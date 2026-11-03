Alegeri cruciale în SUA. Scrutinul de la jumătatea mandatului reprezintă un test major pentru Donald Trump

Astăzi se deschid urnele în Statele Unite pentru alegerile de la jumătatea mandatului, când vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele ale Senatului. Conform sondajelor, creşterea costului vieţii - inclusiv prin efectele economice ale războiului împotriva Iranului - și scăderea popularităţii lui Trump ar putea duce la pierderea de către republicani a controlului oricum fragil asupra Camerei Reprezentanţilor, existând posibilitatea să piardă de asemenea majoritatea în Senat.

Trump s-a implicat intens în această campanie, participând la 25 de mitinguri în mai multe state, în principal bastioane republicane care riscă să încline spre democraţi, cum ar fi Texas, Iowa şi Kansas.

Preşedintele republican al SUA a declarat luni că alegerile de astăzi sunt cele mai importante „din viaţa noastră”, într-o ultimă încercare de a-şi mobiliza susţinătorii înaintea votului pe care opoziţia democrată speră să-l câştige.

„Vom câştiga”, a subliniat duminică Donald Trump, care încearcă de luni de zile să semene îndoială asupra integrităţii scrutinului şi a evocat în avans o posibilă contestare a rezultatelor.

Într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, Trump a asigurat că, în eventualitatea pierderii alegerilor, nu va ezita să-şi graţieze aliaţii, ca măsură preventivă în faţa unor posibile acţiuni judiciare care să rezulte în urma unor anchete parlamentare lansate de către democraţi.

Miliardarul Elon Musk, principalul donator al campaniei republicane şi un aliat al lui Trump, a afirmat luna trecută că democraţii intenţionează să lanseze astfel de anchete împotriva lui dacă ar câştiga alegerile.

Între posibilele acuzaţii se află limitarea reţelei satelitare Starshield în Ucraina, tăieri efectuate în 2025 în administraţia federală de către Comisia Eficacităţii Guvernamentale (DOGE) şi posibile conflicte de interese legate de contracte publice şi subvenţii atribuite SpaceX sau Tesla.

Democraţii îi acuză totodată pe Donald Trump şi pe rudele sale de faptul că s-au îmbogăţit prin conflicte de interese.

Democraţii și-au aruncat ultimele forţe în bătălia pentru preluarea controlului Congresului

La rândul lor, democraţii și-au aruncat ultimele forţe în bătălia pentru preluarea controlului Congresului de la republicani.

În vederea obţinerii Senatului, ei speră la victoria lui James Talarico în Texas şi a lui Adam Hamilton în Kansas, care au organizat luni adunări în aceste state în mod tradiţional conservatoare, un punct culminant al unei campanii tensionate.

În mod istoric, partidul care ocupă Casa Albă pierde teren în Congres în „midterms”, percepute adesea ca un referendum cu privire la preşedinte.

Democraţii sunt favoriţi în vederea obţinerii majorităţii în Camera Reprezentanţilor, ale cărei mandate sunt reînnoite toate. Bătălia la Senat - în care sunt în joc 35 dintre cele 100 de mandate - rămâne incertă.

Un sondaj realizat de către Siena College pentru cotidianul The New York Times, publicat duminică, arată că, în prezent, candidaţii democraţi sunt favoriţi în majoritatea statelor disputate, inclusiv în Texas şi Maine.

Controlul Camerei Reprezentanţilor le-ar oferi democraţilor posibilitatea de a lansa anchete parlamentare cu privire la presupuse corupţii în administraţia Trump, în dosarul Epstein şi în alte subiecte „explozive”.

Un Senat majoritar democrat ar putea bloca nominalizări ale preşedintelui, mai ales în cazul unor vacantări la Curtea Supremă.

Democraţii rămân însă prudenţi, în contextul în care sondajele au subestimat în trecut mobilizarea bazei trumpiste.

Cu toate acestea, o majoritate a americanilor este dezamăgită de Donald Trump de la întoarcerea sa la putere.

Un sondaj publicat duminică de postul NBC News arată că 60% dintre ei îi dezaprobă acţiunea, din cauza creșterii masive a costului traiului, o situaţie agravată de războiul din Iran, foarte nepopular.

Donald Trump, abandonat în publicitatea electorală a republicanilor

În faţa acestui bilanţ contestat, republicanii au părut să abandoneze recent orice menţionare a lui Donald Trump în publicităţile lor electorale, potrivit unei analize realizate de AFP a 212.000 dintre aceste spoturi difuzate pe platfomele Meta (Facebook, Instagram).

În ianuarie, o treime dintre cheltuielile cu publicitatea în favoarea republicanilor era destinată spoturilor care-l menţionau pe preşedinte. La începutul lui octombrie, acest număr s-a prăbuşit la un pic peste 2%.

Campania dreptei a fost marcată, de asemenea, de o politică agresivă, care-i prezintă adesea pe democraţi drept „comunişti” periculoşi.

La un miting în Iowa, duminică, Donald Trump a declarat că opoziţia este alcătuită din „radicali extremişti” care vor lăsa migranţi să intre în ţară pentru a fura, viola şi jefui”.

Un indiciu al mizei de marţi, un număr-record de 54 de milioane de persoane - majoritatea alegători înregistraţi ca democraţi - au votat anticipat.

În aceste alegeri s-au cheltuit 11 miliarde de dolari în campanii publicitare, dintre care o mare parte provin de la megadonatori privaţi, ca Elon Musk, care a donat numai el aproape o jumătate de miliard de dolari.

Efectele asupra României

Rezultatul alegerilor poate avea efecte și asupra României, în special în ceea ce privește costurile generate de războaiele din Ucraina și Iran, securitatea la Marea Neagră și relația bilaterală cu Washingtonul, a explicat Nadia Crișan, fost diplomat la Washington și fondator al firmei de consultanță Nexus Mundi.

„Pentru România contează să existe un armistițiu atât în Ucraina, cât și în Iran. Un armistițiu în Iran, cu pași mici, va duce la bunăstarea românilor și a americanilor, indirect, și, de asemenea, un armistițiu în Ucraina ne va ajuta inclusiv la reducerea costurilor pe care românii le au astăzi de efectuat pe fondul acestui război”, a declarat fostul diplomat.

În cazul în care democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat, relațiile cu liderii comisiilor din Congres vor fi importante pentru România.

„Dacă avem o majoritate în Cameră și o eventuală majoritate în Senat, relațiile României cu președinții comitetelor de apărare, politică externă și inclusiv alocații bugetare sunt foarte importante”, a precizat aceasta.

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Editor : Liviu Cojan