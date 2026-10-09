Live TV

Video Agenţii ICE au împușcat un bărbat la New York. În maşina acestuia se afla un copil de 5 ani. „Newyorkezii sunt revoltați”

Data actualizării: Data publicării:
ICE New York
Revoltă la New York după acțiunea ICE. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Intensificarea arestărilor Mamdani l-ar fi sunat pe Trump

Un bărbat din Republica Dominicană a fost împuşcat de agenţii federali de imigrare în timpul unei operaţiuni de aplicare a legii în Bronx, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), acesta fiind primul incident armat în care au fost implicaţi agenţi ICE în New York City de la începerea campaniei de represiune împotriva imigraţiei a preşedintelui Donald Trump.

Autorităţile federale nu au explicat ce a dus la împuşcarea bărbatului în vârstă de 28 de ani, al cărui nume nu a fost încă făcut public. DHS a declarat că bărbatul are legături cu banda Trinitarios şi antecedente penale, inclusiv condamnări şi arestări anterioare, scrie CNN conform News.ro.

Bărbatul a fost identificat ca fiind Oscar Belgal, 28 de ani, conform Poliției NY, informează NBC.

Imediat după ora 16:00, agenţii din cadrul Diviziei de Operaţiuni de Aplicare a Legii şi Expulzare a ICE — o ramură a ICE axată pe arestarea imigranţilor fără documente — l-au întâlnit pe bărbat, moment în care un agent federal a tras cu arma înspre vehiculul acestuia, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forţelor de ordine.

Rănile bărbatului, o zgârietură la gât, nu au fost considerate a pune viaţa în pericol, iar poliţia l-a transportat la spital cu o maşină de poliţie, fără a aştepta ambulanţa, potrivit sursei din cadrul forţelor de ordine.

Un copil de 5 ani se afla pe bancheta din spate a maşinii în momentul împuşcăturii şi nu a fost rănit, a declarat sursa pentru CNN.

DHS a precizat că agenţii i-au acordat imediat primul ajutor bărbatului după ce acesta a fost împuşcat.

Bărbatul are o condamnare penală anterioară pentru furt calificat şi arestări anterioare pentru agresiune, jaf, posesie de droguri şi posesie de arme, potrivit DHS.

Doi agenţi au fost, de asemenea, răniţi în timpul incidentului, potrivit unei surse din cadrul forţelor de ordine, şi sunt, la rândul lor, internaţi la un spital local. Unul dintre agenţi ar fi putut fi rănit într-un accident de maşină, deşi nu este clar dacă accidentul a făcut parte din încercarea de arestare sau din reacţia la aceasta, potrivit unui oficial federal.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Intensificarea arestărilor

Împuşcăturile au avut loc în aceeaşi săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenţilor să crească numărul arestărilor cu încă 1.000 de persoane pe zi, potrivit a două surse familiarizate cu directiva verbală — o măsură a administraţiei Trump de a-şi intensifica promisiunile privind imigraţia, în ciuda unor rezerve din partea unor republicani cu privire la persoanele vizate de agenţie.

În momentul împuşcăturilor, martorii au declarat poliţiei că au văzut un bărbat îmbrăcat într-o vestă de şantier galben strălucitor, care ţinea o armă în mână. Martorii le-au mai spus ofiţerilor că au auzit cinci sau şase focuri de armă şi oameni ţipând, potrivit oficialilor poliţiei.

Poliţia din New York (NYPD) nu a fost implicată în incidentul din cartierul Marble Hill, situat la nord de Manhattan, a precizat departamentul într-un comunicat. După împuşcături, oficialii NYPD au solicitat o mobilizare pentru a gestiona controlul mulţimii şi probele de la faţa locului.

 La câteva ore după împuşcături, agenţi ai Serviciului de Investigaţii pentru Securitate Internă (HSI) şi poliţişti au fost văzuţi mergând în spatele benzii galbene de delimitare a poliţiei, în timp ce un grup de protestatari începea să se adune la faţa locului.

HSI a intervenit la faţa locului pentru a prelua ancheta privind împuşcăturile, potrivit unei surse federale, similar cu reacţia forţelor de ordine la incidentul din 20 septembrie în care un agent ICE a deschis focul în Austin, Texas, în urma căruia un bărbat din Venezuela a fost rănit.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mamdani l-ar fi sunat pe Trump

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat într-un comunicat că „l-a sunat pe preşedinte” şi că „îi va cere să pună capăt tuturor acţiunilor de aplicare a legii întreprinse de ICE în oraşul nostru”.

„Gândurile noastre sunt alături de newyorkezul rănit şi de familia sa în această seară. Ne rugăm pentru însănătoşirea lui. Scoateţi ICE din cartierele noastre”, a spus Mamdani.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că „solicită răspunsuri”, întrucât „newyorkezii sunt revoltaţi”.

„Newyorkezii au fost martorii a prea multe acte de violenţă comise de o agenţie federală fără scrupule şi de agenţi neinstruiţi care acţionează în impunitate”, a declarat ea într-un comunicat. „Autorităţile federale trebuie să ofere răspunsuri şi trebuie să o facă imediat”, a adăugat.

În cadrul unei conferinţe de presă ţinută joi seara, liderii locali şi membrii consiliului municipal au solicitat Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să facă publice toate înregistrările disponibile de pe camerele corporale şi au cerut biroului procurorului general al statului să demareze o anchetă independentă cu privire la incidentul armat.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
dr. viorica radoi
2
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
August Hanning
3
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
4
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
"Revoluție" la naționala României
Digi Sport
"Revoluție" la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
Sute de angajați ELCEN protestează în fața Ministerului Energiei. Discuțiile cu autoritățile, fără rezultat
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Protestele continuă în Franța: 224 de școli sunt închise, iar peste 6.000 de persoane au fost arestate de la începutul manifestațiilor
Demonstration In Support Of The Maricarmen Housing Decree Barcelona, Spain, Turin - 28 Sep 2026
Maricarmen, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din locuință a dus la proteste și alegeri anticipate în Spania, a murit
profimedia-1141204485
Poliția franceză nu mai are voie să folosească grenade paralizante la protestele liceenilor, după ce un adolescent și-a pierdut o mână
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Macron convoacă o reuniune de criză pe fondul extinderii protestelor elevilor. 6.547 de persoane reținute până acum
Recomandările redacţiei
autobuz plutitor amfibiu captura digi24
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA...
comisia europeana
Cum văd oficialii UE România: slaba colectare a taxelor și investiții...
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Astăzi se decernează Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump continuă...
Ultimele știri
Peste 70 de morți în două zile de atacuri rusești. Zelenski acuză SUA că negociază cu Moscova, dar nu ajută Kievul: „E lipsă de voință”
Avertismentul Ryanair: Preţurile foarte ridicate ale combustibilului pentru avioane s-ar putea menţine încă doi ani
Călin Georgescu, dus din arest la DIICOT pentru a patra zi consecutivă. Soția lui nu mai participă la percheziții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
„Aștept demisia lui!” Mustață susține că dovezile în scandalul de la FCSB au ajuns la Gigi Becali: „L-au...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Poate spera Dinamo la titlu? Cele 3 schimbări majore ale lui Nuno Campos care îi fac pe suporteri să viseze
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 33 de ani, "cea mai frumoasă femeie a țării" i-a lăsat "mască" pe toți: "A sosit momentul să îmi trăiesc...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fiica lui Halle Berry intervine în scandalul de familie: „Nu am văzut-o niciodată să-l lovească pe fratele...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
CASS la pensie. Este măsura legală? Un avocat spune dacă pot fi recuperați banii: „Există o singură cale!”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”