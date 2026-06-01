Actrița Kelly Curtis a murit la vârsta de 69 de ani. Decesul a fost anunțat de sora sa, Jamie Lee Curtis

at arrivals for HITCHCOCK Premiere, The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), Los Angeles, CA November 20, 2012.
Kelly Curtis (stânga) și sora ei mai mică, Jamie Lee Curtis. Foto: Profimedia

Actriţa americană Jamie Lee Curtis a anunţat duminică moartea surorii sale, actriţa Kelly Curtis, la vârsta de 69 de ani, despre care a spus că era „talentată” şi „de o frumuseţe uluitoare”.

Vedeta americană, în vârstă de 67 de ani, a declarat că sora ei mai mare a murit sâmbătă „în locuinţa sa, în natură, împăcată”, după ce a interpretat roluri în filme precum „Trading Places” (1983) - în care au jucat amândouă -, „Magic Sticks” (1987) şi „The Devil's Daughter” (1991), notează Agerpres.

Într-un mesaj distribuit pe Instagram, Jamie Lee Curtis a declarat: „A fost prima mea prietenă şi totodată o confidentă pe tot parcursul vieţii. Era de o frumuseţe uluitoare şi o actriţă talentată”.

„Juca excelent jocul de cărţi Cupe, colecţiona broaşte ţestoase, iubea familia sa, natura, muzica, cumpărăturile second-hand, călătoriile, Facebook şi Pokemon Go. Era mândră de rădăcinile sale daneze şi de originea sa evreiască maghiară şi era o patriotă americană devotată. Va rămâne în amintirea noastră pentru generozitatea ei plină de dragoste, opiniile sale ferme, curiozitatea sa nesfârşită, stilul ei unic şi prăjiturile ei în formă de semilună, cu migdale şi pudră de zahăr, pe care le prepara de Crăciun - de unde şi porecla ei, «Auntie Cookie»”, a adăugat Jamie Lee Curtis.

Mesajul a fost însoţit de o fotografie alb-negru a surorii sale, cu o ţigară în gură.

Jamie Lee Curtis nu a dezvăluit cauza decesului lui Kelly Curtis.

Ea a continuat spunând că sora ei mai mare obişnuia să-şi încheie mesajele cu expresia maghiară „Isten Veled”, care înseamnă „Dumnezeu este cu tine”.

Jamie Lee a adăugat: „Isten Veled, surorii mele a soarelui şi a lunii, Tai a mea. Ne vom revedea mai târziu”.

Pe lângă rolurile din filme, Kelly Curtis a jucat şi în episoade ale unor seriale TV populare, precum „The Equaliser”, „Star Trek: Deep Space Nine” şi „The Sentinel”.

Ea era fiica cea mare a starului din „The Persuaders!”, Tony Curtis, şi a actriţei Janet Leigh, cunoscută mai ales pentru rolul din „Psycho” (1960).

Sora ei mai mică, Jamie Lee, a câştigat un Oscar, un premiu BAFTA şi un premiu Primetime Emmy, şi a fost nominalizată totodată la un premiu Grammy. Ea este cunoscută mai ales pentru rolurile interpretate în filme precum „Halloween” (1978), „Everything Everywhere All at Once” (2022) şi „Freaky Friday” (2003) - la care Kelly a lucrat ca asistentă de producţie.

