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Al treilea portavion american ajunge în Orientul Mijlociu. Pentagonul, tăcere în privința misiunii grupului USS Theodore Roosevelt

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USS Theodore Roosevelt
Grupul naval USS Theodore Roosevelt. Foto: Profimedia
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Un al treilea portavion american detaşat în Orientul Mijlociu a ajuns în regiune, conform unor informaţii apărute în presă duminică, transmite dpa.

Astfel, portavionul USS Theodore Roosevelt s-a alăturat grupurilor navale USS George H.W. Bush şi USS George Washington în regiune, a indicat reporterul Axios, Barak Ravid, pe X, citând un oficial american sub rezerva anonimatului. Postul de televiziune qatarez Al Jazeera, citând un alt oficial american, a confirmat această informaţie.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care are în responsabilitate Orientul Mijlociu, nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste informaţii.

Nu este clar dacă USS Theodore Roosevelt va înlocui unul dintre portavioanele aflate deja în Orientul Mijlociu sau va reprezenta o desfăşurare suplimentară. Dacă toate cele trei portavioane vor rămâne în regiune, prezenţa SUA în Orientul Mijlociu ar atinge cel mai înalt nivel din luna aprilie.

Israelul şi SUA au declanşat războiul împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, printr-o campanie de bombardamente.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu doreşte să revină la operaţiuni majore de luptă. Cu toate acestea, conflictul rămâne nerezolvat, iar negocierile sunt în impas de luni de zile.

Editor : Sebastian Eduard

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