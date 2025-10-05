Administrația Trump amenință: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri”

Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.

În condiţiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic Naţional al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN că încă mai vede o şansă ca democraţii să cedeze, evitând astfel un shutdown costisitor şi concedierile angajaţilor federali cu care a ameninţat directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

„Preşedintele Trump şi Russ Vought pregătesc totul şi sunt gata să acţioneze dacă va fi necesar, dar speră că nu va fi cazul”, a spus Hassett.

„Dacă preşedintele decide că negocierile nu duc nicăieri, atunci vor începe concedierile. Dar cred că toată lumea încă speră că, atunci când vom avea un nou început la începutul săptămânii, vom putea convinge democraţii că este de bun simţ să evităm astfel de concedieri.”

Trump a descris duminică potenţialele reduceri de locuri de muncă drept „concedieri democratice”, declarând reporterilor: „Oricine este concediat, este din cauza democraţilor”.

Niciun semn de discuţii

Nu există semne concrete de negocieri între liderii Congresului de când Trump s-a întâlnit cu ei săptămâna trecută. Shutdown-ul a început la 1 octombrie, la începutul anului fiscal federal 2026, după ce senatorii democraţi au respins o măsură de finanţare pe termen scurt care ar fi menţinut agenţiile federale deschise până la 21 noiembrie.

„Au refuzat să discute cu noi”, a declarat liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, în emisiunea „Face the Nation” a postului CBS, afirmând că impasul poate fi rezolvat numai prin continuarea discuţiilor între Trump şi cei patru lideri ai Congresului.

Democraţii cer o prelungire permanentă a creditelor fiscale sporite pentru a ajuta americanii să achiziţioneze asigurări medicale private prin intermediul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă şi garanţii că Casa Albă nu va încerca să anuleze unilateral cheltuielile convenite în orice acord.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, a declarat că este dispus să abordeze preocupările democraţilor, dar că aceştia trebuie mai întâi să fie de acord cu redeschiderea guvernului federal.

Trump şi-a exprimat, de asemenea, interesul faţă de problema sănătăţii, subliniind interesul republicanilor pentru reformarea ACA, cunoscută şi sub numele de Obamacare.

„Vrem să o reparăm, astfel încât să funcţioneze. Obamacare a fost un dezastru pentru oameni, aşa că vrem să o reparăm, astfel încât să funcţioneze”, a spus preşedintele.

Votul Senatului, luni

Senatorii democraţi şi republicani au avut discuţii informale cu scopul de a găsi un numitor comun în ceea ce priveşte sănătatea şi alte probleme, în speranţa de a ajunge la un acord pentru repunerea în funcţiune a guvernului.

Întrebat dacă legislatorii sunt mai aproape de un acord, senatorul democrat Ruben Gallego a declarat pentru CNN: „În acest moment, nu”.

Luni, Senatul urmează să voteze pentru a cincea oară proiectul de lege privind finanţarea provizorie, care a fost deja adoptat de Camera Reprezentanţilor controlată de republicani, precum şi o alternativă propusă de democraţi. Niciuna dintre aceste măsuri nu este de aşteptat să obţină cele 60 de voturi necesare pentru a fi adoptată.

Cu o majoritate de 53-47 de locuri şi un republican care se opune proiectului de lege privind finanţarea Camerei Reprezentanţilor, liderii republicani au nevoie de cel puţin opt democraţi pentru a susţine măsura, dar până acum doar trei au trecut de partea cealaltă.

Editor : Liviu Cojan