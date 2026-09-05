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Administrația Trump lucrează o strategie postbelică pentru Orientul Mijlociu: „O pregătesc, dar încă nu este gata” (Axios)

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Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Foto: Profimedia
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Administrația Trump lucrează la o strategie postbelică axată pe un efort regional de a ține sub control Iranul și de a extinde normalizarea relațiilor dintre Israel și vecinii săi, potrivit a doi oficiali americani și a altor două surse care cunosc problema, relatează Axios.

Deși planul se află încă în primele etape de elaborare, acesta are rolul de a orienta abordarea Statelor Unite în Orientul Mijlociu după încheierea războiului cu Iranul și în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Alte două evenimente importante influențează procesul de planificare: alegerile din 27 octombrie din Israel și alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

Lucrările inițiale privind strategia se desfășoară atât la nivelul politic de vârf al administrației Trump, cât și la nivel operațional, în cadrul diverselor agenții, afirmă oficialii americani.

În ultimele săptămâni, președintele american Donald Trump a avut două întâlniri cu consilieri de rang înalt, în cadrul cărora s-a discutat planul și s-au prezentat diverse idei, potrivit unor surse.

Trump a declarat în cadrul unor conversații private că lucrează la „ceva mult mai important” în Orientul Mijlociu, după războiul cu Iranul.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Conform surselor, au fost identificate trei elemente principale ca posibile componente ale strategiei:

  • Crearea unei alianțe regionale între aliații SUA pentru a ține sub control Iranul, cu SUA în rolul de garant.
  • Depunerea unui efort comun pentru a aduce mai aproape de final consecințele regionale ale atacurilor din 7 octombrie, prin asigurarea următoarei etape a planului lui Trump pentru Gaza, încheierea unui acord de securitate între Israel și Siria și punerea în aplicare a acordului dintre Israel și Liban.
  • Extinderea Acordurilor Abraham și încheierea unui acord de normalizare între Arabia Saudită și Israel.

Administrația Trump speră că orice nou guvern israelian format după alegerile din 27 octombrie va fi dispus și capabil să coopereze în cadrul strategiei postbelice.

Totuși, unii oficiali americani subliniază că Trump va insista să pună în aplicare acest plan indiferent de rezultatele alegerilor din Israel — chiar și în cazul în care acestea vor duce la un impas politic.

O sursă la curent cu procesul a declarat că va mai dura câteva săptămâni până la elaborarea noii strategii. „O pregătesc, dar încă nu este gata”, a spus sursa.

„Ideea este de a corela o mulțime de aspecte din regiune — cum se poate crea o aliniere regională după război. Încă nu este clar dacă toți aliații SUA din regiune vor fi de acord”, a adăugat sursa.

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Editor : A.M.G.

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