Live TV

Administrația Trump speră să obțină 50 de miliarde de dolari lunar din noile taxe asupra importurilor în SUA

Data publicării:
SUA UE Tarife
Foto Profimedia

Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin 50 de miliarde de dolari pe lună din tarife şi taxe, faţă de 30 de miliarde de dolari în luna iulie, în condiţiile intrării în vigoare a taxelor sporite asupra importurilor americane de produse realizate în zeci de ţări, notează Reuters.

În urma deciziei administraţiei Trump de a ridica taxele asupra importurilor de produse din numeroase ţări, nivelul mediu al taxelor de import din SUA a ajuns cel mai ridicat din ultimul secol.

Miercuri, preşedintele american Donald Trump a anunţat că intenţionează să aplice taxe de 100% importurilor de microcipuri, cu excepţia cazurilor când producătorii străini respectivi se angajează să le realizeze pe teritoriul Statelor Unite.

El a anunţat şi o uşoară creştere a taxelor aplicate importurilor de produse farmaceutice, dar care vor ajunge gradual la 250%.

Detaliile acestor tarife sectoriale vor fi anunţate în următoarele săptămâni, după ce Departamentul Comerţului va finaliza analiza privind impactul acestor importuri asupra securităţii naţionale a SUA.

Lutnick a declarat pentru Fox Business Network că ar putea beneficia de excepţii companiile de semiconductori care elaborează planuri de construire a unor fabrici de producţie în Statele Unite, iar planurile respective sunt verificate de un auditor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Obiectivul său este de a aduce aici producţia de semiconductori, a explicat secretarul american al Comerţului, care a prognozat că iniţiativa va avea ca rezultat investiţii de 1.000 de miliarde de dolari pentru a încuraja producţia internă.

Pe de altă parte, Howard Lutnick a spus că simte că este posibilă extinderea după 12 august a perioadei în care nu se aplică noi tarife în schimburile comerciale cu China, ţară cu care negocierile pe acest subiect sunt în desfăşurare. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cseke Attila
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării...
6c03b8d0-b716-454e-86d6-2d60701441f8
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu...
Volodimir Zelenski Oana Țoiu
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Ce subiecte au...
paul de romania
Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind...
Ultimele știri
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea participa la o misiune de menținere a păcii în Ucraina
Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya
Incendiu puternic în Mamaia. A ars un fost club
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
JD Vance
Echipa lui JD Vance a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru o plimbare cu barca în familie
President Donald J. Trump signs an Executive Order on on the Administration’s tariff plans at a “Make America Healthy Again” event, Wednesday, April 2, 2025, in the White House Rose Gardent. (Official White House Photo by Abe McNatt)
Noile tarife americane lovesc de astăzi zeci de țări. Trump promite că vor curge „miliarde” în SUA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul intervine după ce Donald Trump a amenințat cu tarife India dacă mai cumpără petrol rusesc: Au dreptul să-și aleagă partenerii
Comisia europeană
Comisia Europeană suspendă contramăsurile la tarifele lui Trump încă șase luni
donald trump ursula von der leyen
Decizia UE în cazul unui eșec al acordului comercial cu SUA. Ce se va întâmpla cu măsurile de retorsiune
Partenerii noștri
Pe Roz
Eleganța le vine firesc chiar și în ținute casual. Familia regală a Spaniei, fără diademe, dar cu mult stil...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”