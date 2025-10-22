Live TV

„Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți

Data publicării:
Congresul american
REUTERS/Kent Nishimura
Camera Reprezentanților și Senatul SUA fac presiuni pentru aplicarea celor mai severe sancțiuni, în timp ce legislatorii lansează un ultimatum cu privire la politica sistematică a lui Vladimir Putin de ștergere culturală și deportare forțată.

Un grup bipartid de legiuitori americani a lansat marți o campanie puternică pentru a crește presiunea asupra președintelui rus, cerând returnarea imediată a aproximativ 19.000 de copii ucraineni răpiți cu forța în timpul războiului, scrie Kyiv Post.

Ei avertizează că nerespectarea acestei cereri va duce la desemnarea imediată a Rusiei ca stat sponsor al terorismului – o măsură care are consecințe economice și diplomatice profunde.

Presiunea din Camera Reprezentanților vine în contextul în care Senatul este gata să promoveze astăzi versiunea sa a proiectului de lege, semnalând un front legislativ unificat împotriva a ceea ce legislatorii numesc un „act de terorism incontestabil” dirijat de Kremlin.

Camera Reprezentanților introduce o legislație „ultimatum”

În Congres, reprezentantul Brian Fitzpatrick (R-PA), copreședinte al Grupului ucrainean din Congres, și congresmanul Bill Keating (D-MA) au introdus marți seara în mod oficial „Legea privind desemnarea Federației Ruse ca stat sponsor al terorismului”.

„Putin a răpit peste 19.000 de copii ucraineni – nu din întâmplare, ci în mod deliberat. Un act de terorism deliberat și calculat”, a declarat congresmanul Fitzpatrick într-o declarație.

„Astăzi... am introdus o legislație bipartidică care transmite un ultimatum clar: înapoiați acești copii sau veți suporta întreaga greutate a desemnării ca stat sponsor al terorismului”, a adăugat el.

Legislația stabilește un termen limită definitiv de 60 de zile pentru ca secretarul de stat să certifice că copiii răpiți au fost returnați și că reintegrarea lor este în curs.

Nerespectarea acestui termen ar declanșa o desemnare obligatorie, impunând sancțiuni severe și izolând și mai mult Moscova pe scena mondială.

Congresmanul Keating a reiterat urgența, afirmând că răpirea forțată a copiilor „este un act inacceptabil care necesită justiție și responsabilitate”.

Senatul ia măsuri

În Capitol, Senatul face progrese rapide în ceea ce privește măsura însoțitoare. Comisia pentru relații externe a Senatului are programat să voteze astăzi promovarea proiectului de lege.

Prezentat de o coaliție bipartidică formată din senatorii Lindsey Graham (R-SC), Richard Blumenthal (D-CT), Katie Britt (R-AL) și Amy Klobuchar (D-MN), proiectul de lege al Senatului se concentrează în mod specific pe răpirea copiilor – o crimă de război care stă la baza acuzării Curții Penale Internaționale împotriva lui Putin.

„Rusia și-a câștigat dreptul de a fi pe această listă”, a declarat senatorul Graham, referindu-se la grupul exclusiv de țări desemnate în prezent ca state care sponsorizează terorismul: Cuba, Coreea de Nord, Iran și Siria.

Impulsul bipartizan copleșitor din Congres reprezintă un contrast puternic cu abordarea actuală a Casei Albe.

Eforturile recente ale președintelui Trump s-au concentrat pe o propunere – acum suspendată – de summit față în față cu Putin la Budapesta, Ungaria.

Această presiune legislativă din partea Congresului pare să vizeze impunerea de costuri maxime Rusiei, în timp ce administrația urmărește un dialog la nivel înalt.
„Răspuns clar și măsurat” cu „efect real”

Legiuitorii din ambele camere au subliniat că această desemnare este mult mai mult decât simbolică. Ea ar crește exponențial costurile afacerilor cu Moscova, trimițând un avertisment clar oricărui actor internațional care colaborează cu Kremlinul.

„Desemnarea ca stat care sponsorizează terorismul are efecte reale”, a avertizat congresmanul Fitzpatrick. „Va face ca fiecare dolar, fiecare transport, fiecare tranzacție care implică Kremlinul să fie mai periculoasă și mai costisitoare”, a adăugat el.

În timp ce Camera Reprezentanților și Senatul avansează rapid proiectele de lege respective, calea finală către adoptarea legii rămâne incertă.

Deși sprijinul bipartizan este puternic, soarta măsurii depinde de capacitatea acesteia de a depăși potențiala opoziție din partea Casei Albe, care, în ultimii ani, a căutat o etichetă mai puțin punitivă de „stat agresor” pentru a menține flexibilitatea diplomatică.

Pentru cei aproape 20.000 de copii ucraineni separați de casele și familiile lor – mulți dintre ei fiind supuși, potrivit rapoartelor, „reeducării” și ștergerii culturale în custodia Rusiei – Congresul și-a exprimat clar intenția: întoarcerea lor în siguranță este acum prețul ne negociabil pentru a evita desemnarea finală de stat terorist.

 

