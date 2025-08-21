Live TV

Administraţia Trump verifică 55 de milioane de persoane care au vize pentru SUA. Există riscul revocării sau expulzării

Data publicării:
marco rubio
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Foto: Profimedia

Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press.

Departamentul de Stat afirmă că vizele care permit persoanelor să rămână în Statele Unite pot fi revocate în orice moment dacă există „indicii de depăşire a duratei de şedere, activităţi criminale, ameninţări la adresa siguranţei publice, implicare în orice formă de activitate teroristă sau sprijin acordat unei organizaţii teroriste”.

Într-un răspuns scris la o întrebare adresată de Associated Press, Departamentul a precizat că toţi deţinătorii de vize americane sunt supuşi unei „verificări continue” cu privire la orice indiciu care ar putea indica faptul că nu sunt eligibili pentru acest document.

În cazul în care se constată astfel de informaţii, viza va fi revocată şi, dacă deţinătorul vizei se află în Statele Unite, acesta va fi supus expulzării, notează The Associated Press, citată de News.ro.

„Analizăm toate informaţiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv dosarele de aplicare a legii sau de imigrare sau orice alte informaţii care ies la iveală după eliberarea vizei şi care indică o potenţială ineligibilitate”, a declarat Departamentul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Cum a fost numită CFR Cluj în Suedia, după ce a încasat șapte goluri la Hacken acasă
Digi Sport
Cum a fost numită CFR Cluj în Suedia, după ce a încasat șapte goluri la Hacken acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
exercițiu militar NATO în Marea Baltică
„Umbra războiului”. Presa controlată de MAE rus: Marea Baltică riscă...
ciprian ciucu nicusor dan
Ciprian Ciucu: Mi s-ar părea corect ca Nicușor Dan să susțină...
Ştefan Daniel Armeanu
ASF, explicații despre noile modificări la legea pensiilor private...
vladimir putin la birou
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul...
Ultimele știri
Dan Petrescu și-a anunțat demisia. „Îmi e rușine!”
Conference League. Meci de coșmar pentru CFR Cluj, în deplasare la Hacken. Dan Petrescu și-a dat demisia
O nouă mitralieră, lansată de compania Kalașnikov, va fi testată direct pe frontul din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion in zbor
O tânără a pierdut zborul către Puerto Rico, unde mergea în vacanță, după ce a primit un sfat greșit de la ChatGPT
gideon saar face declaratii
Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană. Motivul care stă la baza deciziei
profimedia-0979394909
SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene
viza sua
Reguli noi pentru vizele SUA, din 2 septembrie. Ce trebuie să știe solicitanții
Vietnam
Românii și cetățeni din alte 11 țări ale UE pot călători în Vietnam fără vize. Care sunt condițiile
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...