Alegeri SUA 2020. Relațiile SUA-România: Ce am câștigat și ce am pierdut în era Trump

Când vine vorba despre garanții de securitate, atenția se îndreaptă invariabil către Washington. Dar la fel de importante au devenit și relațiile comerciale dintre România și Statele Unite. Cu gândul la ziua în care vom putea călători fără vize în țara tuturor posibilităților, ne consolăm cu vestea unor mari proiecte energetice și de infrastructură cu acoperire americană.

Donald Trump, iunie 2017, Casa Albă: „Domnule președinte Iohannis, vă mulțumesc că sunteți aici. E o onoare să primesc la Casa Albă un prieten atât de bun al Americii”.

Klaus Iohnannis, primul lider est-european primit la Casa Albă de Donald Trump

În iunie 2017, Klaus Iohannis era primul lider din Europa de Est primit de Donald Trump la Casa Albă. A revenit și în 2019, o dublă rară, care dintr-odată a făcut România extrem de vizibilă. Ionuț Simion, președintele Camerei de Comerț Americane, explică de ce:

„Consider că cele două vizite ale președintelui au fost realizări remarcabile care au contribuit la consolidarea legăturilor dintre România şi Statele Unite. Să nu uitam că în timpul primei vizite, Donald Trump a anunţat că va activa Articolul 5 al Tratatului, în cazul în care oricare stat membru ar fi atacat de o putere străină. Până atunci refuzase să fie tranşant pe acest subiect”, subliniază Ionuț Simion, președintele AmCham.

„Statele Unite vor respecta Articolul 5 (al Tratatului Nord-Atlantic, n.r.). Suntem aici să-i protejăm și pe restul”, a spus atunci Donald Trump răspunzând unei întrebări din partea presei.

Mai multe trupe americane în România

E drept că în cei patru ani de administrație Trump, niciun secretar de rang înalt de la Washington n-a avut în agendă o oprire oficială la București, dar economic și militar, relațiile dintre România și Statele Unite au prosperat.

„România va găzdui un număr substanțial de trupe americane suplimentare, ca rezultat al noii noastre politici strategice de apărare. România este aliat-cheie în această politică strategică. Flancul de sud-est al Europei va fi pe deplin protejat de orice influență malignă. România este unul dintre pilonii și partenerii vitali din strategia de apărare a Statelor Unite și a NATO”, a anunțat în vară ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.

Scutul de la Deveselu, baza Mihail Kogălniceanu, rachetele Patriot și exercițiile militare desfășurate în comun de armata română cu cea americană sunt traducerea garanțiilor de securitate pe care le oferă Statele Unite țării noastre.

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat, după o vizită recentă la Washington, că se pregătește pentru anul viitor o vizită a secretarului american de stat în România.

Oportunități de care România poate să profite

Dar în timp ce relația politică și militară este cât se poate de solidă, la celelalte capitole avem de recuperat. Au apărut oportunități de care România ar trebui să profite acum, spune Ionuț Simion.

„Criză sanitară a adus pe masă un subiect important. Economiile naționale nu trebuie să depindă de alte țări, chiar dacă acolo costurile pentru bunuri și servicii sunt mult mai mici. Se vorbește despre o relocalizare a unor investiții din Asia către zone mai apropiate și mult mai mult sub controlul țărilor respective, inclusiv SUA: România poate fi o destinație foarte atractivă. Trebuie să ne scoatem în evidență avantajele competitive. Vorbim despre capacitățile lingvistice, despre o forță de muncă versatilă și calificată și din fericire, avem și noi autostrăzi IT”, arată Ionuț Simion, președintele AmCham.

Ce cumpărăm și ce exportăm către americani

De la începutul erei Trump, schimburile comerciale dintre România și America n-au mai scăzut sub 3 miliarde de dolari pe an. Ca să vă faceți o idee ce cumpărăm și ce le vindem americanilor, cele mai recente date arată că în primele opt luni ale acestui an, am importat armament de 45 de milioane de dolari și am exportat oțel de 88 de milioane de dolari.

Schimburi comerciale SUA-România

2017 - 3,15 mld. $

2018 - 3,72 mld. $

2019 - 3,33 mld. $

Importuri din SUA 2020

Grenade, muniție - 45,6 milioane $

Exporturi în SUA

Oțel - 88,9 milioane $

„Cred că cel mai important atu pentru ca România să atragă mai multe investiții e acela de a avea infrastructura potrivită. Piața din România trebuie să ofere minimul necesar de care orice investitor ar avea nevoie și cu atât mai mult companiile americane, care sunt cunoscute pentru principiile și valorile pe care le promovează în schimburile lor comerciale: stabilitate, predictibilitate, disponibilitatea unei forțe de muncă calificate”, arată Ionuț Simion, președintele AmCham.

Porți încă închise pentru turiștii români în SUA

Politică, diplomație, economie și... vize. Au mai trecut patru ani și românii încă așteaptă să li se deschidă porțile Americii și pe persoană fizică. Polonezii au bifat acest succes în mandatul lui Donald Trump.

„Este, dacă vreți, un of al nostru, al tuturor, și eu sper că această problemă se va rezolva. Am văzut o atitudine deschisă a ambasadorilor SUA în România. Nu au respins a priori această dorință a României”, a punctat Ionuț Simon.

Includerea în Visa Waiver nu depinde însă în totalitate de președintele american și nici măcar de Congresul SUA, cel care aprobă includerea unei țări în Visa Waiver, ci de românii înșiși: înainte de toate, rata de respingere a vizelor nu trebuie să depășească 3 la sută, or deocamdată suntem departe de această țintă.