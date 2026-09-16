Administrația Trump subminează statul de drept. Indicatorii democrației din SUA, la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani

Administrația Trump subminează statul de drept, atât pe plan intern, cât și la nivel mondial, și alianțele internaționale care stau la baza securității Europei, ceea ce sporește riscul de conflict la nivel mondial. Indicatorii cheie ai democrației în SUA au scăzut la cele mai joase niveluri din ultimii 50 de ani, iar statul de drept la nivel global este semnificativ subminat de ”amenințările și acțiunile” Administrației Trump, arată datele Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), cu sediul la Stockholm, citate de The Guardian.

Slăbirea mecanismelor de control și a normelor democratice în SUA exercită presiuni asupra alianțelor și regulilor internaționale de care depinde restul lumii, oferind totodată altor guverne un semnal pentru a ataca instituțiile interne.

Comparativ cu situația din 2020, raportul a înregistrat șapte scăderi semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce privește democrația din SUA, inclusiv în privința independenței justiției, accesului la actul de justiție, libertății presei și libertății de exprimare. Aproape jumătate dintre cei 30 de indicatori utilizați pentru a măsura starea democrației americane au coborât la cele mai scăzute niveluri înregistrate din 1975 încoace.

Declinul înregistrat în SUA, deosebit de pronunțat

La nivel mondial, toți acești indicatori plus credibilitatea alegerilor se află la cele mai scăzute niveluri din ultimii cel puțin 30 de ani. International IDEA a precizat că declinul înregistrat în SUA a fost deosebit de pronunțat, dar face parte dintr-o tendință globală. Anul 2025 este al unsprezecelea consecutiv în care mai multe țări au înregistrat un regres democratic în loc de un progres – cea mai lungă perioadă de declin continuu de când organizația a început să colecteze aceste date.

„În 2025, provocările globale la adresa democrației și dificultatea de a stopa eroziunea acesteia au fost atât ilustrate, cât și amplificate de evoluțiile politice din Statele Unite. Președintele Donald Trump și-a consolidat rapid puterea în cadrul ramurii executive și a folosit-o pentru a-și urmări un set restrâns de obiective personale și pentru a se răzbuna pe cei percepuți drept adversari… Consecințele au fost majore, subminând statul de drept pe plan intern și internațional și punând la încercare alianțe de lungă durată și cooperarea multilaterală”, afirmă autorii raportului.

Kevin Casas-Zamora, secretarul general al International IDEA, a avertizat că riscul de conflict crește pe măsură ce democrațiile se deteriorează: „Mesajul principal al cercetării noastre este că investiția în democrație ar trebui să se afle în centrul strategiei de securitate a oricărei țări. Legătura dintre eroziunea calității democrației și intensificarea conflictelor nu este luată în considerare nici în procesul de elaborare a politicilor, nici în dezbaterea publică”.

Evenimentele din SUA au influențat alte țări

Conform unui raport, anul 2025 a înregistrat cele mai multe conflicte violente – inclusiv cele mai multe conflicte între state – de după 1946. Casas-Zamora a afirmat că este evident faptul că evenimentele din SUA au influențat alte țări.

International IDEA a inclus SUA pe lista democrațiilor aflate în regres pentru prima dată în 2021, semnalând o ”deteriorare vizibilă” care, potrivit organizației, a început în 2019.

Raportul organizației International IDEA a evidențiat totuși unele evoluții pozitive, inclusiv în Australia – unde grupuri ale societății civile au fost consultate cu privire la o strategie de combatere a rasismului și la protejarea vieții private a copiilor în mediul online – și în Siria, unde dictatura represivă a lui Bashar al-Assad a fost înlăturată.

În Bangladesh, Nepal și Sri Lanka, protestele conduse de tineri au dus la înlăturarea unor lideri aflați de mult timp la putere, Cu toate acestea, raportul menționează că „s-a dovedit dificilă realizarea unor reforme profunde și semnificative într-un interval scurt de timp”.

Raportul anual al acestei organizații interguvernamentale, intitulat „Starea globală a democrației” (Global State of Democracy), este considerat cel mai cuprinzător de acest gen. Analizează 174 de țări și măsoară performanța democratică începând cu anul 1975. Centrul de analiză își fundamentează evaluările pe date privind indicatorii democratici colectate de-a lungul a 50 de ani, clasificând țările în trei categorii: democrații, guverne „hibride” și regimuri autoritare.

La nivel global, a constatat că statul de drept a reprezentat cel mai slab aspect al democrației în 2025. 71 de țări – adică 41% dintre cele evaluate – fiind clasate la un nivel scăzut de performanță. De asemenea, s-a observat o deteriorare rapidă a acestui indicator, 29 de țări înregistrând un regres.

„Tot ce se întâmplă în SUA capătă o dimensiune globală. Există în prezent o epidemie de negare a rezultatelor electorale, al cărei «pacient zero» este actualul ocupant al Casei Albe. Nu sunt dispus să afirm că deteriorarea calității democrației este inevitabilă sau ireversibilă. Această tendință poate fi inversată. Trăim într-o lume volatilă, ceea ce înseamnă că pot apărea situații care să creeze oportunități politice extrem de pozitive”, a declarat Casas-Zamor.

Editor : M.C