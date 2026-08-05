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Acţiunile SpaceX se prăbuşesc după explozia cheltuielilor pentru AI şi apropierea termenului la care expiră restricţiile de vânzare

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Foto: Profimedia
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Din articol
Investitorii cer rezultate, nu doar investiţii  Musk promite venituri de 1.000 de miliarde de dolari 

Acţiunile SpaceX au scăzut miercuri cu aproape 13% după publicarea primelor rezultate financiare de la listarea companiei, investitorii fiind îngrijoraţi de explozia cheltuielilor pentru inteligenţa artificială şi de apropiata expirare a restricţiilor care permit insiderilor să îşi vândă acţiunile, transmite CNBC

Compania lui Elon Musk a anunţat că investiţiile de capital au crescut de şase ori în trimestrul al doilea, la 18,4 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor. Cea mai mare parte a banilor a fost direcţionată către infrastructura de inteligenţă artificială. 

În prezent, acţiunile SpaceX se tranzacţionează în jurul valorii de 109 dolari, sub preţul de listare de 135 de dolari şi mult sub maximul de peste 200 de dolari atins la scurt timp după debutul bursier din iunie, potrivit News.ro. 

Investitorii cer rezultate, nu doar investiţii 

Piaţa este tot mai atentă la marile cheltuieli ale companiilor din tehnologie pentru AI şi la capacitatea acestora de a genera profituri. 

Deşi modelele proprii de inteligenţă artificială ale SpaceX sunt considerate în urma celor dezvoltate de OpenAI şi Anthropic, compania încearcă să devină un jucător important pe piaţa serviciilor cloud, închiriind capacitatea de procesare construită cu cipuri Nvidia. 

Directorul financiar Bret Johnsen a încercat să calmeze investitorii, afirmând că investiţiile sunt eficiente şi că, în cazul infrastructurii AI, perioada de recuperare a investiţiei este sub un an. 

Musk promite venituri de 1.000 de miliarde de dolari 

În ciuda reacţiei negative a pieţei, SpaceX şi-a redus pierderile şi şi-a îmbunătăţit perspectivele pe termen lung. 

Elon Musk a declarat că societatea estimează acum venituri anuale de 1.000 de miliarde de dolari în 2030, cu un an mai devreme decât prognoza anterioară. 

Analiştii spun însă că investitorii rămân preocupaţi de ritmul de creştere, de costurile ridicate şi de momentul în care compania va deveni profitabilă. 

Joi expiră perioada de blocare a acţiunilor deţinute de investitorii şi angajaţii existenţi, ceea ce le va permite acestora să vândă o parte din participaţii. Piaţa se teme că o eventuală creştere a ofertei de acţiuni ar putea pune şi mai multă presiune asupra cotaţiei. 

Editor : A.C.

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