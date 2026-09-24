Live TV

Actriţa Susan Sarandon a fost reţinută în timpul unei manifestaţii împotriva lui Netanyahu la New York

Data publicării:
Actriţa Susan Sarandon a fost reţinută în timpul unei manifestaţii împotriva lui Netanyahu la New York
Actriţa Susan Sarandon a fost reţinută în timpul unei manifestaţii împotriva lui Netanyahu la New York. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Actriţa americană Susan Sarandon se numără printre persoanele reţinute joi de poliţie la New York, în timpul dispersării unei manifestaţii împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Imagini arată poliţişti newyorkezi punându-i cătuşe vedetei din „Thelma & Louise” în timpul acestei manifestaţii, în timp ce liderul israelian se pregătea să ia cuvântul în faţa Adunării Generale a ONU.

New York Post a raportat că actriţa Hannah Einbinder, din serialul „Hacks”, a fost şi ea evacuată de la acest sit-in organizat de Jewish Voice for Peace, unde protestatarii purtau pancarte pe care scria „Opriţi înarmarea Israelului” şi „Puneţi capăt genocidului”.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei din New York (NYPD) a declarat că agenţii săi au intervenit pentru o „manifestaţie nedeclarată” care bloca o intersecţie.

Ea a afirmat că poliţiştii le-au cerut protestatarilor să părăsească zona, dar aceştia „au continuat să blocheze intersecţia”.

„Mai multe persoane care nu s-au supus au fost luate în custodie”, a adăugat ea, fără a preciza numărul lor.

Susan Sarandon, cunoscută de asemenea pentru rolurile sale din "Dead Man Walking" sau "The Rocky Horror Picture Show", participă în mod regulat la manifestaţii împotriva războiului dus de Israel în Gaza.

Ea a mărturisit recent că a pierdut contracte din cauza poziţiilor sale ferme împotriva Israelului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
3
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
4
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
gindeanu 2
5
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Yuval Abraham şi Rachel Szor
Realizatorii filmului „NAZA” anunță că documentarul despre Gaza va putea fi vizionat gratuit online după lansarea în cinematografe
NYC: 2026 Opening of the UN General Assembly, New York, New York, USA - 24 Sep 2026
Zeci de oameni au plecat din sală în timpul discursului lui Netanyahu la Adunarea Generală a ONU
Donald Trump
Principalele posturi de televiziune suspendă transmisiunile din cadrul grupului de presă de la Casa Albă referitoare la Trump
818968615_1653347199494045_6582976934912684708_n
AUR a protestat în Parlament după ce procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu: „Opriți poliția politică!”
violente p victoriei profimedia
Încă patru instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei, arestați pentru 30 de zile. Unul a primit arest miercuri
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski profimedia
Zelenski: „SUA propun trei pași pentru dezamorsarea războiului”
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare...
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită...
drona ruseasca profimedia
Radu Miruţă: României îi vor fi livrate anul viitor „capabilităţi...
Ultimele știri
Mahmoud Abbas denunță politica israeliană, la ONU: Ameninţă „însăşi existenţa” palestinienilor
Administraţia Trump a propus o altă soluție în locul interzicerii exporturilor de motorină
Miruţă: PSD spune că nu va vota Guvernul Mureșan, deși vine cu aceleaşi măsuri fiscale pe care le propunea şi Guvernul Veştea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
Adevărul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei