Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington

Donald Trump. Foto: Profimedia

Administrația Trump este vizată de o plângere depusă de cetățeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, cărora li se interzice șederea în SUA. Acesta se teme că va fi expulzat din țara în care trăiește, relatează AFP.

Imran Ahmed se confruntă acum cu „perspectiva iminentă a unei arestări neconstituţionale, a detenţiei punitive şi a expulzării", se arată în plângerea depusă miercuri la un tribunal din New York.

Cetăţeanul britanic de origine afgană, în vârstă de 47 de ani, locuieşte legal în Statele Unite din 2021 şi deţine o carte verde, conform plângerii sale. Soţia şi fiica sa sunt cetăţeni americani.

„Guvernul federal a precizat clar că Imran Ahmed este sancţionat pentru activitatea ONG-ului pe care l-a fondat şi condus, Centre for Countering Digital Hate (CCDH)”, se preciează în plângere.

Centrul studiază politicile de moderare ale principalelor platforme de socializare şi a denunţat în repetate rânduri practicile X, rețeaua lui Elon Musk, un aliat al preşedintelui SUA.

Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care Imran Ahmed, care conduce Centre for Countering Digital Hate (CCDH), şi Clare Melford, care conduce un Index Global al Dezinformării (GDI), cu sediul în Regatul Unit.

Celelalte personalităţi europene sancţionate sunt fostul comisar european Thierry Breton, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid, şi Josephine Ballon, din cadrul aceleiaşi organizaţii.

Personalitățile sunt acuzate de „cenzură” în detrimentul intereselor americane, potrivit Departamentului de Stat american.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio, subsecretarul pentru Diplomaţie Publică al Statelor Unite, Sarah Rogers, ministrul justiţiei Pam Bondi şi ministrul pentru securitate internă Kristi Noem, precum şi directorul Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE), Todd Lyons, se numără printre cei vizaţi de plângerea depusă de Imran Ahmed.

Trump le-a vorbit copiilor despre Moș Crăciun: „Ne asigurăm că niciun moș rău nu intră în țară”

Donald Trump le-a urat Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală”

