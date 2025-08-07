Administrația Trump speră să obțină 50 de miliarde de dolari lunar din noile taxe asupra importurilor în SUA

Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin 50 de miliarde de dolari pe lună din tarife şi taxe, faţă de 30 de miliarde de dolari în luna iulie, în condiţiile intrării în vigoare a taxelor sporite asupra importurilor americane de produse realizate în zeci de ţări, notează Reuters.



În urma deciziei administraţiei Trump de a ridica taxele asupra importurilor de produse din numeroase ţări, nivelul mediu al taxelor de import din SUA a ajuns cel mai ridicat din ultimul secol.



Miercuri, preşedintele american Donald Trump a anunţat că intenţionează să aplice taxe de 100% importurilor de microcipuri, cu excepţia cazurilor când producătorii străini respectivi se angajează să le realizeze pe teritoriul Statelor Unite.



El a anunţat şi o uşoară creştere a taxelor aplicate importurilor de produse farmaceutice, dar care vor ajunge gradual la 250%.



Detaliile acestor tarife sectoriale vor fi anunţate în următoarele săptămâni, după ce Departamentul Comerţului va finaliza analiza privind impactul acestor importuri asupra securităţii naţionale a SUA.



Lutnick a declarat pentru Fox Business Network că ar putea beneficia de excepţii companiile de semiconductori care elaborează planuri de construire a unor fabrici de producţie în Statele Unite, iar planurile respective sunt verificate de un auditor.

„Obiectivul său este de a aduce aici producţia de semiconductori”, a explicat secretarul american al Comerţului, care a prognozat că iniţiativa va avea ca rezultat investiţii de 1.000 de miliarde de dolari pentru a încuraja producţia internă.

Pe de altă parte, Howard Lutnick a spus că simte că este posibilă extinderea după 12 august a perioadei în care nu se aplică noi tarife în schimburile comerciale cu China, ţară cu care negocierile pe acest subiect sunt în desfăşurare.

