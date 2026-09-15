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Administraţia Trump plănuieşte o vânzare de muniţie în valoare de 2,8 miliarde de dolari către Israel

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Militari care atașează o bombă MK 84 la un F-16. Foto: Profimedia
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Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să vândă Israelului un pachet de muniţii în valoare de 2,8 miliarde de dolari, care va include zeci de mii de bombe extrem de distructive de 2.000 de livre (aproximativ 900 kg), potrivit unui oficial american familiarizat cu tranzacţia, relatează Reuters.

Vânzarea planificată - comunicată informal comisiilor relevante din Congres, care analizează marile tranzacţii cu armament - include 20.000 de bombe MK 84 şi 20.000 de bombe BLU-117, a declarat oficialul, sub protecţia anonimatului.

Informaţia despre acest pachet a fost relatată iniţial de Washington Post, iar Departamentul de Stat şi ambasada Israelului nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul, precizează Reuters, citată de Agerpres.

Sprijinul public din SUA pentru Israel a scăzut de la începutul războiului din Gaza în 2023, în special în rândul democraţilor. Un sondaj realizat în iunie de Universitatea Quinnipiac a arătat că 48% dintre alegători şi 66% dintre democraţi consideră că Statele Unite oferă un sprijin excesiv Israelului; cifrele erau de 16%, respectiv 20% când întrebarea a fost pusă pentru prima dată, în 2017.

Bombele de 2.000 de livre au fost utilizate frecvent de Israel atât în Gaza, cât şi în Liban, atrăgând critici din partea experţilor în drepturile omului.

Peste 73.000 de palestinieni au fost ucişi în campania militară a Israelului, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza. O anchetă a ONU a stabilit că Israelul a comis un genocid în Gaza, acuzaţie pe care Israelul o respinge, mai aminteşte Reuters.

Editor : Liviu Cojan

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