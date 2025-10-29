Acord comerical între SUA și Coreea de Sud: tarifele vamale vor fi micșorate. Trump: „Am avut o întâlnire extraordinară” cu Seulul

Statele Unite și Coreea de Sud au convenit asupra unui acord comercial amplu, au anunțat ambele țări în urma discuțiilor dintre liderii lor, relatează BBC.

Consilierul prezidențial al Coreei de Sud, Kim Yong-beom, a declarat că cele două părți vor reduce tarifele reciproce de la 25% la 15%, așa cum s-a convenit la începutul anului în curs.

Coreea de Sud va investi, de asemenea, 350 de miliarde de dolari în SUA, inclusiv 200 de miliarde de dolari în investiții în numerar și 150 de miliarde de dolari în construcții navale, a spus Kim Yong-beom.

Președintele american Donald Trump, care se află în prezent într-o călătorie de o săptămână în Asia, a declarat că acordul a fost „practic finalizat” în cadrul unei cine care a urmat discuțiilor, care au durat aproape două ore. El nu a dat mai multe detalii.

„Am avut astăzi o întâlnire extraordinară cu Coreea de Sud”, a declarat Trump referindu-se la discuțiile purtate cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung, adăugând că „s-au stabilit multe lucruri”.

„Am discutat și alte aspecte legate de securitatea națională etc. Și cred că am ajuns la o concluzie cu privire la multe chestiuni foarte importante.”

Donald Trump, despre întâlnirea cu Xi Jinping

Ambele părți au minimizat perspectiva unei evoluții semnificative înaintea discuțiilor de miercuri, dezamăgind mulți reprezentanți ai industriilor electronice, de cipuri și auto din Coreea de Sud, care sperau să obțină o oarecare claritate în haosul tarifar.

Trump a impus Seulului o taxă vamală de 25% la începutul acestui an, pe care Lee a reușit să o negocieze până la 15%, după ce Seulul a declarat că va investi 350 de miliarde de dolari în SUA și va cumpăra gaze naturale lichefiate în valoare de 100 de miliarde de dolari.

Însă Casa Albă și-a intensificat ulterior cererile în cadrul negocierilor comerciale, Trump insistând asupra investițiilor în numerar în SUA.

Cele două țări au fost de-a lungul timpului aliați cheie, însă tensiunile au crescut după ce sute de sud-coreeni au fost reținuți în urma unei operațiuni de imigrare în SUA luna trecută.

Liderul de la Casa Albă se va întâlni joi cu omologul său chinez Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) care are loc la Gyeongju. Ministerul de Externe al Chinei a confirmat întâlnirea, care va avea loc joi în orașul Busan.

Președintele SUA a declarat miercuri că „așteaptă cu nerăbdare” întâlnirea.

„Am discutat mult în ultima lună și cred că vom ajunge la un acord care va fi foarte, foarte satisfăcător atât pentru China, cât și pentru noi.”

Adresându-se miercuri unui grup de directori executivi în Gyeongju, Trump a declarat că este convins că Statele Unite „vor ajunge la un acord” cu China și că acesta va fi „un acord avantajos pentru ambele părți”.

Liderul SUA a primit o coroană de aur

De asemenea, el a lăudat țările APEC pentru că au făcut mai echitabil sistemul comercial global, care, potrivit lui, era „defectuos” și „avea nevoie urgentă de reformă”.

„Securitatea economică este securitate națională”, a afirmat Trump. „Acest lucru este valabil pentru Coreea de Sud, este valabil pentru orice țară.”

Înaintea discuțiilor de miercuri cu Lee Jae Myung, Trump a fost întâmpinat de o gardă de onoare și a primit cadouri, printre care și o coroană de aur.

„Aș vrea să o port chiar acum”, a spus Trump, referindu-se la coroană.

De asemenea, el a primit Marele Ordin Mugunghwa, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud. El este primul președinte american care primește această distincție, acordată „în semn de recunoaștere a contribuției sale la pacea din Peninsula Coreeană”, a declarat biroul prezidențial sud-coreean.

Ambii lideri au participat la un prânz de lucru, urmat de o întâlnire privată în cursul după-amiezii.

Citește și:

Donald Trump a decis să nu se întâlnească cu Kim Jong Un în actualul turneu asiatic

Editor : A.M.G.