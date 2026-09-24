Actriţa Susan Sarandon a fost reţinută în timpul unei manifestaţii împotriva lui Netanyahu la New York

Actriţa americană Susan Sarandon se numără printre persoanele reţinute joi de poliţie la New York, în timpul dispersării unei manifestaţii împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Imagini arată poliţişti newyorkezi punându-i cătuşe vedetei din „Thelma & Louise” în timpul acestei manifestaţii, în timp ce liderul israelian se pregătea să ia cuvântul în faţa Adunării Generale a ONU.

New York Post a raportat că actriţa Hannah Einbinder, din serialul „Hacks”, a fost şi ea evacuată de la acest sit-in organizat de Jewish Voice for Peace, unde protestatarii purtau pancarte pe care scria „Opriţi înarmarea Israelului” şi „Puneţi capăt genocidului”.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei din New York (NYPD) a declarat că agenţii săi au intervenit pentru o „manifestaţie nedeclarată” care bloca o intersecţie.

Ea a afirmat că poliţiştii le-au cerut protestatarilor să părăsească zona, dar aceştia „au continuat să blocheze intersecţia”.

„Mai multe persoane care nu s-au supus au fost luate în custodie”, a adăugat ea, fără a preciza numărul lor.

Susan Sarandon, cunoscută de asemenea pentru rolurile sale din "Dead Man Walking" sau "The Rocky Horror Picture Show", participă în mod regulat la manifestaţii împotriva războiului dus de Israel în Gaza.

Ea a mărturisit recent că a pierdut contracte din cauza poziţiilor sale ferme împotriva Israelului.

Editor : A.P.