Agențiile de spionaj americane analizează modul în care ar reacționa Iranul în cazul în care Donald Trump ar proclama victoria

Agențiile de informații americane analizează modul în care ar reacționa Iranul în cazul în care președintele Donald Trump ar declara o victorie unilaterală în războiul care durează de două luni, care a provocat moartea a mii de oameni și a devenit o povară politică pentru Casa Albă, au declarat doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu situația, relatează Reuters.

Comunitatea serviciilor de informații analizează această chestiune, alături de alte aspecte, la cererea unor înalți oficiali ai administrației. Obiectivul este acela de a înțelege implicațiile unei eventuale retrageri a lui Trump dintr-un conflict care, potrivit unor surse, ar putea contribui, în viziunea unor oficiali și consilieri, la pierderi semnificative ale republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc spre sfârșitul acestui an.

Deși nu s-a luat încă nicio decizie – iar Trump ar putea relua cu ușurință operațiunile militare –, o dezescaladare rapidă ar putea atenua presiunea politică asupra liderului de la Casa Albă, chiar dacă ar putea lăsa în urmă un Iran încurajat, care ar putea, în cele din urmă, să-și reconstruiască programele nucleare și de rachete și să amenințe aliații SUA din regiune.

Sursele au vorbit sub condiția anonimatului pentru a putea discuta chestiuni sensibile din domeniul informațiilor.

Nu este clar când comunitatea de informații își va finaliza activitatea, dar aceasta a analizat deja reacția probabilă a liderilor iranieni la o declarație de victorie din partea Statelor Unite.

În zilele care au urmat campaniei inițiale de bombardamente din februarie, agențiile de informații au estimat că, dacă Trump ar fi declarat victoria și SUA și-ar fi retras forțele din regiune, Iranul ar fi considerat probabil acest lucru o victorie, a declarat una dintre surse.

Dacă Trump ar fi declarat, în schimb, că SUA au câștigat, dar ar fi menținut o prezență militară masivă, Iranul ar fi considerat probabil acest lucru o tactică de negociere, dar nu una care să conducă neapărat la încheierea războiului, a afirmat sursa.

Războiul este nepopular în rândul americanilor

CIA și Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații au refuzat să comenteze.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Statele Unite continuă să poarte negocieri cu partea iraniană și că „nu se vor lăsa grăbite să încheie un acord nefavorabil”.

„Președintele va semna doar un acord care pune pe primul plan securitatea națională a Statelor Unite și a afirmat clar că Iranul nu va putea niciodată să dețină o armă nucleară”, a spus ea.

Sondajele de opinie arată că războiul este extrem de nepopular în rândul americanilor. Doar 26% dintre respondenții unui sondaj Reuters/Ipsos publicat săptămâna trecută au afirmat că operațiunea militară a meritat costurile implicate, iar doar 25% au declarat că aceasta a sporit siguranța Statelor Unite.

Trei persoane care cunosc discuțiile purtate la Casa Albă în ultimele zile l-au descris pe Trump ca fiind perfect conștient de prețul politic pe care îl plătesc atât el, cât și partidul său.

La douăzeci de zile după ce Trump a declarat încetarea focului, eforturile diplomatice intense nu au reușit să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz, vitală din punct de vedere economic, pe care Teheranul a blocat-o prin atacarea navelor și amplasarea de mine în strâmtoarea îngustă.

Blocarea transportului maritim care deservește aproximativ 20% din petrolul brut mondial a dus la creșterea costurilor energetice la nivel global și a prețului la pompele de benzină din SUA. Capacitatea Iranului de a perturba comerțul îi conferă o pârghie puternică împotriva Statelor Unite și a aliaților săi.

O decizie de reducere a prezenței militare americane în regiune, însoțită de o ridicare reciprocă a blocadei, ar duce în cele din urmă la scăderea prețurilor la benzină. Până în prezent, însă, cele două părți par a fi departe de a ajunge la un acord.

Weekendul trecut, Trump a anulat o deplasare a trimisului său special Steve Witkoff și a ginerelui său Jared Kushner, care urmau să se întâlnească cu oficiali iranieni în Pakistan, declarând sâmbătă reporterilor că acest lucru ar fi durat „prea mult” și că, dacă Iranul dorea să discute, „nu trebuia decât să sune”.

Opțiunile militare rămân în discuție

Conform unei alte surse familiarizate cu dinamica administrației, diverse opțiuni militare rămân oficial în discuție, printre acestea numărându-se și reluarea atacurilor aeriene asupra liderilor militari și politici iranieni.

Unul dintre oficialii americani și o altă persoană familiarizată cu discuțiile au afirmat însă că cele mai ambițioase dintre aceste opțiuni – cum ar fi o invazie terestră pe teritoriul continental al Iranului – par mai puțin probabile decât în urmă cu câteva săptămâni.

Un oficial al Casei Albe a descris presiunea internă exercitată asupra lui Donald Trump pentru a pune capăt războiului drept „enormă”.

Una dintre surse a afirmat că Iranul a profitat de încetarea focului actuală pentru a dezgropa lansatoare, muniție, drone și alte echipamente care fuseseră îngropate în urma bombardamentelor americane și israeliene din primele săptămâni ale conflictului.

Prin urmare, costurile tactice ale reluării războiului pe scară largă sunt, probabil, mai mari acum decât erau în primele zile ale încetării focului, care a început pe 8 aprilie.

