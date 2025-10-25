Live TV

Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor cheie ale economiei ruse. Noile ținte ale Washintonului

Donald Trump. Foto. Reuters

Statele Unite au pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse sectoarelor cheie ale economiei ruse dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, continuă să tergiverseze încheierea războiului.

Oficialii americani le-au comunicat omologilor europeni că susțin utilizarea de către Uniunea Europeană a activelor rusești înghețate pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina. Washingtonul a purtat, de asemenea, discuții interne preliminare privind utilizarea activelor rusești aflate în SUA, scrie European Pravda citând Reuters.

Un oficial american a declarat că dorește ca aliații europeni să ia următoarea măsură importantă împotriva Rusiei, care ar putea implica sancțiuni sau tarife suplimentare.

O altă sursă familiarizată cu dinamica internă a administrației a declarat că Trump va face probabil o pauză de câteva săptămâni pentru a evalua răspunsul Rusiei la sancțiunile anunțate recent împotriva companiilor petroliere Lukoil și Rosneft.

Se pare că unele dintre măsurile suplimentare pregătite de SUA vizează sectorul bancar rus și infrastructura utilizată pentru transportul petrolului către piață.

Una dintre surse a declarat că oficialii ucraineni au propus recent noi sancțiuni către Washington. Sugestiile specifice includeau deconectarea tuturor băncilor rusești cu parteneri americani de la sistemul dolarului. Rămâne neclar cât de serios sunt luate în considerare aceste propuneri.

Senatul SUA avansează, de asemenea, mai mulți legislatori reluând eforturile de a adopta un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile, blocat de mult timp. Sursa a declarat că Trump este gata să sprijine acest pachet, deși este puțin probabil ca acest sprijin să se concretizeze în această lună.

 

