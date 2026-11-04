Donald Trump, care a petrecut luni întregi îndemnându-și susținătorii să se prefacă că este pe buletinul de vot, a declarat marți seară că „nu este pe buletinul de vot”, în timp ce democrații au obținut o serie de victorii împotriva partidului său republican în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. În timp ce un „tsunami albastru” pare să cuprindă toată țara, președintele SUA se declară pregătit să accepte rezultatele, scrie The Guardian, într-o analiză.

Deși votul a fost perceput pe scară largă ca un referendum privind conducerea sa, Trump a insistat pe rețelele sociale: „Nu am fost pe buletinul de vot și dacă aș fi fost, am fi câștigat DE LA DISTANȚĂ!”

O serie de înfrângeri uluitoare ale partidului său în fostele bastioane republicane i-au făcut pe democrați să recâștige controlul în Senatul SUA. De asemenea, e de așteptat ca democrații să preia controlul și în Camera Reprezentanților.

Kansas l-a ales în Senat pe un democrat, Adam Hamilton, pentru prima dată din 1932. Texasul l-a ales în Senat pe un democrat, James Talarico, pentru prima dată din 1988. Iar în Carolina de Sud, o democrată, Annie Andrews, a câștigat un loc în Senat pentru prima dată din 1998.

Trump este „absolut dispus să accepte aceste rezultate” și pregătit să colaboreze cu democrații, a declarat el pentru New York Times. „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei”, a spus el. „Probabil vom găsi o soluție”.

Îngrijorările legate de costul vieții, creșterea prețurilor la combustibili și un război nepopular cu Iranul au planat asupra campaniei. Rata de aprobare a lui Trump a scăzut la minime record, încărcându-i pe republicani cu o sarcină de neinvidiat, pentru că aceștia apărau majorități restrânse în ambele camere ale Congresului.

Trump a organizat 30 de mitinguri de campanie în ultima lună. Discursurile liderului american în vârstă de 80 de ani au fost presărate cu minciuni, prejudecăți, repetiții și reflecții despre fizicul bărbaților, inclusiv despre „fundul” senatorului din Ohio, Jon Husted. Discursul său de încheiere de luni, la Piscina Reflectoare a Memorialului Lincoln, s-a concentrat în principal pe alge, granit, etanșare și iarba.

În remarci care au avut ca scop influențarea alegătorilor cu înclinații în mare parte democrate, nemulțumiți de sprijinul SUA pentru Israel, Trump a declarat că SUA vor opri finanțarea anuală de 4 miliarde de dolari către Israel după sfârșitul acestui an. Președintele a mai spus că va urmări rezultatele marți seară, la Casa Albă..

Mesajul de campanie al lui Trump a apărut din ce în ce mai mult în contradicție cu prioritățile alegătorilor. El a încercat să-i prezinte pe candidații democrați drept radicali, antiamericani și chiar comuniști. „Partidul Democrat a nominalizat cea mai extremă și periculoasă listă de candidați din istoria Americii”, a declarat președintele luni.

Însă sondajele au sugerat că alegătorii sunt mai interesați de situația lor economică, iar mesajul privind accesibilitatea care l-a adus pe Trump la putere în 2024 s-ar putea întoarce acum împotriva lui.

Toate cele 435 de locuri din Cameră sunt contestate, alături de 35 din cele 100 de locuri ale Senatului. Democrații au nevoie de un câștig net de trei locuri în Cameră și patru în Senat pentru a prelua controlul ambelor camere. Partidul din opoziție înregistrează în mod tradițional câștiguri la alegerile de la jumătatea mandatului, formațiunea președintelui pierzând teren în Cameră în toate aceste alegeri, cu excepția a două, de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Lupta pentru Senat este concentrată în aproximativ o duzină de curse competitive, multe în state pe care Trump le-a câștigat fără probleme în 2024. Democrații caută victorii în teritorii tradițional republicane, inclusiv Texas, Kansas, Iowa și Alaska, apărând în același timp locuri vulnerabile.

La începutul serii, democrații și-au asigurat o victorie după realegerea lui Jon Ossoff, un senator din Georgia, împotriva lui Mike Collins, candidatul republican susținut de Trump. Democrații au câștigat, de asemenea, un loc în Senat în Carolina de Nord, Roy Cooper învingându-l pe Michael Whatley, un candidat susținut de Trump și fost președinte al Comitetului Național Republican.

Într-o noapte istorică a premierelor pentru democrați, Keisha Lance Bottoms a devenit prima femeie de culoare aleasă guvernator în Georgia, iar Chris Pappas a devenit primul bărbat homosexual declarat ales în Senatul din New Hampshire.

În Texas, Talarico a pus capăt secetei de trei decenii a partidului său în alegerile la nivel de stat și l-a învins pe procurorul general republican, Ken Paxton, în alegerile pentru Senatul SUA. Cursa a atras atenția națională și un sprijin financiar uriaș, inclusiv peste 150 de milioane de dolari în sprijinul republicanilor din partea miliardarului Elon Musk.

Paxton, care s-a confruntat cu o serie de scandaluri, l-a atacat pe Talarico pe teme culturale, în timp ce democratul – care combină credința religioasă mândră cu populismul economic – s-a concentrat pe consecințele economice ale tarifelor impuse de Trump și ale războiului din Iran.

La un miting aglomerat din Austin, luni seară, Talarico a spus că Musk și alte grupuri cu bani mulți încercau cu disperare să-l oprească: „Sunt speriați. Sunt îngroziți. Văd ce vedem și noi: că suntem pe cale să câștigăm aceste alegeri mâine seară”.

În Kansas, democratul Adam Hamilton, un pastor al unei mega-biserici, îl devansează la mică distanță pe senatorul republican Roger Marshall în sondaje. Statul a votat pentru Trump cu peste 16 puncte procentuale în 2024 și nu a mai ales un senator democrat de aproape un secol.

Michigan a devenit un alt câmp de luptă critic. Democratul progresist Abdul El-Sayed îl înfruntă pe fostul congresman republican Mike Rogers într-o competiție complicată de o intervenție extraordinară a lui Haley Stevens, care a pierdut în fața lui El-Sayed în alegerile primare democrate înainte de a-l susține pe Rogers duminică.

Republicanul a declarat reporterilor marți: „Sunt mândru de ea pentru că a făcut ceea ce crede că este corect”.

Disputa a scos la iveală diviziuni în cadrul Partidului Democrat cu privire la Israel. El-Sayed, care ar putea deveni primul senator musulman al țării, a fost vizat de atacuri care i-au pus la îndoială loialitatea și patriotismul. El le-a respins ca fiind rușinoase și a susținut că preocupările alegătorilor cu privire la costul vieții ar trebui să aibă prioritate.

În Alaska, cursa dintre senatorul republican Dan Sullivan și democrata Mary Peltola a fost umbrită de acuzațiile conform cărora campania lui Peltola a ajutat la recrutarea unui al doilea candidat pe nume Dan Sullivan pentru a deruta alegătorii. Peltola a negat implicarea.

Alte competiții urmărite cu atenție includ Maine, unde senatoarea republicană Susan Collins candidează pentru un al șaselea mandat, și Iowa, Nebraska, Ohio și Carolina de Sud.

În Cameră, democrații au revendicat cinci locuri – trei dintre acestea în Pennsylvania, un stat influent care a votat pentru Trump în 2024.

Dincolo de Congres, alegătorii aleg guvernatori în 36 de state, alături de mii de locuri legislative de stat și măsuri de vot care acoperă probleme precum dreptul la avort și taxele.

Alegerile ar putea avea consecințe profunde asupra capacității lui Trump de a guverna. O preluare de către democrați a oricăreia dintre camerele Congresului ar pune capac Casei Albe, deschizând potențial calea către investigații, încercări de blocare a nominalizărilor prezidențiale și noi eforturi de impeachment.

Campania a fost printre cele mai costisitoare din istoria SUA, cu cheltuieli estimate de 11,9 miliarde de dolari din partea candidaților și a grupurilor politice externe. Musk a cheltuit singur aproximativ 366 de milioane de dolari pentru a-i sprijini pe republicani, conform înregistrărilor financiare ale campaniei.

Republicanii au căutat, de asemenea, să își îmbunătățească perspectivele electorale printr-un efort agresiv de redistribuire a circumscripțiilor electorale, deși este puțin probabil ca unele dintre câștigurile anticipate de Casa Albă să se materializeze. O mare parte din cheltuielile publicitare ale partidului au fost direcționate către statele și districtele pe care Trump le-a câștigat confortabil în 2024, subliniind măsura în care republicanii au fost forțați să adopte o poziție defensivă.

Pe lângă lupta politică, alegerile au fost însoțite de îngrijorări crescânde cu privire la o posibilă interferență federală în procesul de votare.

Administrația Trump a intentat, de asemenea, o serie fără precedent de contestații legale privind presupusul vot al cetățenilor străini, în ciuda dovezilor că astfel de cazuri sunt extrem de rare.

O altă bătălie juridică s-a concentrat asupra Alaskăi, unde departamentul de justiție a încercat să împiedice certificarea rezultatului Senatului dacă Sullivan pierde la limită. Un judecător federal a respins efortul inițial, deși administrația a continuat să facă apel.

Trump a făcut în repetate rânduri afirmații false despre frauda electorală pe scară largă și i-a îndemnat pe republicani să preia un control mai mare asupra votului în mai multe state. De asemenea, a refuzat să excludă măsuri extraordinare, inclusiv declararea stării de urgență națională, deși constituția nu îi conferă președintelui nicio autoritate directă asupra administrării alegerilor.

Alegerile vor influența, de asemenea, probabil poziționarea inițială pentru competiția prezidențială din 2028, consolidând potențial figuri democrate precum guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și guvernatorul Illinois, JB Pritzker, testând în același timp perspectivele vicepreședintelui JD Vance și ale altor republicani care doresc să moștenească coaliția politică a lui Trump.

Editor : Ș.R.