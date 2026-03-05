Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie”

Un om de afaceri pakistanez, acuzat că a complotat pentru a-l ucide pe Donald Trump, a declarat miercuri în fața unui juriu federal că a fost constrâns să participe la complot de către Garda Revoluționară Iraniană, care, potrivit lui, a amenințat că-i va pune familia în pericol în cazul în care ar fi refuzat, anunță The Guardian.

Asif Merchant, în vârstă de 47 de ani, a luat măsura neobișnuită de a depune mărturie în propria apărare la tribunalul federal din Brooklyn, unde este acuzat de terorism și de crimă la comandă. Vorbind prin intermediul unui traducător de urdu, el le-a spus juraților că a acceptat complotul doar din teamă pentru soția și fiica sa adoptivă din Teheran.

„Nu am vrut să fac asta de bunăvoie”, a spus bărbatul.

Merchant a mărturisit că superiorul său iranian, un oficial al Gărzii Revoluționare pe nume Mehrdad Yousef, i-a ordonat să călătorească în SUA în 2024 și să recruteze criminali pentru a duce la îndeplinire o operațiune în patru segmente: organizarea de proteste, furtul de documente, spălarea de bani și aranjarea unei crime.

În conversațiile purtate la Teheran, Yousef nu ar fi dat ordinul de a ucide o anumită persoană, dar ar fi numit trei potențiale ținte: Trump, pe atunci președinte, Joe Biden și fosta candidată republicană la președinție, Nikki Haley.

Presupușii asasini pe care Merchant i-a plătit în cele din urmă cu 5.000 de dolari în numerar legat cu elastic erau agenți FBI sub acoperire. O înregistrare redată în instanță l-a surprins spunându-le că avea nevoie de cineva care „poate, să zicem, să ucidă pe cineva” – o personalitate politică a cărei identitate, a spus el, nu i-a fost încă dezvăluită.

Complot schițat pe un șervețel, într-o cameră de hotel din SUA

Merchant le-a spus juraților că a știut că jocul s-a terminat aproape imediat după aterizarea în SUA. Când agenții de imigrare l-au oprit în Houston, i-au percheziționat bagajele și i-au verificat dispozitivele, a spus că a știut că era deja supravegheat. A continuat oricum, a susținut el, deoarece credea că serviciile secrete iraniene îi monitorizau fiecare mișcare și că i-ar fi făcut rău soției și fiicei sale adoptive din Teheran dacă ar fi ezitat.

Procurorii federali au respins categoric declarația lui Merchant, spunându-i judecătorului într-un document depus miercuri că nu există dovezi care să susțină o apărare bazată pe constrângere reală. Ei au menționat că Merchant a recunoscut că știa că lucra cu o organizație teroristă desemnată și că a fost înregistrat în timp ce schița complotul pe un șervețel într-o cameră de hotel din Queens, aparent fără să știe că camerele de filmat erau pornite.

Acuzarea s-a bazat în mare parte pe informații furnizate de Nadeem Ali, o cunoștință de încredere a lui Merchant, care lucra în secret ca informator al FBI.

Merchant a fost arestat pe 12 iulie 2024 în Texas, în timp ce se pregătea să se întoarcă în Pakistan.

Procesul a început săptămâna trecută, chiar înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, în urma cărora au fost uciși liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și, potrivit observatorilor drepturilor omului, peste 1.000 de alte persoane.

Miercuri, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că un atac american a ucis și oficialul iranian despre care administrația Trump susține că a condus complotul de asasinare a președintelui din 2024. Rămâne neclar dacă acea persoană avea legături cu presupușii complici cu care Merchant ar fi vorbit.

Trump a făcut aluzie la un presupus complot împotriva sa când a comentat moartea lui Khamenei, declarând pentru ABC News: „L-am prins înainte să mă prindă el pe mine”.

Iranul a negat că l-ar fi vizat pe Trump sau pe alți oficiali americani.

