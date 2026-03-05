Live TV

Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie”

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump, conferință de presă la Casa Albă. Foto: Profimedia
Din articol
Complot schițat pe un șervețel, într-o cameră de hotel din SUA

Un om de afaceri pakistanez, acuzat că a complotat pentru a-l ucide pe Donald Trump, a declarat miercuri în fața unui juriu federal că a fost constrâns să participe la complot de către Garda Revoluționară Iraniană, care, potrivit lui, a amenințat că-i va pune familia în pericol în cazul în care ar fi refuzat, anunță The Guardian.

Asif Merchant, în vârstă de 47 de ani, a luat măsura neobișnuită de a depune mărturie în propria apărare la tribunalul federal din Brooklyn, unde este acuzat de terorism și de crimă la comandă. Vorbind prin intermediul unui traducător de urdu, el le-a spus juraților că a acceptat complotul doar din teamă pentru soția și fiica sa adoptivă din Teheran.

„Nu am vrut să fac asta de bunăvoie”, a spus bărbatul.

Merchant a mărturisit că superiorul său iranian, un oficial al Gărzii Revoluționare pe nume Mehrdad Yousef, i-a ordonat să călătorească în SUA în 2024 și să recruteze criminali pentru a duce la îndeplinire o operațiune în patru segmente: organizarea de proteste, furtul de documente, spălarea de bani și aranjarea unei crime.

În conversațiile purtate la Teheran, Yousef nu ar fi dat ordinul de a ucide o anumită persoană, dar ar fi numit trei potențiale ținte: Trump, pe atunci președinte, Joe Biden și fosta candidată republicană la președinție, Nikki Haley.

Presupușii asasini pe care Merchant i-a plătit în cele din urmă cu 5.000 de dolari în numerar legat cu elastic erau agenți FBI sub acoperire. O înregistrare redată în instanță l-a surprins spunându-le că avea nevoie de cineva care „poate, să zicem, să ucidă pe cineva” – o personalitate politică a cărei identitate, a spus el, nu i-a fost încă dezvăluită.

Complot schițat pe un șervețel, într-o cameră de hotel din SUA

Merchant le-a spus juraților că a știut că jocul s-a terminat aproape imediat după aterizarea în SUA. Când agenții de imigrare l-au oprit în Houston, i-au percheziționat bagajele și i-au verificat dispozitivele, a spus că a știut că era deja supravegheat. A continuat oricum, a susținut el, deoarece credea că serviciile secrete iraniene îi monitorizau fiecare mișcare și că i-ar fi făcut rău soției și fiicei sale adoptive din Teheran dacă ar fi ezitat.

Procurorii federali au respins categoric declarația lui Merchant, spunându-i judecătorului într-un document depus miercuri că nu există dovezi care să susțină o apărare bazată pe constrângere reală. Ei au menționat că Merchant a recunoscut că știa că lucra cu o organizație teroristă desemnată și că a fost înregistrat în timp ce schița complotul pe un șervețel într-o cameră de hotel din Queens, aparent fără să știe că camerele de filmat erau pornite.

Acuzarea s-a bazat în mare parte pe informații furnizate de Nadeem Ali, o cunoștință de încredere a lui Merchant, care lucra în secret ca informator al FBI.

Merchant a fost arestat pe 12 iulie 2024 în Texas, în timp ce se pregătea să se întoarcă în Pakistan.

Citește și: Trump: Atacurile din Iran i-au ucis și pe candidaţii pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran

Procesul a început săptămâna trecută, chiar înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, în urma cărora au fost uciși liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și, potrivit observatorilor drepturilor omului, peste 1.000 de alte persoane.

Miercuri, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că un atac american a ucis și oficialul iranian despre care administrația Trump susține că a condus complotul de asasinare a președintelui din 2024. Rămâne neclar dacă acea persoană avea legături cu presupușii complici cu care Merchant ar fi vorbit.

Trump a făcut aluzie la un presupus complot împotriva sa când a comentat moartea lui Khamenei, declarând pentru ABC News: „L-am prins înainte să mă prindă el pe mine”.

Iranul a negat că l-ar fi vizat pe Trump sau pe alți oficiali americani.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
transnistria profimedia
Conflictul din Iran declanşează o nouă criză a gazelor în Transnistria
Dmitri Peskov
Războiul contra Iranului nu este al Rusiei, spune Peskov: „Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru”
Screenshot 2026-03-05 191954
Platformă uriașă de vânzare a datelor furate, închisă după o anchetă FBI. Cinci români, vizați într-o operațiune în 13 țări
Donald Trump pleacă de la Davos
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”
Recomandările redacţiei
medic cu pacient
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de...
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa...
Nicusor Dan Donald Tusk
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în...
Ultimele știri
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi
Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii