Administrația Trump a obținut în secret date despre convorbirile telefonice ale unor reporteri de la „The New York Times”

Departamentul Justiției din administrația Trump a confiscat în secret date despre convorbirile telefonice a patru jurnaliști de la „The New York Times” în cadrul unei investigații ce urmărea să descopere sursa unei scurgeri de informații clasificate. Convorbirile telefonice respective au fost purtate timp de patru luni, în 2017, din ianuarie până în aprilie.

Dezvăluirea a fost făcută miercuri de administrația Biden și se adaugă altor demersuri asemănătoare în care fosta administrație a accesat în secret comunicațiile jurnaliștilor în efortul de a le descoperi sursele. Luna trecută, Departamentul Justiției a anunțat că a descoperit documente din perioada vechii administrației care se refereau la date despre istoricul conversațiilor telefonice ale unor reporteri de la The Washington Post și date despre conversațiile telefonice și accesarea e-mailului în cazul unui reporter de la CNN.

„A intra în poseseia datelor telefonice ale unor jurnaliști subminează profund libertatea presei. Ne amenință sursele cu reducerea la tăcere, surse de care noi depindem pentru a furniza publicului informații esențiale despre ceea ce face guvernul”, a reacționat Dean Baquet, reprezentant al conducerii The New York Times. „Așteptăm ca Departamentul Justiției să explice care a fost motivul acestei acțiuni și ce măsuri ia pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple pe viitor”, adaugă Dean Baquet.

Datele respective referitoare la convorbirile telefonice se referă la inițierea de apeluri, primirea de apeluri, numerele apelate etc., dar nu la conținutul propriu-zis al convorbirilor. Guvernul s-a asigurat că are și o decizie în justiție pentru a accesa și desfășurătorul e-mailurilor celor patru jurnaliști de la „The New York Times”, deși n-au fost obținute niciun fel de date în acest sens, scrie NYT.

Departamentul Justiției nu a anunțat de ce anume era interesat, dar cei patru reporteri vizați și momentul în care au avut loc convorbirile sugerează că ar putea fi vorba despre o scurgere de informații clasificate, apărută în NYT în 22 aprilie 2017, când cei patru reporteri au scris un articol despre cum s-a ocupat James B. Comey, pe atunci director FBI, de ancheta - cu mare încărcătură politică - referitoare la alegerile prezidențiale din 2016.

Articolul menționa un document secret, obținut din Rusia de hackeri care lucrau pentru serviciile de informații olandeze. Acel document ar fi jucat un rol-cheie atunci când Comey a luat decizia - oarecum neobișnuită - ca FBI să nu recomande punerea sub acuzare a lui Hillary Clinton pentru că și-ar fi folosit e-mailul privat pentru a purta corespondență în calitate de secretar de stat. Anchetatorii din administrația Trump ar fi fost interesați să afle dacă nu cumva chiar fostul șef al FBI era sursa acestei scurgeri de informații, însă demersurile lor nu s-au soldat cu un rezultat concludent, scrie NYT.

