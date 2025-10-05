Live TV

Administrația Trump amenință: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: GettyImages
Din articol
Niciun semn de discuţii Votul Senatului, luni

Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.

În condiţiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic Naţional al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN că încă mai vede o şansă ca democraţii să cedeze, evitând astfel un shutdown costisitor şi concedierile angajaţilor federali cu care a ameninţat directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

„Preşedintele Trump şi Russ Vought pregătesc totul şi sunt gata să acţioneze dacă va fi necesar, dar speră că nu va fi cazul”, a spus Hassett.

„Dacă preşedintele decide că negocierile nu duc nicăieri, atunci vor începe concedierile. Dar cred că toată lumea încă speră că, atunci când vom avea un nou început la începutul săptămânii, vom putea convinge democraţii că este de bun simţ să evităm astfel de concedieri.”

Trump a descris duminică potenţialele reduceri de locuri de muncă drept „concedieri democratice”, declarând reporterilor: „Oricine este concediat, este din cauza democraţilor”.

Niciun semn de discuţii

Nu există semne concrete de negocieri între liderii Congresului de când Trump s-a întâlnit cu ei săptămâna trecută. Shutdown-ul a început la 1 octombrie, la începutul anului fiscal federal 2026, după ce senatorii democraţi au respins o măsură de finanţare pe termen scurt care ar fi menţinut agenţiile federale deschise până la 21 noiembrie.

„Au refuzat să discute cu noi”, a declarat liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, în emisiunea „Face the Nation” a postului CBS, afirmând că impasul poate fi rezolvat numai prin continuarea discuţiilor între Trump şi cei patru lideri ai Congresului.

Democraţii cer o prelungire permanentă a creditelor fiscale sporite pentru a ajuta americanii să achiziţioneze asigurări medicale private prin intermediul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă şi garanţii că Casa Albă nu va încerca să anuleze unilateral cheltuielile convenite în orice acord.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, a declarat că este dispus să abordeze preocupările democraţilor, dar că aceştia trebuie mai întâi să fie de acord cu redeschiderea guvernului federal.

Trump şi-a exprimat, de asemenea, interesul faţă de problema sănătăţii, subliniind interesul republicanilor pentru reformarea ACA, cunoscută şi sub numele de Obamacare.

„Vrem să o reparăm, astfel încât să funcţioneze. Obamacare a fost un dezastru pentru oameni, aşa că vrem să o reparăm, astfel încât să funcţioneze”, a spus preşedintele.

Votul Senatului, luni

Senatorii democraţi şi republicani au avut discuţii informale cu scopul de a găsi un numitor comun în ceea ce priveşte sănătatea şi alte probleme, în speranţa de a ajunge la un acord pentru repunerea în funcţiune a guvernului.

Întrebat dacă legislatorii sunt mai aproape de un acord, senatorul democrat Ruben Gallego a declarat pentru CNN: „În acest moment, nu”.

Luni, Senatul urmează să voteze pentru a cincea oară proiectul de lege privind finanţarea provizorie, care a fost deja adoptat de Camera Reprezentanţilor controlată de republicani, precum şi o alternativă propusă de democraţi. Niciuna dintre aceste măsuri nu este de aşteptat să obţină cele 60 de voturi necesare pentru a fi adoptată.

Cu o majoritate de 53-47 de locuri şi un republican care se opune proiectului de lege privind finanţarea Camerei Reprezentanţilor, liderii republicani au nevoie de cel puţin opt democraţi pentru a susţine măsura, dar până acum doar trei au trecut de partea cealaltă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
Trial living in Eisenhüttenstadt
3
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ministrul Justiției, despre extrădarea lui Sorin Oprescu din Grecia...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, la câteva ore după ce a...
vremea innorata sanse de ploaie cer noros
Urmează trei zile cu vreme de iarnă. Săptămâna începe cu frig, ploi...
Ultimele știri
Locuințele s-au scumpit în 2025. Care sunt orașele în care metrul pătrat util depășește acum 2.000 de euro
Rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova, validat de Comisia Electorală Centrală. Cum sunt împărțite locurile în Parlament
Protest la Amsterdam față de războiul din Gaza: 250.000 de oameni în stradă. „Guvernul de la Haga să facă presiuni asupra Israelului”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imigranti-sua
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor”
Președintele SUA, Donald Trump
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal
Clădirea Capitoliului, Washington
Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA
Clădirea Capitoliului
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Adevărul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Playtech
Deschiderea succesiunii la Primărie: pașii pe care trebuie să îi urmezi și actele necesare
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
Pro FM
Hailey Bieber, în rochie mini cu imprimeu leopard, la club în Paris. Cizmele cu tocuri înalte i-au completat...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce...
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...