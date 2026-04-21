Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”

În timp ce adepții teoriilor conspirației își pierd mințile încercând să descifreze semnificațiile ascunse a imaginii lui Donald Trump, înfățișat drept „Iisus”, The Independent a avut curiozitatea de a discuta cu experți în artă religioasă despre unele dintre detaliile „simbolice” care par prea puțin divine.

Fotografia „Iisus” a lui Donald Trump (acum ștearsă), în care este înfățișat ca o figură asemănătoare lui Hristos, strălucind de lumină divină în timp ce își așează mâna tămăduitoare pe capul unui bolnav, a fost condamnată pe scară largă ca fiind blasfematoare, terifiantă – și mai ales complet nepotrivită.

Trump a postat imaginea pe contul său de Truth Social luni, după ce l-a criticat pe Papa Leo al XIV-lea, care a condamnat în mod vocal operațiunea militară a SUA și a Israelului în Iran, pentru că ar fi „slab în fața criminalității”. Indignarea nu a întârziat să apară, personalități din întreg spectrul politic – de la creștinii de extremă dreapta până la legislatori liberali – exprimându-și ofensa față de această comparație.

„Ce naiba e creatura aia din mijloc?

Dar, pe măsură ce zilele de controversă au trecut, oamenii au început să privească mai atent ceea ce ei numesc un detaliu demonic – o creatură cu coarne și aripi care plutește deasupra lui Trump pe cerul celest. Utilizatorii de pe X au mărit imaginea unei creaturi umbrite „tulburătoare”, despre care spun că seamănă cu un demon „care fuge”.

O persoană a întrebat: „Ce naiba e creatura aia din mijloc?” Altul a spus: „L-am pus pe Grok să o mărească, arată ca un demon care se îndepărtează.” Un alt utilizator de social media a speculat: „Acela este Sauron, Stăpânul Întunericului”, referindu-se la antagonistul din Stăpânul inelelor.

După ce imaginea a stârnit furie, Trump a încercat cu disperare să treacă cu vederea orice idee că s-ar fi prezentat ca un Iisus al zilelor noastre, spunându-le reporterilor că el credea că era „eu ca doctor”.

„Ar trebui să fiu eu în rolul unui doctor care îi face pe oameni să se simtă mai bine. Și eu chiar îi fac pe oameni să se simtă mai bine. Îi fac pe oameni să se simtă mult mai bine”, le-a spus el reporterilor după ce imaginea a fost ștearsă. Ulterior, el a susținut că a șters fotografia pentru că „nu voia să creeze confuzie. Oamenii erau confuzi”.

De atunci, el a distribuit o imagine generată de IA în care Iisus îl îmbrățișează. Imaginea, postată inițial pe X de un susținător al lui Trump, a fost redistribuită miercuri de președinte pe platforma sa Truth Social.

„Suntem încă confuzi – și este oare surprinzător?”

„Problema este că suntem încă confuzi – și este oare surprinzător?”, comentează ziarul. Prima imagine pe care Trump a distribuit-o cu el însuși ca o figură de tipul lui Iisus nici măcar nu era originalul. Imaginea a apărut de fapt inițial la începutul lunii februarie, postată de susținătorul și influencerul Maga, Nick Adams. Deși cea a lui Trump este aproape o copie exactă, originalul avea doar soldați americani plutind ca niște îngeri – motiv pentru care există atâta agitație în jurul misterioasei creaturi cu coarne, care a apărut în a doua versiune.

În timp ce unii utilizatori online au comentat că ar putea fi o reprezentare a lui Baphomet, o figură satanică cu cap de capră și un simbol modern al ocultismului și satanismului, alții oferă o interpretare mai nuanțată.

Liz James, profesoară de istoria artei la Universitatea Sussex, din Marea Britanie, care descrie imaginea ca arătând mai degrabă ca o „carte de rugăciune catolică de prost gust” și „produsă în serie” sau amintind de un „afiş de război” care înfăţişează eroi din luptă, decât o „operă de artă”, oferă o viziune mai nuanțată asupra „operei de artă” și a „creaturii”.

Deși ideea cerurilor care se deschid este foarte comună în arta catolică, ea spune: „În imaginea lui Trump, figura cu «coarne», unde te-ai aștepta de obicei să fie îngeri în alte forme de artă religioasă, reprezintă, de fapt, mai degrabă vârfurile coroanei Statuii Libertății, care apare și în partea dreaptă a imaginii. Ea continuă explicând că cele șapte țepi (sau raze) de pe coroana Statuii Libertății reprezintă cele șapte continente și cele șapte mări ale lumii, simbolizând lumina libertății care strălucește la nivel global.

Imaginea generată cu AI, publicată de Trump pe Truth Social și apoi ștearsă

„Este ușor să interpretezi acest gen de imagini și să vezi Satana în orice”, îmi spune ea. „Aripile” din spatele figurii”, adaugă ea, „sunt fie steaguri militare standard, fie o figură de supererou înaripat, precum Thor [care poartă o cască cu aripi în benzile desenate Marvel].” Ea adaugă că a presupune că este vorba de Baphomet „este o dorință de a crede”. „Este o porcărie generată de IA de cea mai joasă speță – ceea ce este cel mai interesant este ce instrucțiuni i-au fost date ChatGPT pentru a o produce?”

Un alt istoric de artă proeminent care lucrează în SUA, care dorește să rămână anonim, este de acord. „Aș spune că aceste figuri arată ca un grup de supereroi și se încadrează mai degrabă în stilul unei trupe de acompaniament de la Hollywood care îl susține pe JCT (Iisus Hristos Trump) decât în domeniul istoriei artei”, îmi spune el.

„Vulturii sunt foarte «americani».” Există câțiva Satani cu coarne în arta europeană, adaugă el, cum ar fi în celebra Judecata de Apoi a lui Giotto din Padova, nordul Italiei – care ar putea avea „creaturi caprino-cornute” cu aspect similar – dar, adaugă el, „nu cred că arta este în prim-plan în niciuna dintre aceste imagini sau gânduri, dacă le poți numi așa.”

Paranoia

Cu toate acestea, paranoia legată de imagine a crescut de când Trump a postat și a șters-o. Mulți pretinși creștini de pe X o interpretează ca și cum Trump ar fi posedat de „anticrist”, iar alții caută în deșeurile AI un înțeles mai profund decât cel intenționat vreodată.

Faptul că președintele a promis să distrugă civilizația iraniană, „ca să nu mai fie adusă niciodată înapoi”, dacă nu se ajunge la un acord, nu face decât să sporească confuzia, unii văzând în asta o confirmare a faptului că Trump a fost posedat de un fel de demon.

Alți adepți ai teoriilor conspirației au mers și mai departe – o mușamalizare instituțională a cazului lui Jeffrey Epstein ca o minciună de proporții care ascunde faptul că lumea este controlată de o elită globală, incluzând politicieni, vedete și oficiali, care sunt pedofili adoratori ai lui Satan.

Chiar dacă aceasta este o viziune extremă, mai degrabă asociată cu colțurile internetului pline de QAnon, aproximativ 11% dintre alegătorii care se identifică cu Maga cred că președintele face parte dintr-o acoperire, potrivit unui sondaj realizat de Economist/YouGov în februarie – iar „creatura cu coarne și aripi” nu va ajuta la consolidarea încrederii în Trump.

Epstein, bărbatul bolnav

Alții au spus că bărbatul bolnav de care Trump are grijă în imagine este chiar Epstein. Ambasada Iranului în Africa de Sud a distribuit aceeași imagine pe X la începutul acestei săptămâni și a scris: „Este oare Epstein cel îngrijit în Ministerul Vindecării al lui Trump?”

Editor : Sebastian Eduard