„Administrația Trump normalizează ura”. Garda de coastă a SUA nu mai consideră svastica un simbol al urii (The Washington Post)

Paza de Coastă SUA
Vas al Pazei de Coastă SUA. Foto: Profimedia
Din articol
O nouă politică Svastica Proteste

Garda de coastă a Statelor Unite nu mai consideră svastica un simbol al urii, scrie cotidianul The Washington Post.

În cadrul unei noi politici care urmează să intre în vigoare luna viitoare, emblema folosită de nazişti, clasificată până acum ca incitatoare la ură, va fi etichetată doar ca „potenţial controversată”.

Ziarul îl citează pe comandantul gărzii de coastă, amiralul Kevin Lunday, care a declarat că orice afişare, utilizare sau promovare a unor astfel de simboluri va fi „anchetată riguros şi pedepsită sever”.

Garda de coastă a refuzat să explice motivul deciziei privind svastica. Purtătoarea de cuvânt Jennifer Plozai a afirmat că instituţia nu este de acord cu articolul de presă apărut în The Washington Post, dar intenţionează să îşi revizuiască schimbările de politică.

O nouă politică

Noua politică urmează să intre în vigoare în 15 decembrie. Washington Post scrie că şi laţul de spânzurătoare, asociat în SUA cu linşajele, şi steagul Confederaţiei statelor secesioniste din sud - simboluri criticate pentru glorificarea sclavagismului din trecut - vor fi incriminate la fel ca svastica, doar drept controversate, nu drept mesaje de ură.

Garda de coastă este subordonată Departamentului Securităţii Interne, condus de Kristi Noem.

Svastica

Svastica, un vechi simbol oriental, a fost adoptată ca emblemă de nazişti în 1935. În Germania, spre deosebire de Statele Unite, crucea cu braţele încârligate este ilegală.

Proteste

„Liderii nu pot rămâne tăcuți în această privință dacă vor cu adevărat să combată antisemitismul și ura”, a declarat Doug Emhoff, care este căsătorit cu fosta vicepreședintă Kamala Harris și a făcut din antisemitism principala sa preocupare politică în timpul mandatului acesteia și în campania prezidențială.

„Bine ați venit în America lui Donald Trump, unde svasticile nu mai sunt considerate simboluri ale urii”, a declarat Consiliul Democrat Evreiesc din America cu privire la raport. „Este inacceptabil. Evreii americani sunt mai puțin în siguranță atunci când ura antisemită este normalizată de guvernul nostru.”, scrie Haaretz.

„Prin faptul că nu le mai clasifică drept simboluri ale urii, Paza de Coastă nu face altceva decât să normalizeze extremismul violent”, a declarat Amy Spitalnick, CEO al Consiliului Evreiesc pentru Afaceri Publice, care a condus anterior cu succes o acțiune juridică pentru a trage la răspundere supremațiștii albi responsabili pentru infama demonstrație violentă de extremă dreapta din Charlottesville din 2017.

Senatorul Ed Markey, senator de Massachusetts, a calificat schimbarea de politică raportată ca fiind „dezgustătoare”.
„Zvasticile, lațurile, steagurile confederate sunt simboluri ale urii”, a declarat el. „Nu putem permite administrației Trump să normalizeze ura”.

 

 

