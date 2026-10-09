Un bărbat din Republica Dominicană a fost împuşcat de agenţii federali de imigrare în timpul unei operaţiuni de aplicare a legii în Bronx, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), acesta fiind primul incident armat în care au fost implicaţi agenţi ICE în New York City de la începerea campaniei de represiune împotriva imigraţiei a preşedintelui Donald Trump.

Autorităţile federale nu au explicat ce a dus la împuşcarea bărbatului în vârstă de 28 de ani, al cărui nume nu a fost încă făcut public. DHS a declarat că bărbatul are legături cu banda Trinitarios şi antecedente penale, inclusiv condamnări şi arestări anterioare, scrie CNN conform News.ro.

Bărbatul a fost identificat ca fiind Oscar Belgal, 28 de ani, conform Poliției NY, informează NBC.

Imediat după ora 16:00, agenţii din cadrul Diviziei de Operaţiuni de Aplicare a Legii şi Expulzare a ICE — o ramură a ICE axată pe arestarea imigranţilor fără documente — l-au întâlnit pe bărbat, moment în care un agent federal a tras cu arma înspre vehiculul acestuia, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forţelor de ordine.

Rănile bărbatului, o zgârietură la gât, nu au fost considerate a pune viaţa în pericol, iar poliţia l-a transportat la spital cu o maşină de poliţie, fără a aştepta ambulanţa, potrivit sursei din cadrul forţelor de ordine.

Un copil de 5 ani se afla pe bancheta din spate a maşinii în momentul împuşcăturii şi nu a fost rănit, a declarat sursa pentru CNN.

DHS a precizat că agenţii i-au acordat imediat primul ajutor bărbatului după ce acesta a fost împuşcat.

Bărbatul are o condamnare penală anterioară pentru furt calificat şi arestări anterioare pentru agresiune, jaf, posesie de droguri şi posesie de arme, potrivit DHS.

Doi agenţi au fost, de asemenea, răniţi în timpul incidentului, potrivit unei surse din cadrul forţelor de ordine, şi sunt, la rândul lor, internaţi la un spital local. Unul dintre agenţi ar fi putut fi rănit într-un accident de maşină, deşi nu este clar dacă accidentul a făcut parte din încercarea de arestare sau din reacţia la aceasta, potrivit unui oficial federal.

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Intensificarea arestărilor

Împuşcăturile au avut loc în aceeaşi săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenţilor să crească numărul arestărilor cu încă 1.000 de persoane pe zi, potrivit a două surse familiarizate cu directiva verbală — o măsură a administraţiei Trump de a-şi intensifica promisiunile privind imigraţia, în ciuda unor rezerve din partea unor republicani cu privire la persoanele vizate de agenţie.

În momentul împuşcăturilor, martorii au declarat poliţiei că au văzut un bărbat îmbrăcat într-o vestă de şantier galben strălucitor, care ţinea o armă în mână. Martorii le-au mai spus ofiţerilor că au auzit cinci sau şase focuri de armă şi oameni ţipând, potrivit oficialilor poliţiei.

Poliţia din New York (NYPD) nu a fost implicată în incidentul din cartierul Marble Hill, situat la nord de Manhattan, a precizat departamentul într-un comunicat. După împuşcături, oficialii NYPD au solicitat o mobilizare pentru a gestiona controlul mulţimii şi probele de la faţa locului.

La câteva ore după împuşcături, agenţi ai Serviciului de Investigaţii pentru Securitate Internă (HSI) şi poliţişti au fost văzuţi mergând în spatele benzii galbene de delimitare a poliţiei, în timp ce un grup de protestatari începea să se adune la faţa locului.

HSI a intervenit la faţa locului pentru a prelua ancheta privind împuşcăturile, potrivit unei surse federale, similar cu reacţia forţelor de ordine la incidentul din 20 septembrie în care un agent ICE a deschis focul în Austin, Texas, în urma căruia un bărbat din Venezuela a fost rănit.

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Mamdani l-ar fi sunat pe Trump

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat într-un comunicat că „l-a sunat pe preşedinte” şi că „îi va cere să pună capăt tuturor acţiunilor de aplicare a legii întreprinse de ICE în oraşul nostru”.

„Gândurile noastre sunt alături de newyorkezul rănit şi de familia sa în această seară. Ne rugăm pentru însănătoşirea lui. Scoateţi ICE din cartierele noastre”, a spus Mamdani.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că „solicită răspunsuri”, întrucât „newyorkezii sunt revoltaţi”.

„Newyorkezii au fost martorii a prea multe acte de violenţă comise de o agenţie federală fără scrupule şi de agenţi neinstruiţi care acţionează în impunitate”, a declarat ea într-un comunicat. „Autorităţile federale trebuie să ofere răspunsuri şi trebuie să o facă imediat”, a adăugat.

În cadrul unei conferinţe de presă ţinută joi seara, liderii locali şi membrii consiliului municipal au solicitat Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să facă publice toate înregistrările disponibile de pe camerele corporale şi au cerut biroului procurorului general al statului să demareze o anchetă independentă cu privire la incidentul armat.

Editor : Sebastian Eduard