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Administrația Trump se grăbește să salveze ajutorul militar pentru Ucraina. Ce se întâmplă cu cele 400 de milioane de dolari

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Donald Trump și JD Vance. Foto: Profimedia
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Din articol
Primele livrări includ arme și piese de schimb Pachetul nu include rachete Patriot

Administrația Donald Trump intenționează să contracteze până la 30 septembrie aproape întreaga sumă de 400 de milioane de dolari aprobată de Congres pentru ajutorul militar destinat Ucrainei. Din această sumă, 307 milioane de dolari au fost deja angajați, iar restul de 93 de milioane de dolari ar urma să fie prinși în contracte înainte de încheierea anului fiscal american. Pachetul nu va include însă rachete pentru sistemele Patriot, potrivit unor surse citate de Reuters.

La începutul acestei săptămâni, 307 milioane de dolari din suma totală de 400 de milioane de dolari alocată prin Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI) erau deja angajați. Administrația americană intenționează să contracteze și restul de 93 de milioane de dolari înainte de încheierea anului fiscal, la 30 septembrie, au declarat sursele, care au solicitat anonimatul.

Pentagonul, instituția care supraveghează programul USAI, a refuzat să comenteze informațiile, anunță Reuters.

Primele livrări includ arme și piese de schimb

Fondurile au devenit în ultimele luni un subiect de dispută între administrație și Congres. Democrații, dar și unii republicani, au criticat Pentagonul pentru ritmul în care au fost puse în aplicare fondurile destinate Kievului, aprobate de legislatori în decembrie anul trecut.

Primele livrări din cadrul acestui pachet au început în această lună și includ arme ofensive, precum și echipamente și piese de schimb pentru vehicule blindate. Restul echipamentelor ar urma să fie livrate până în octombrie 2029, potrivit surselor citate de Reuters. Mandatul lui Donald Trump la Casa Albă se încheie în ianuarie 2029.

Cei 93 de milioane de dolari rămași nu trebuie cheltuiți efectiv până la 30 septembrie. Fondurile trebuie însă angajate oficial prin contracte până la această dată, în caz contrar urmând să expire.

În ultimele luni, Trump a adoptat un ton mai favorabil față de Ucraina. Administrația sa a aprobat o propunere care permite Ucrainei să obțină o licență pentru producerea de rachete interceptoare Patriot și a promulgat o lege privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Trump s-a întâlnit în această săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la sediul ONU din New York. După întâlnire, Zelenski a declarat că cei doi au discutat despre eforturile de a pune capăt războiului, inclusiv despre posibilitatea unui armistițiu bilateral privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

Pachetul nu include rachete Patriot

Una dintre sursele citate de Reuters a precizat că pachetul militar de 400 de milioane de dolari nu include rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, deși Ucraina solicită în mod repetat suplimentarea stocurilor sale de astfel de muniții.

Stocurile de rachete Patriot au fost supuse unei presiuni suplimentare în contextul războiului din Ucraina și al conflictului dintre SUA și Iran, iar Kievul a cerut în repetate rânduri mai multe interceptoare pentru apărarea antiaeriană.

Reuters a relatat anterior că administrația americană informase Congresul că ar putea dura ani până când o parte din echipamentele solicitate de Ucraina să ajungă efectiv la forțele sale. Pentagonul a amânat în mai multe rânduri livrările de armament către Kiev, pe fondul preocupărilor legate de nivelul stocurilor americane.

Legislatorii americani și-au exprimat nemulțumirea față de calendarul stabilit de Pentagon, considerat de aceștia prea lent pentru un conflict aflat în desfășurare. Subiectul a fost abordat în repetate rânduri în cadrul audierilor din Congres.

Ucraina a fost principalul beneficiar al ajutorului extern american de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Angajamentul Washingtonului față de Kiev a fost însă pus sub semnul întrebării după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicani, în ianuarie 2025.

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Editor : C.A.

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