să analizeze de ce avionul cu trei motoare nu a mai putut zbura după ce primul motor a luat foc.

„Este un incendiu prea mare pentru un incendiu normal, tipic pentru un motor”, a spus Cox.

„Acel avion ar fi trebuit să zboare cu două motoare. Aşadar, acum trebuie să analizăm ce a cauzat imposibilitatea zborului”, a adăugat el.

Incendiile încă ardeau în apropierea aeroportului, a declarat primarul din Louisville, Craig Greenberg, într-o postare pe reţelele de socializare, puţin înainte de ora 19:00 ET (00:00 GMT).

Autorităţile au emis un ordin de adăpostire la faţa locului pentru toate locaţiile aflate la o distanţă de 8 km de aeroport.

Avionul avea o vechime de 34 de ani

Înregistrările FAA arată că avionul implicat în accident, un avion de marfă MD-11, avea 34 de ani. Boeing, care a închis programul MD-11 după ce l-a achiziţionat în urma fuziunii cu McDonnell Douglas, a declarat că este preocupat de siguranţa şi bunăstarea tuturor celor afectaţi şi că va oferi asistenţă tehnică anchetei.

Flightradar24 a declarat că avionul, care a început să opereze cu UPS în 2006, a zburat de la Louisville la Baltimore, marţi dimineaţă, înainte de a se întoarce la Louisville. Zborul de la Louisville la Honolulu durează de obicei 8 ore şi jumătate, a declarat serviciul de urmărire a zborurilor.

Avionul a urcat la o altitudine de 175 de picioare şi a atins o viteză de 184 de noduri înainte de a efectua o coborâre bruscă, potrivit datelor de la Flightradar24.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional pentru Siguranţa Transporturilor a declarat că instituţia va conduce ancheta şi că va trimite o echipă la faţa locului.

NTSB are nevoie, de obicei, de 12 până la 24 de luni pentru a finaliza o anchetă, a stabili cauza probabilă şi a emite recomandări pentru a ajuta la evitarea incidentelor similare.

Aeroportul din Louisville găzduieşte UPS Worldport, un hub global pentru operaţiunile de transport aerian de marfă ale firmei de curierat şi cea mai mare facilitate de manipulare a coletelor din lume.

UPS este cel mai mare angajator din Louisville, oferind 26.000 de locuri de muncă în zonă, potrivit publicaţiei Louisville Business First.

Rădăcinile sale adânci în comunitate depăşesc numărul de angajaţi.

„Sunt alături de toată lumea de la UPS, pentru că acesta este un oraş UPS”, a declarat la conferinţa de presă Betsy Ruhe, membru al Consiliului Metropolitan Louisville, al cărui district include aeroportul.

„Vărul meu este pilot UPS. Partenerul de tenis al asistentului meu este pilot UPS. Stagiarul din biroul meu lucrează noaptea la UPS pentru a-şi plăti studiile universitare. Cu toţii cunoaştem pe cineva care lucrează la UPS şi toţi îşi trimit mesaje prietenilor şi familiei, încercând să se asigure că toată lumea este în siguranţă. Din păcate, unele dintre aceste mesaje probabil vor rămâne fără răspuns”, a adăugat.

Aeroportul din Louisville a declarat că aerodromul a fost închis după incident. Accidentul va perturba probabil livrările UPS şi ale clienţilor săi principali, printre care Amazon (AMZN.O), Walmart şi Serviciul Poştal al Statelor Unite. Walmart şi Amazon nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

