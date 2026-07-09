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Video Aeroportul din Palm Beach are un nou nume: Donald Trump. Decizia care stârnește reacții peste ocean

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Donald Trump și noul avion prezidențial. Sursa foto: Profimedia Images
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Aeroportul din Palm Beach, în statul american Florida, a fost redenumit joi după preşedintele Donald Trump, alăturându-se unei întregi serii de instituţii, clădiri, programe guvernamentale, nave de război şi chiar bancnote care poartă acum numele magnatului devenit şef de stat, relatează Reuters.

Schimbarea numelui aeroportului în President Donald J.Trump International Airportilustrează recunoaşterea sprijinului acordat de liderul republican statului adoptatFlorida, care găzduieşte şi faimosul său resort Mar-a-Lago.

Nu cred că mai este cineva în mai mare măsură asociat cu Palm Beach decât Donald Trump, probabil în toată Florida, a declarat fiul preşedintelui, Eric Trump, într-un interviu acordat Fox News.

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După ce Trump şi-a preluat al doilea mandat la Casa Albă, anul trecut, au ajuns să-i poarte numele, între altele, o viitoare navă a marinei, un program de vize pentru străinii cu dare de mână, site-ul unui program guvernamental de medicamente eliberate pe bază de reţetă şi un tip de conturi federale de economii pentru copii.

În plus, numele lui a fost adăugat pe clădirea Institutului SUA pentru pace din Washington; în schimb, tot la Washington, justiţia a respins o tentativă de a redenumi după Trump centrul cultural naţional John F.Kennedy.

Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat în martie legea privind schimbarea numelui aeroportului din Palm Beach, al cărui cod de identificare pentru aviaţie va deveni din 18 august DJT, din PBI în prezent.

Eric Trump şi familia sa s-au aflat în primul avion - unul privat - care a aterizat pe aeroportul rebotezat, înaintea zorilor.

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Editor : C.A.

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