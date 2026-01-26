Live TV

Video Actrița Jane Fonda face apel la americani să se solidarizeze împotriva lui Donald Trump: „Este o chestiune de bine sau rău”

Data publicării:
2025 WIF Honors
Jane Fonda Foto: Profimedia

Jane Fonda a făcut comentarii pertinente despre situaţia actuală a Statelor Unite sub administraţia Donald Trump. Actriţa, în vârstă de 88 de ani, a apărut săptămâna trecută în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” unde a discutat despre consecinţele politicilor actuale ale preşedintelui.

În timpul emisiunii, Colbert i-a cerut părerea despre modul în care americanii îşi pot proteja drepturile garantate de Primul Amendament sub administraţia Trump.

„Dacă guvernul nu răspunde nevoilor poporului său, înseamnă că ceva nu este în regulă, nu-i aşa? Vedem lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Nu este ca în anii '40 şi '50. Autoritarismul a pătruns în fiecare colţ al guvernului nostru”, a spus ea.

„Ei răpesc oameni. Ei deportează ilegal cetăţeni americani”.

Actrița făcut referire şi la împuşcarea mortală a lui Renee Nicole Good de către un agent ICE în Minneapolis la începutul acestei luni, după ce maşina ei a blocat o stradă în timpul unei operaţiuni ICE. Secretarul Departamentului Securităţii Interne, Kristi Noem, a afirmat că ofiţerii au fost nevoiţi să deschidă focul deoarece Good „se angajase în terorism intern”. Incidentul a dus la proteste pe scară largă în toată ţara.

„În Minneapolis, unde au împuşcat-o pe doamna Good, împuşcă oameni. Orbesc oameni”, a continuat Fonda. „Se întâmplă tot felul de lucruri foarte, foarte rele. Şi nu este o chestiune de dreapta sau stânga. Nu-mi pasă de ce partid aparţii. Este o chestiune de bine sau rău. Nu-i aşa?. Cred că se depăşesc limitele. Şi este de ajuns. Ne-am săturat. Nu-i aşa? Suntem ţara celor curajoşi. Cei dragi nouă au luptat şi mulţi au murit pentru aceste libertăţi. Nu putem permite să ni le ia, pentru că dacă le lăsăm să dispară, nu vor mai fi acolo când vom avea nevoie de ele”.

Ea a explicat că oamenii trebuie să se unească „în solidaritate” pentru a-şi proteja drepturile, adăugând că „nu trebuie să fim singuri”.

Fonda este cunoscută de ani buni pentru activismul său, pe lângă cariera sa îndelungată de actriţă, participând în mod notabil la protestele împotriva războiului din Vietnam şi fiind activă în Mişcarea pentru drepturile civile.

Anterior, ea l-a criticat pe Trump la premiile SAG-AFTRA 2025, redenumite acum The Actor Awards. În discursul său de acceptare a premiului SAG-AFTRA pentru întreaga carieră, ea nu i-a rostit numele dar l-a amintit pe Sebastian Stan, care a interpretat rolul preşedintelui în "The Apprentice".

Chiar dacă urăşti comportamentul personajului tău, trebuie să înţelegi şi să empatizezi cu persoana traumatizată pe care o interpretezi”, a spus ea.

„Empatia nu este o slăbiciune sau o „trezire”. Şi, apropo, „trezirea” înseamnă pur şi simplu că îţi pasă de ceilalţi”, a spus ea.

„O mulţime de oameni vor fi profund afectaţi de ceea ce se întâmplă, de ceea ce ne aşteaptă. Şi chiar dacă au convingeri diferite, trebuie să apelăm la empatia noastră, să îi ascultăm cu inima şi să îi primim în cortul nostru. Pentru că vom avea nevoie de un cort mare pentru a rezista cu succes la ceea ce ne aşteaptă”.

Fonda a adăugat: „Ne aflăm într-un moment documentar. Nu trebuie să ne amăgim niciun moment cu privire la ceea ce se întâmplă... Nu trebuie să ne izolăm, trebuie să rămânem în comunitate, trebuie să îi ajutăm pe cei vulnerabili”.

