Alegeri prezidențiale în SUA: Oamenii stau și 11 ore la coadă. Mulți nu vor să-și lase votul pentru ultima zi

Aproape 10 milioane de americani au votat anticipat pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. E un record. Pe lângă votul prin corespondență, se poate vota înainte de vreme și la secții, așa cum se întâmplă în statele Georgia și Texas. Cozile și așteptarea uneori și de 11 ore sunt dovada că americanii iau mai în serios ca niciodată bătălia pentru Casa Albă.

Mai sunt trei săptămâni până la alegerile prezidențiale, dar acești americani refuză să lase o decizie atât de importantă pentru viitorul lor pe ultima sută de metri. Influențați de evoluția pandemiei sau de retorica lui Donald Trump privind fraudarea scrutinului, alegătorii s-au înarmat cu răbdare și au așteptat la coadă.

Bărbat din Georgia: Am reușit, oameni buni. Am reușit! A fost o onoare să petrec ultimele 11 ore cu oamenii aceștia. Am reușit. Votați! Votați!

Reporter: Cât ați așteptat pentru a vota?

Bărbat: Cinci ore.

Reporter: Cinci ore?

Bărbat: Da.

Reporter: Și a meritat?

Bărbat: A meritat din plin!

Bărbat: Recomand tuturor să voteze anticipat, să-și facă datoria. Așa știi că ai terminat ce aveai de făcut, opțiunea ta a intrat în sistem. Și așa nu o să mai auzim la știrile de seară despre genți cu voturi aruncate prin pădure, pe undeva.

Și în Texas, prima zi de vot anticipat a însemnat cozi lungi în fața secțiilor de votare. Oamenii au venit pregătiți: scaune pliante, încălțăminte comodă, apă, poate chiar și ceva de mâncare.

Femeie: Mâine dimineață ar trebui să nasc. Nu știam dacă să stau la coadă sau nu. Până la urmă am decis să rămân să votez, vreau ca vocea mea să conteze.

Femeie: E foarte, foarte important ca toată lumea, indiferent ce alte planuri are, să iasă azi la vot. Votați, votați, votați!

Femeie: Am venit dimineață devreme. Nu ne deranjează. Toată lumea e cooperantă.

Bărbat: Mulți oameni au suferit și au murit pentru ca noi să putem vota. Fac asta pentru ei.

Cele mai recente sondaje îl dau în continuare favorit să câștige cursa pentru Casa Albă pe candidatul democrat Joe Biden.

