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Administrația Trump, dată în judecată de postul TV ABC: acuzații de atac asupra libertății de exprimare

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Logo-ul ABC este afișat în fața studioului ABC 7 pe 18 august 2026, în Glendale, California. ABC, deținută de Disney, a intentat un proces în temeiul Primului Amendament împotriva Comisiei Federale de Comunicații (FCC) la o instanță federală Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images / Profimedia
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Postul american ABC, proprietate a grupului Disney, aflat în vizorul lui Donald Trump, a contraatacat marţi în instanţă, acuzând administraţia republicană că încalcă libertatea de exprimare prin ameninţarea licenţelor sale de difuzare, relatează AFP.

Administraţia Trump desfăşoară de luni de zile o ofensivă împotriva presei considerate excesiv de critice, prin intermediul autorităţii sale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, FCC, condusă de Brendan Carr, un apropiat al lui Donald Trump, precum şi prin acţiuni în justiţie, care se confruntă cu o rezistenţă din ce în ce mai mare din partea acestor instituţii de presă vizate.

În plângerea depusă la Washington, postul de televiziune acuză guvernul federal că desfăşoară „o campanie de represalii împotriva ABC dintr-un singur motiv: nu este de acord cu ceea ce difuzează ABC”, notează News.ro.

Atacurile împotriva postului, care au început la scurt timp după revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie 2025, „nu au făcut decât să se intensifice”, ajungând acum până la „cerinţe explicite ca ABC să fie privat de licenţele sale de difuzare din cauza a ceea ce se spune pe post”, afirmă acesta.

ABC aduce ca dovadă solicitarea FCC adresată posturilor din reţeaua sa de a-şi depune cererile de reînnoire a licenţelor mai devreme decât termenul prevăzut iniţial, după ce soţii Trump au cerut, în aprilie, demiterea comediantului Jimmy Kimmel, care prezintă o emisiune satirică extrem de critică la adresa lui Donald Trump. Preşedintele american şi soţia sa i-au reproşat o glumă din cadrul emisiunii sale, în care Jimmy Kimmel a descris-o pe prima-doamnă, Melania, ca fiind „strălucitoare ca o viitoare văduvă”.

„Consecinţele campaniei guvernului împotriva libertăţii de exprimare depăşesc cu mult cadrul postului ABC. Dacă guvernul îşi va atinge scopul, mesajul adresat tuturor companiilor media va fi cât se poate de clar: relatează doar ştirile pe care administraţia le consideră favorabile sau altfel veţi avea de-a face cu aparatul coercitiv al guvernului federal”, avertizează postul de televiziune în plângerea sa.

„Confruntaţi cu această ameninţare existenţială, reclamanţii nu au altă opţiune decât să solicite instanţei judecătoreşti despăgubiri pentru represaliile flagrante ale guvernului împotriva libertăţii lor de exprimare garantate de Primul amendament” al Constituţiei americane, arată ABC. Prin urmare, postul solicită instanţei să oblige guvernul să pună capăt acestor acţiuni şi acestor „ameninţări”.

Procedurile care implică ABC, acuzată de calomnie pentru declaraţii privind o condamnare civilă a lui Donald Trump într-un caz de agresiune sexuală, precum şi cele care implică CBS, acuzată că şi-a indus în eroare telespectatorii difuzând fragmente diferite dintr-un acelaşi răspuns al candidatei democrate la alegerile prezidenţiale din 2024, Kamala Harris, s-au încheiat în decembrie 2024 şi iulie 2025 cu deciziile de a plăti 15, respectiv 16 milioane de dolari.

Însă acţiunile administraţiei vizând acuzaţii de calomnie îndreptate împotriva ziarului „The New York Times” pentru articole şi o carte - privind originea averii miliardarului - şi împotriva ziarului „The Wall Street Journal” - pentru un articol despre o scrisoare obscenă adresată criminalului sexual Jeffrey Epstein - nu par să înregistreze progrese semnificative.

Editor : B.E.

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