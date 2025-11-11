Acordul lui Donald Trump cu Coreea de Sud, amânat pentru moment. „Mărul discordiei”: detaliile legate de submarine

La două săptămâni după ce președintele american Donald Trump și președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-au întâlnit și au anunțat că au rezolvat luni întregi de negocieri privind tarifele și problemele de securitate, cele două părți nu au publicat încă niciun acord pe hârtie. Oficialii sud-coreeni spun că întârzierea pare să se concentreze pe discuțiile privind cererea lor de aprobare din partea Washingtonului pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, pe care Lee a ridicat-o public când s-a întâlnit cu Trump în marja unui forum Asia-Pacific în Coreea de Sud luna trecută, anunță Reuters.

După această întâlnire, oficialii au declarat că vor publica în curând o fișă informativă care va prezenta un acord privind aspectele de securitate, inclusiv cele privind submarinele, precum și un acord comercial anunțat pentru prima dată la primul summit Trump-Lee din iulie, în baza căruia Coreea de Sud ar investi sute de miliarde de dolari în proiecte americane în schimbul unor tarife mai mici.

„Deoarece a fost ridicată problema construirii unui submarin cu propulsie nucleară, fiecare dintre departamentele americane pare să aibă nevoie de ceva timp pentru a-și ajusta opiniile”, a declarat duminică ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn, într-un interviu acordat postului local de televiziune KBS.

Washingtonul a aprobat utilizarea combustibilului nuclear de către Seul pentru submarin, dar finalizarea fișei informative durează mai mult, deoarece departamentele relevante ale SUA încă oferă feedback și continuă să se facă ajustări la formulare, a declarat vineri un înalt oficial prezidențial sud-coreean.

Poziția lui Lee cu privire la construirea submarinului în Coreea de Sud pare să fie în contradicție cu recentele comentarii ale lui Trump pe rețelele sociale, care a afirmat că acesta a fost aprobat, dar va fi construit într-un șantier naval american. Analiștii spun că există semne de întrebare cu privire la disponibilitatea SUA de a transfera tehnologie sensibilă. Negocierile privind submarinul au loc în contextul în care cele două părți afirmă că au ajuns la un acord privind comerțul.

Dezacordurile privind structura fondului de investiții au împiedicat emiterea unor declarații comune după întâlnirile anterioare dintre Lee și Trump.

„În ceea ce privește tarifele, proiectul poate fi considerat finalizat și va fi făcut public atunci când fișa informativă comună va fi gata de a fi anunțată”, a declarat un oficial al ministerului comerțului.

Un memorandum de înțelegere privind pachetul de investiții în valoare de 350 de miliarde de dolari este, de asemenea, gata, dar nu a fost semnat, iar modul și momentul semnării acestuia nu au fost încă stabilite, a spus oficialul.

„Așteptăm acest lucru, deoarece avem nevoie ca acesta să fie anunțat oficial pentru a lua măsuri de urmărire, cum ar fi explicarea acestuia în fața Parlamentului”.

