Administraţia Trump va contesta decizia unui judecător federal care a restabilit accesul la Casa Albă pentru CNN, MS NOW şi Politico

Administraţia Trump i-a notificat miercuri unui judecător federal că face apel la decizia acestuia care garanta până la noi ordine accesul la Casa Albă al jurnaliştilor de la CNN, MSNBC şi publicaţia online Politico, pe care preşedintele american Donald Trump îi declarase „persona non grata”, relatează AFP.

Judecătorul Timothy Kelly a prelungit marţi pe termen nelimitat decizia sa iniţială prin care restabilea accesul acestor trei instituţii media până când se va pronunţa asupra fondului cazului.

În special, el a concluzionat că aceştia au demonstrat caracterul foarte plauzibil al încălcării libertăţii lor de exprimare, garantată de Primul Amendament al Constituţiei americane.

„Comentariile preşedintelui Trump sunt mai mult decât suficiente pentru a stabili o legătură de cauzalitate probabilă între exprimarea reclamanţilor, protejată de Primul Amendament, şi revocarea de către acesta a legitimaţiilor lor de acreditare”, a scris el în motivarea deciziei sale.

„Nu există nicio dovadă în dosar care să poată explica sau justifica această excludere din punct de vedere al securităţii naţionale”, a adăugat el, respingând argumentele guvernului în acest sens ca fiind justificări „a posteriori”.

Jurnaliştii au fost primiţi din nou la Casa Albă pe 24 septembrie, prin decizia acestui judecător, la şase zile după revocarea fără preaviz a acreditărilor lor de către Donald Trump, care i-a acuzat că difuzează „ştiri false”.

Cu toate acestea, lor continuă să li se refuze accesul la anumite evenimente de la Casa Albă sau în deplasări, în special la bordul avionului prezidenţial Air Force One, notează AFP, citată de Agerpres.

În scrisori trimise la patru zile după anunţul lui Donald Trump către cele trei instituţii media vizate, serviciul de presă al Casei Albe le-a reproşat, în special, informaţiile din ultimele luni privind penuria de muniţie a forţelor armate americane din cauza războiului împotriva Iranului, o situaţie contestată de republican, dar pe care un raport al Pentagonului a confirmat-o la jumătatea lunii septembrie.

Editor : Liviu Cojan