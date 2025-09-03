Live TV

Acordul comercial SUA - UE, în pericol de anulare. Anunțul lui Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Ursula von der Leyen și Donald Trump. Foto: Getty Images/ Andrew Harnik

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters.

Afirmaţiile au fost făcute la începutul unei întâlniri cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Trump a subliniat că o decizie defavorabilă ar lăsa SUA „mult mai sărace” şi ar putea pune în pericol înţelegerile comerciale recente.

„Ţara noastră are şansa să fie incredibil de bogată din nou. Ar putea însă să fie şi incredibil de săracă. Dacă nu câştigăm acest proces, vom suferi enorm”, a spus el, potrivit News.ro.

Trump a susţinut că tarifele impuse partenerilor comerciali au deschis drumul pentru noi acorduri, inclusiv cu UE, şi că acestea sunt deja finalizate.

„Am făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană prin care ne plătesc aproape un trilion de dolari şi ştiţi ce? Sunt mulţumiţi. Este încheiat. Aceste acorduri sunt toate încheiate. Dar cred că va trebui să le anulăm”, a adăugat preşedintele.

Declaraţiile marchează prima dată când liderul de la Casa Albă sugerează că acordurile comerciale ar putea fi invalidate dacă decizia Curţii de Apel, care a considerat multe dintre tarifele impuse ilegale, va fi confirmată de Curtea Supremă.

Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
Scandal fiscal la Londra: vicepremierul Angela Rayner admite că a plătit taxe mai mici decât datora
Șeful Consiliului European, Antonio Costa, primit azi de Nicuşor Dan: „România este un element cheie pentru securitatea europeană”
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția
