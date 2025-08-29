Live TV

Afacerea uriașă cu zborurile de deportare ale lui Trump: O cursă de miliarde de dolari pentru expulzarea imigranților ilegali din SUA

Data publicării:
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
Companiile aeriene charter din SUA câștigă milioane de dolari din contractele cu guvernul federal pentru transportul imigranților ilegali în țări străine, precum Mexic, Canada, El Salvador sau Sudanul de Sud. Foto: Profimedia Images
Din articol
Serviciul pentru Imigrări și Vamă „privește Statele Unite ca pe o mare închisoare pe care o poate folosi la discreție” Agenți de securitate care ar trebui să prevină actele teroriste sunt folosiți pe post de însoțitori de bord

Serviciul pentru Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE) are acum la dispoziție un buget de miliarde de dolari pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale administrației Trump privind deportarea în masă a imigranților ilegali. În loc să își construiască propria flotă de avioane, ICE se bazează pe o rețea de companii aeriene private ce profită acum de zecile de zboruri organizate în fiecare zi între diverse centre de detenție din SUA și țările străine în care imigranții sunt deportați.

Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, Donald Trump a organizat un miting într-un hangar pentru avioane din Albuquerque, New Mexico, unde a spus că imigranții ilegali, pe care i-a numit „ucigași”, „drogați” și „bandiți”, vin din închisori și aziluri de nebuni.

Hangarul unde Trump s-a urcat pe scenă este deținut de CSI Aviation, o campanie care intermediază zboruri charter private pentru guvernul federal.

CSI Aviation și companiile aeriene la care apelează pentru organizarea acestor zboruri se află acum într-o poziție foarte avantajoasă pentru a beneficia de pe urma politicilor lui Trump.

CSI a primit doar 4.000 de dolari ca să găzduiască evenimentul la care a apărut Trump anul trecut, dar, acum, compania se află în centrul unui sistem privat cu fonduri de miliarde de dolari care gestionează zeci de zboruri zilnice cu mii de imigranți deportați.

Aceste zboruri au devenit extrem de profitabile pentru companii aeriene charter precum GlobalX și compania low-cost Avelo, care câștigă milioane de dolari. Pentru Avelo, zborurile ICE sunt „prea valoroase” ca să le refuze, după cum reiese chiar dintr-un comunicat al companiei adresat angajaților.

President Trump Returns To White House After Scotland Golf Trip
Odată cu aprobarea noului buget de către administrația Trump, Serviciul pentru Imigrări și Vamă din SUA plănuiește să cheltuie alte 3,6 miliarde de dolari pe an pentru deportarea imigranților ilegali. Foto: Profimedia Images

Serviciul pentru Imigrări și Vamă „privește Statele Unite ca pe o mare închisoare pe care o poate folosi la discreție”

Departamentul ICE care se ocupă cu identificarea, arestarea, detenția și deportarea imigranților ilegali (ERO) avea un buget anual de 721 de milioane de dolari. Odată cu noul buget aprobat de administrația Trump, agenția plănuiește să cheltuie alte 3,6 miliarde de dolari pe an pe transportul imigranților – de șase ori mai mult decât în prezent și de patru ori mai mult decât suma cerută de ICE în propria sa propunere de finanțare.

ICE a folosit cel puțin 110 aeronave care au efectuat peste 5.100 de zboruri cu persoane deportate la bord de când Trump a revenit la Casa Albă. Cele mai multe dintre ele sunt zboruri interne între cele cinci centre principale de detenție din Arizona, Texas, Louisiana și Florida și alte peste 120 de aeroporturi din SUA, potrivit unei investigații Financial Times.

Serviciul pentru Imigrări și Vamă „privește Statele Unite ca pe o mare închisoare pe care o poate folosi la discreție”, a spus Heidi Altman, vicepreședinte al Centrului Național pentru Dreptul Imigrației.

A crescut și numărul de zboruri internaționale pentru deportarea imigranților ilegali. În prima jumătate a anului, peste 750 de persoane au fost deportate în alte țări decât cele de proveniență. Jumătate dintre acestea au ajuns în Mexic sau Canada, în timp ce alții au fost trimiși în țări precum El Salvador, Columbia sau Sudanul de Sud.

Agenți de securitate care ar trebui să prevină actele teroriste sunt folosiți pe post de însoțitori de bord

Zborurile ICE Air se desfășoară în secret, ceea ce înseamnă că cele mai multe detalii despre aceste operațiuni pot fi aflate doar de la persoanele implicate direct în acest proces.

ICE Air a ajutat companii aeriene precum GlobalX să transforme pierderile mari înregistrate în trecut în profituri. Zborurile ICE reprezintă acum 58% din întreaga cifră de afaceri a companiei.

USA News - 02 Dec 2024
ICE a folosit cel puțin 110 aeronave care au efectuat peste 5.100 de zboruri pentru deportarea imigranților ilegali de când Trump a revenit la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Avelo nu a făcut niciun profit în primii patru ani de operațiuni, astfel că a apelat la zborurile ICE care „ne ajută să ne stabilizăm finanțele și ne permite să ne continuăm călătoria”, a scris fondatorul și directorul executiv al companiei aeriene, Andrew Levy.

Doi foști angajați Avelo, inclusiv un însoțitor de bord, au fost concediați după ce au refuzat să participe la zborurile ICE din motive de etică și siguranță.

Ritmul extrem de rapid al deportărilor a forțat Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) să folosească agenți de securitate, care de obicei lucrează sub acoperire în timpul zborurilor comerciale pentru a preveni actele de terorism și tentativele de deturnare a avionului, pe post de însoțitori de bord.

„Încărcăm avioanele cu mâncare și apă, descărcăm gunoiul, verificăm de păduchi, le punem lanțuri oamenilor și le dăm jos”, a povestit un agent de securitate care a lucrat pe zborurile ICE, unde erau uneori nevoiți să lucreze și 30 de ore fără pauză. „Nu am dormit decât în timpul ultimului zbor de întoarcere.”

Imigranții sunt ținuți cu mâinile în cătușe și picioarele legate cu lanțuri pe toată durata zborului, care poate dura uneori și 20 de ore. Au voie să meargă la toaletă doar o dată la patru-șase ore.

„Dacă am fi avut o aterizare de urgență, nu ar fi putut să iasă din avion”, a mai spus agentul de securitate. „Dacă am fi avut o aterizare pe apă, doamne ferește, se înecau cu toții.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
elevi la examen
4
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră...
guvern
5
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Digi Sport
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
livratori-asia-7990
Atacurile la adresa migranților din România, o nouă temă de campanie...
Brazil BRICS Summit
Scrisoarea secretă a lui Xi pentru a revitaliza relațiile cu India...
ilie bolojan face declaratii
Angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat, după...
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila: Riscul de neconstituţionalitate pentru Pachetul 2 de...
Ultimele știri
Urșii din România au ajuns în presa internațională. Ce scrie New York Times despre animalele care seamănă teroare în satele de munte
„Napoli este mort”: Cum distruge turismul excesiv centrul istoric al orașelor din Italia. Vechile cartiere sunt „mall-uri în aer liber”
BIAS 2025: Trei zile de spectacol aviatic în București. Care este programul evenimentului și ce nave pot fi admirate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Reacția lui Donald Trump la atacurile Rusiei din Ucraina vine prin purtătorul de cuvânt. „Nu e mulțumit, dar nici surprins”
ursula von der leyen
Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor”
donald trump face declaratii la casa alba
Donald Trump declară război jurnaliștilor străini: administrația sa anunță scurtarea perioadei pentru care pot solicita viză în SUA
jd vance trump zelenski
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Adevărul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte...
Playtech
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie