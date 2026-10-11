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Administraţia Trump ia în calcul înlocuirea ambasadoarei SUA în Grecia. Kimberly Guilfoyle este anchetată de Departamentul de Stat

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kimberly guilfoyle
Kimberly Guilfoyle. Foto: Profimedia
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Casa Albă evaluează posibilitatea înlocuirii actualei ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată în mai multe controverse în ultimele săptămâni, relatează The Wall Street Journal, care citează funcţionari ai biroului prezidenţial, informează duminică EFE.

Totodată, ziarul american a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux şi, de asemenea, rugând un om de afaceri american să-i procure o invitaţie la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al preşedintelui american Donald Trump, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos, din Elveţia, scrie Agerpres.

„Ştii, pot să-ţi pun lumea la picioare. O meriţi”, i-a spus ea omului de afaceri în înregistrare, adăugând: „O să te ajut să câştigi o grămadă de bani”.

The Wall Street Journal a relatat, de asemenea, că inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.

Aceste ultime dezvăluiri vin după ce acelaşi ziar a publicat alte informaţii care ar putea-o compromite pe Guilfoyle, cum ar fi faptul că femeia i-ar fi cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasadoare în iulie 2025.

Potrivit ziarului, în schimbul acestui „serviciu”, Guilfoyle i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă şi la înalţi oficiali din administraţia preşedintelui Donald Trump.

Ziarul a relatat, de asemenea, că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci şi americani, Guilfoyle a atribuit căderea guvernului român condus de Ilie Bolojan presiunilor din partea administraţiei Trump şi a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare şi în alte ţări, inclusiv în Grecia.

Guilfoyle, fosta soţie a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, şi fosta logodnică a fiului cel mare al preşedintelui american, Donald Trump Jr., este o fostă procuroare care a lucrat şi în calitate de comentator la Fox News şi consilier şi coordonator de strângere de fonduri pentru campaniile actualului preşedinte american.

Editor : A.P.

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