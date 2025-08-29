Afacerea uriașă cu zborurile de deportare ale lui Trump: O cursă de miliarde de dolari pentru expulzarea imigranților ilegali din SUA

Serviciul pentru Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE) are acum la dispoziție un buget de miliarde de dolari pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale administrației Trump privind deportarea în masă a imigranților ilegali. În loc să își construiască propria flotă de avioane, ICE se bazează pe o rețea de companii aeriene private ce profită acum de zecile de zboruri organizate în fiecare zi între diverse centre de detenție din SUA și țările străine în care imigranții sunt deportați.

Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, Donald Trump a organizat un miting într-un hangar pentru avioane din Albuquerque, New Mexico, unde a spus că imigranții ilegali, pe care i-a numit „ucigași”, „drogați” și „bandiți”, vin din închisori și aziluri de nebuni.

Hangarul unde Trump s-a urcat pe scenă este deținut de CSI Aviation, o campanie care intermediază zboruri charter private pentru guvernul federal.

CSI Aviation și companiile aeriene la care apelează pentru organizarea acestor zboruri se află acum într-o poziție foarte avantajoasă pentru a beneficia de pe urma politicilor lui Trump.

CSI a primit doar 4.000 de dolari ca să găzduiască evenimentul la care a apărut Trump anul trecut, dar, acum, compania se află în centrul unui sistem privat cu fonduri de miliarde de dolari care gestionează zeci de zboruri zilnice cu mii de imigranți deportați.

Aceste zboruri au devenit extrem de profitabile pentru companii aeriene charter precum GlobalX și compania low-cost Avelo, care câștigă milioane de dolari. Pentru Avelo, zborurile ICE sunt „prea valoroase” ca să le refuze, după cum reiese chiar dintr-un comunicat al companiei adresat angajaților.

Odată cu aprobarea noului buget de către administrația Trump, Serviciul pentru Imigrări și Vamă din SUA plănuiește să cheltuie alte 3,6 miliarde de dolari pe an pentru deportarea imigranților ilegali. Foto: Profimedia Images

Serviciul pentru Imigrări și Vamă „privește Statele Unite ca pe o mare închisoare pe care o poate folosi la discreție”

Departamentul ICE care se ocupă cu identificarea, arestarea, detenția și deportarea imigranților ilegali (ERO) avea un buget anual de 721 de milioane de dolari. Odată cu noul buget aprobat de administrația Trump, agenția plănuiește să cheltuie alte 3,6 miliarde de dolari pe an pe transportul imigranților – de șase ori mai mult decât în prezent și de patru ori mai mult decât suma cerută de ICE în propria sa propunere de finanțare.

ICE a folosit cel puțin 110 aeronave care au efectuat peste 5.100 de zboruri cu persoane deportate la bord de când Trump a revenit la Casa Albă. Cele mai multe dintre ele sunt zboruri interne între cele cinci centre principale de detenție din Arizona, Texas, Louisiana și Florida și alte peste 120 de aeroporturi din SUA, potrivit unei investigații Financial Times.

Serviciul pentru Imigrări și Vamă „privește Statele Unite ca pe o mare închisoare pe care o poate folosi la discreție”, a spus Heidi Altman, vicepreședinte al Centrului Național pentru Dreptul Imigrației.

A crescut și numărul de zboruri internaționale pentru deportarea imigranților ilegali. În prima jumătate a anului, peste 750 de persoane au fost deportate în alte țări decât cele de proveniență. Jumătate dintre acestea au ajuns în Mexic sau Canada, în timp ce alții au fost trimiși în țări precum El Salvador, Columbia sau Sudanul de Sud.

Agenți de securitate care ar trebui să prevină actele teroriste sunt folosiți pe post de însoțitori de bord

Zborurile ICE Air se desfășoară în secret, ceea ce înseamnă că cele mai multe detalii despre aceste operațiuni pot fi aflate doar de la persoanele implicate direct în acest proces.

ICE Air a ajutat companii aeriene precum GlobalX să transforme pierderile mari înregistrate în trecut în profituri. Zborurile ICE reprezintă acum 58% din întreaga cifră de afaceri a companiei.

ICE a folosit cel puțin 110 aeronave care au efectuat peste 5.100 de zboruri pentru deportarea imigranților ilegali de când Trump a revenit la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Avelo nu a făcut niciun profit în primii patru ani de operațiuni, astfel că a apelat la zborurile ICE care „ne ajută să ne stabilizăm finanțele și ne permite să ne continuăm călătoria”, a scris fondatorul și directorul executiv al companiei aeriene, Andrew Levy.

Doi foști angajați Avelo, inclusiv un însoțitor de bord, au fost concediați după ce au refuzat să participe la zborurile ICE din motive de etică și siguranță.

Ritmul extrem de rapid al deportărilor a forțat Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) să folosească agenți de securitate, care de obicei lucrează sub acoperire în timpul zborurilor comerciale pentru a preveni actele de terorism și tentativele de deturnare a avionului, pe post de însoțitori de bord.

„Încărcăm avioanele cu mâncare și apă, descărcăm gunoiul, verificăm de păduchi, le punem lanțuri oamenilor și le dăm jos”, a povestit un agent de securitate care a lucrat pe zborurile ICE, unde erau uneori nevoiți să lucreze și 30 de ore fără pauză. „Nu am dormit decât în timpul ultimului zbor de întoarcere.”

Imigranții sunt ținuți cu mâinile în cătușe și picioarele legate cu lanțuri pe toată durata zborului, care poate dura uneori și 20 de ore. Au voie să meargă la toaletă doar o dată la patru-șase ore.

„Dacă am fi avut o aterizare de urgență, nu ar fi putut să iasă din avion”, a mai spus agentul de securitate. „Dacă am fi avut o aterizare pe apă, doamne ferește, se înecau cu toții.”

Editor : Raul Nețoiu