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Administrația Trump suspendă majoritatea controalelor ICE în trafic, după ce agenții au împușcat mortal doi migranți

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Foto: Getty Images
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Administrația Trump a decis suspendarea majorității controalelor rutiere efectuate de Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal al SUA, în urma morții a două persoane împotriva cărora agenții ICE au făcut uz de armă, potrivit Reuters.

Decizia a fost luată de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), în subordinea căruia se află ICE, au relatat publicațiile The New York Times și The Washington Post.

Măsura vine după moartea unui columbian în vârstă de 26 de ani, luni, la Biddeford, în statul Maine, în timp ce se afla la bordul automobilului său. Victima, identificată drept Joan Sebastian Guerrero, lucra legal ca livrator și trăia alături de soția sa și de fiica lor în vârstă de trei ani, potrivit mai multor asociații pentru apărarea drepturilor migranților.

Săptămâna trecută, un alt agent ICE a împușcat mortal un mexican la Houston, în statul Texas, ceea ce a declanșat un nou val de indignare publică față de agenția responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor impuse de președintele Donald Trump pentru limitarea imigrației în SUA.

Agenții ICE s-au confruntat cu critici în întreaga țară din cauza modului lor de acțiune, perceput ca fiind agresiv, mai ales după împușcarea mortală a doi cetățeni americani la Minneapolis, la începutul acestui an.

Arestările efectuate de ICE s-au intensificat la nivel național în ultimele săptămâni. De la începutul lunii iunie, numărul acestora în statul Maine a crescut de patru ori, ajungând la aproximativ 70 pe zi la începutul lunii iulie, potrivit datelor interne ale ICE furnizate agenției Reuters de o sursă.

Editor : Ș.A.

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