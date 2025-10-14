Live TV

Administrația Trump deschide un nou front în războiul împotriva drogurilor: 50 de politicieni mexicani și-au pierdut vizele

viza sua
Statele Unite nu sunt obligate să ofere explicații pentru revocarea vizei unei persoane. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Guvernul SUA a revocat vizele a cel puțin 50 de politicieni și oficiali guvernamentali din Mexic, în contextul măsurilor luate de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri și a presupușilor lor aliați politici, au declarat doi oficiali mexicani pentru Reuters.

Câteva dintre aceste cazuri au fost făcute publice, dar informațiile sursei citate arată că anularea vizelor este mult mai răspândită decât s-a raportat anterior. Potrivit a trei foști ambasadori ai SUA, administrațiile anterioare au revocat vize în acest mod, dar nu în aceeași măsură, ceea ce, potrivit acestora, indică dorința președintelui Donald Trump de a utiliza instrumentul diplomatic pentru a-și atinge obiectivele politice.

„Administrația Trump găsește noi modalități de a exercita o presiune mai mare asupra Mexicului”, a spus Tony Wayne, ambasadorul SUA în Mexic între 2011 și 2015.

Această măsură a provocat un val de șoc în rândul elitei politice mexicane, care merge des în SUA și are nevoie de viză pentru asta. Totodată, asta arată că SUA își extinde acțiunile împotriva traficului de droguri, administrația Trump vizând politicieni activi, care sunt de obicei considerați prea sensibili din punct de vedere diplomatic.

Declarația unui oficial al Departamentului de Stat al SUA

Una dintre surse, un politician mexican de rang înalt, a spus că mai bine de 50 de politicieni din partidul de guvernământ Morena au avut vizele revocate, precum și zeci de oficiali din alte partide politice. 

Reuters nu a putut afla numele oficialilor mexicani cărora li s-au revocat vizele. Până în prezent, doar patru persoane au confirmat public că și-au pierdut vizele, printre care și guvernatoarea statului Baja California, Marina del Pilar Avila, care a negat categoric orice legătură cu crima organizată.

Statele Unite nu sunt obligate să ofere explicații pentru revocarea vizei unei persoane, iar pragul pentru a face acest lucru este mult mai scăzut decât în cazul impunerii de sancțiuni sau al urmăririi penale, au afirmat surse.

Un înalt oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat: „Vizele, inclusiv cele deținute de oficiali străini, pot fi revocate în orice moment” pentru „activități care contravin interesului național al Americii”.

„Administrația Trump a avut o relație de lucru bună cu guvernul Sheinbaum și așteptăm cu interes continuarea dezvoltării relațiilor noastre bilaterale în interesul agendei de politică externă America First”, a adăugat oficialul.

Președinția Mexicului și Ministerul Afacerilor Externe mexican nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

„Hoțul de vize”

Administrația Trump a revocat vize și în alte țări din America Latină, împotriva unor persoane considerate adversari politici și ideologici.

Christopher Landau, fost ambasador al SUA în Mexic și numărul 2 în Departamentul de Stat, nu și-a ascuns tendința de a refuza accesul în SUA, referindu-se la sine pe X ca „El Quitavisas”, care se traduce prin „Hoțul de vize”.

În urmă cu o lună, Departamentul de Stat a declarat că va retrage viza președintelui columbian Gustavo Petro, după ce acesta a luat cuvântul la o manifestație pro-palestiniană în New York și a îndemnat soldații americani să nu se supună ordinelor lui Trump. Petro a ripostat, declarând: „Nu-mi pasă”.

În Brazilia, peste 20 de judecători și oficiali de rang înalt și-au pierdut vizele, în timp ce în Costa Rica, cel puțin 14 politicieni și lideri de afaceri, printre care fostul președinte și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Oscar Arias, au avut vizele revocate. Arias, care l-a criticat pe Trump pe platformele sociale, a declarat că nu i s-a spus motivul pentru care i-a fost revocată viza.

În Mexic, revocările pe scară largă ale vizelor – în special ale membrilor partidului Morena, aflat la guvernare, al președintei Claudia Sheinbaum – amenință să complice relația deja dificilă a țării cu Statele Unite.

În contextul negocierilor comerciale și al discuțiilor privind securitatea, care au mize importante, Sheinbaum a optat pentru o colaborare strânsă cu SUA în vederea combaterii cartelurilor. Totuși, ea a condamnat sugestiile repetate ale oficialilor administrației Trump potrivit cărora SUA ar putea recurge la acțiuni militare unilaterale în Mexic, afirmând că acestea ar încălca suveranitatea Mexicului.

O a treia sursă cu cunoștințe despre procesul de acordare a vizelor a declarat că revocările fac parte din strategia de securitate a lui Trump, adăugând că desemnarea de către administrație a unor carteluri ca organizații teroriste înseamnă că informațiile deținute de Administrația pentru Combaterea Drogurilor (DEA) au un impact din ce în ce mai mare asupra statutului de viză al unei persoane în SUA.

ProPublica a raportat pentru prima dată că oficialii americani intenționau să revoce zeci de vize ale unor personalități politice din Mexic, suspectate de legături cu cartelurile. Agenția Reuters a raportat în iunie că administrația Trump făcea presiuni asupra Mexicului pentru a investiga și a urmări penal politicieni suspectați de legături cu crima organizată.

Statele Unite au refuzat să ofere explicații persoanelor implicate cu privire la revocarea vizelor, au spus patru surse mexicane, producând confuzie în rândul oficialilor, care se tem că ar putea fi următorii, precum și îngrijorare că acest lucru ar putea însemna că sunt anchetați penal. 

Roberta Jacobson, care a fost ambasador în Mexic între 2016 și 2018, a declarat că, pe vremea când era în guvern, anularea vizelor politicienilor avea loc, de obicei, doar din cauza unei condamnări sau a unui proces penal în curs. Ea a spus că retragerea vizei ar putea indica faptul că SUA anchetează persoana respectivă pentru activități criminale, dar nu neapărat.

Departamentul de Stat nu publică cifre privind frecvența cu care revocă vizele oficialilor străini, dar John Feeley, ambasador în Panama între 2015 și 2018, a declarat că nu-și amintește ca vreun politician panamez să fi avut viza anulată în perioada în care a fost ambasador.

El a spus că revocările pe scară largă ar putea avea efecte negative și ar putea afecta cooperarea dintre SUA și Mexic în domeniul securității. „Ar putea provoca o reacție adversă, în care președintele Sheinbaum ar considera că cooperarea cu SUA are un cost politic prea mare.”

Unii cetăţeni străini vor trebui să plătească până la 15.000 de dolari pentru a intra în SUA. Lista țărilor vizate nu a fost furnizată

Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)

