Actorul Liev Schreiber a fost internat de urgență într-un spital din New York. Problemele descrise de vedeta din saga „X-Men”

Liev Schreiber, actorul din „Scream” sau „Ray Donovan”, în vârstă de 58 de ani, a fost internat de urgenţă la spitalul din New York duminică. Potrivit unor surse bine informate citate de site-ul TMZ, el a suferit de dureri de cap violente şi şi-a sunat medicul, care i-a recomandat să se prezinte imediat la spital.

Fostul partener al lui Naomi Watts a petrecut noaptea de duminică spre luni la urgenţe, unde a fost supus unei serii de examinări. Luni era încă internat.

Tot potrivit TMZ, medicii încă nu cunosc natura problemei de care a suferit actorul, dar acesta „poate vorbi şi merge fără probleme” şi „îşi poate folosi în totalitate membrele”.

„Din precauţie, Liev a fost internat în spital pentru investigaţii şi, în această după-amiază, a primit permisiunea de a se întoarce la muncă”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat transmis de revista People.

Actorul din saga „X-Men” a devenit cunoscut în principal pentru rolurile sale din „Scream”, „Spotlight”, „Ray Donovan”. În 2024, a jucat în serialul Netflix „The Perfect Couple”, alături de Nicole Kidman.

Editor : A.R.