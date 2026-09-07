Actrița Susan Sarandon susține că sprijinul său pentru Palestina îi afectează cariera: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme

Susan Sarandon, actriţă premiată cu Oscar, a declarat că încă pierde roluri din cauza sprijinului său deschis faţă de palestinieni, în ciuda a ceea ce ea a descris ca fiind o schimbare mai amplă a opiniei publice împotriva sprijinului acordat de SUA Israelului. În cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, unde îşi promovează cel mai recent film, „The Echo Chamber”, Sarandon a afirmat că anumite segmente ale industriei cinematografice continuă să o evite din cauza activismului său.

„Cred că naraţiunea s-a schimbat complet în ceea ce priveşte relevanţa istorică a Palestinei şi legăturile sioniştilor cu America şi politica noastră”, a spus ea. „A fost o revelaţie majoră pentru oameni să afle cât de mulţi bani acordă Statele Unite Israelului; nimeni nu înţelegea cu adevărat acest lucru.”

Sondajele de opinie din SUA au arătat că sprijinul pentru Israel s-a atenuat, iar simpatia pentru palestinieni a crescut de la începutul războiului din Gaza, în 2023, notează News.ro.

Însă actriţa în vârstă de 79 de ani a declarat că sprijinul ei pentru cauza palestiniană continuă să aibă consecinţe profesionale.

„Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme, deoarece există agenţii care încă le spun oamenilor să nu mă angajeze”, a declarat ea reporterilor, scrie The Guardian. „Dar aşa funcţionează structura puterii. Cred că, printre oameni, cu siguranţă la nivel internaţional, mă simt binevenită”.

Câştigătoare a unui premiu Oscar pentru filmul „Dead Man Walking”, Sarandon s-a remarcat în filme precum „The Rocky Horror Picture Show”, „Bull Durham” şi „Thelma şi Louise”.

Ea a fost exclusă din agenţia de talente cu care colabora de mult timp, UTA, în 2023, în urma unor declaraţii pe care le-a făcut în timp ce participa la mitinguri pro-palestiniene, la o lună după atacul Hamas asupra Israelului, printre care: „Sunt mulţi oameni care se tem să fie evrei în acest moment şi care încep să simtă cum este să fii musulman în această ţară”.

Conflictul s-a extins şi la Festivalul de Film de la Veneţia din acest an, activiştii solicitând organizatorilor să arboreze steagul palestinian în semn de recunoaştere a regizorilor palestinieni ale căror filme sunt proiectate în cadrul evenimentului.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a declarat că acest lucru este imposibil, deoarece Italia nu recunoaşte oficial statul Palestina, dar a subliniat că mai multe filme proiectate la Lido ilustrează lupta palestinienilor obişnuiţi.

Sarandon a afirmat că rezistenţa faţă de angajarea unor critici vocali ai Israelului ⁠rămâne deosebit de puternică în rândul marilor studiouri.

„Dacă este vorba de un studio important, cred că nu doar mie mi s-a spus asta, ci şi altor persoane că acest lucru este imposibil”, a spus ea, mulţumindu-i lui Andrea Pallaoro, regizorul filmului „The Echo Chamber”, pentru că a distribuit-o în rolul respectiv.

„Mi-am găsit familia, mi-am găsit oamenii şi mă simt bine”, a spus ea, stârnind aplauze îndelungate la conferinţa de presă.

În cel mai recent film al său, adaptat după scenariul final al regizorului italian Bernardo Bertolucci, Sarandon interpretează rolul unei cântăreţe în vârstă care angajează un producător muzical care se recuperează după o dependenţă de droguri pentru a lucra la un album de revenire.

Editor : B.E.