Administrația Trump restabilește politica „întreabă un vecin”, care nu a mai fost folosită în Statele Unite în ultimii 30 de ani

Vecin vigilent
Administrația Trump a declarat marți că va începe să intervieveze vecinii și colegii unor imigranți care solicită cetățenia americană, restabilind o practică care nu a mai fost utilizată de la administrația George H.W. Bush.

Deși Legea privind imigrația și naturalizarea din 1965 impune aceste verificări în cartier, guvernul SUA nu a aplicat-o din anii 1990. În schimb, oficialii americani s-au bazat pe FBI pentru a efectua verificări ale antecedentelor, scrie Politico.

Schimbarea este cea mai recentă măsură luată de administrația Trump pentru a adăuga cerințe sau etape la procesul legal de imigrare. În ultimele luni, administrația a redus perioada de timp în care cetățenii străini pot rămâne în Statele Unite cu vize de student și a impus noi cerințe pentru loteria vizelor de diversitate, solicitând solicitanților să aibă pașapoarte valabile la momentul depunerii documentației. Administrația a declarat că obiectivul său este de a limita depășirea perioadei de ședere cu viza și de a efectua o verificare adecvată a migranților.

Joseph Edlow, directorul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA, a declarat într-un comunicat că „încorporarea investigațiilor de cartier va contribui la îmbunătățirea acestor investigații impuse de lege pentru a ne asigura că respectăm intenția Congresului”.

„Americanii ar trebui să fie liniștiți știind că USCIS își ia în serios responsabilitatea de a se asigura că străinii sunt verificați corespunzător și au un caracter moral bun, sunt atașați principiilor Constituției Statelor Unite și sunt bine dispuși față de ordinea și fericirea Statelor Unite”, a adăugat Edlow.

CBS News a raportat anterior decizia de a reinstaura verificările.

Democrații îl somează pe Donald Trump să crească presiunea asupra rușilor. „Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul”

Scrisori de recomandare de la vecini

Agenția a adăugat că ar putea începe să solicite solicitanților de cetățenie americană să prezinte scrisori de recomandare de la „vecini, angajatori, colegi de muncă și asociați de afaceri care cunosc străinul și pot furniza informații fundamentate despre acesta, inclusiv orice cerințe pentru naturalizare”.

Memorandumul precizează că agenția va încuraja solicitanții să prezinte aceste scrisori în mod proactiv și va lua în considerare mărturiile în cadrul deciziei sale de a efectua verificări în persoană la locul de muncă al solicitantului și în împrejurimile locuinței acestuia.

