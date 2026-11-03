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Alegeri SUA 2026. Ce se întâmplă dacă sondajele greșesc: cum se poate transforma „valul albastru” al democraților într-un tsunami

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US political choice Democrat and Republican signposts. Wooden sign with Democrat and Republican arrows pointing in opposite directions on US flag back
Alegeri pentru controlul Congresului în SUA. Foto: Profimedia
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Din articol
Cât de greșite pot fi sondajele La ce să ne așteptăm în Camera Reprezentanților Și în Senat? Cum să citești sondajele fără să cazi în false certitudini

În noaptea de 8 noiembrie 2016, după luni de campanie și numeroase sondaje care preziseseră o victorie incontestabilă pentru Hillary Clinton, statele Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, pe care sondajele le considerau solide democrate, au căzut unul după altul în mâinile republicanului Donald Trump, care a câștigat președinția. Deși Clinton a câștigat votul popular, sondajele au eșuat spectaculos, iar rezultatul a luat prin surprindere o mare parte a societății americane, a mass-mediei și a clasei politice. Acea noapte a fost urmată de o serie de scuze din partea comunității americane de sondaje, care a susținut că nu a reușit să surprindă sentimentul evazivului alegător pro-Trump, scrie El Pais.

Astăzi, la zece ani după acel dezastru statistic, sondajele prevăd un așa-numit „val albastru” pentru alegerile intermediare din 3 noiembrie. În sondajele care măsoară votul general în Congres, democrații îi conduc pe republicani cu opt puncte procentuale. Această marjă este similară cu cea din 2018, când au recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților cu 41 de locuri în plus. Prin urmare, democrații au suficiente motive să fie optimiști în ceea ce privește șansele lor de a o recuceri.

Și în Senat, lucrurile arată bine pentru opoziție. Candidații lor sunt în frunte în statele pe care Trump le-a câștigat detașat în 2014, cum ar fi Texas, Ohio, Iowa și Alaska. Dar avantajul democraților în aceste curse este atât de mic încât se încadrează în marja de eroare.

În același timp, experții avertizează că un sondaj este doar o estimare și că o mică abatere statistică ar putea transforma un potențial „val albastru” într-un tsunami electoral care îi va determina pe democrați să câștige ambele camere ale Congresului sau într-un val care le va oferi doar controlul asupra Camerei Reprezentanților.

Cât de greșite pot fi sondajele

În ultimele cinci alegeri intermediare, media finală a sondajelor a deviat de rezultatul real cu între 0,2 și 3,5 puncte. O eroare de două sau trei puncte poate părea mică, dar ceea ce este interesant este că aproape niciodată nu este distribuită aleatoriu, explică Charles Franklin, un proeminent sondator american care conduce un prestigios institut de sondaje de la Universitatea Marquette din Wisconsin.

Când sondajele sunt greșite, acestea tind să fie greșite în întreaga țară: adică, dacă sondajele subestimează în prezent republicanii în cursa pentru Senat în Texas, este probabil să facă același lucru și în Ohio și Iowa. Prin urmare, aceeași părtinire din sondaje poate decide mai multe curse simultan, favorizând același partid. „Majoritatea acelor state instabile ajung să fie republicane, fie democrate”, spune Franklin.

Mai multe exemple ilustrează acest efect de reacție în lanț. La alegerile intermediare din 2006 și 2014, sondajele i-au supraestimat pe democrați; în 2010 și 2018, i-au supraestimat pe republicani. Ceva similar s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale: l-au subestimat pe Barack Obama în 2012 și pe Trump în 2016, 2020 și 2024.

Și de ce se întâmplă asta? Unul dintre motivele pentru care „valul” s-ar putea transforma într-un tsunami sau s-ar putea disipa la alegerile de la mijlocul mandatului este că disputele locale sunt strâns legate de factorii politici naționali, care acționează ca un curent de aer, explică Franklin.

„Aprobarea prezidențială, starea economiei, care e sentimentul în legătură cu războiul din Iran – aceste forțe naționale împing toate aceste probleme într-o singură direcție”, spune el. De aceea, dacă sondajele evaluează greșit sentimentul național, prejudecățile se răspândesc rapid.

De data aceasta, „forțele naționale” par să afecteze partidul lui Trump, a cărui rată de aprobare este la minime istorice din cauza inflației, a prețurilor la combustibili și a performanței economiei. Este chiar posibil ca această nemulțumire să fie suprareprezentată, potrivit lui Franklin, care avertizează că sondajele ar putea surprinde „prea mulți” democrați „fericiți să participe la un sondaj și să spună cât de mult îl antipatizează pe președinte”.

La ce să ne așteptăm în Camera Reprezentanților

Camerele Congresului nu reacționează în același mod la schimbările sondajelor de opinie.

În Camera Reprezentanților, avantajul democraților în votul general este atât de larg și de consistent încât republicanii și-ar putea păstra majoritatea actuală doar cu o eroare mai mare decât în ​​oricare dintre ultimele nouă alegeri.

În acest moment, pentru Franklin, întrebarea este cât de mare va fi avantajul democraților. Dacă sondajele îi supraestimează pe democrați și aceștia câștigă mai puțin de 15 locuri, seara va fi „dezamăgitoare”; dacă vor câștiga între 15 și 20 de locuri, va fi „plauzibil”; între 20 și 25, va fi „destul de bine”; iar o victorie de 30 sau mai multe locuri va fi „o seară grozavă”.

Și în Senat?

Aici, republicanii au avantajul: dintre cei 65 de senatori care nu sunt realeși anul acesta, 31 sunt republicani, iar în cazul unei egalități de 50-50, vicepreședintele JD Vance are votul decisiv. Mai multe alegeri competitive sunt decise cu mai puțin de trei puncte procentuale, iar o greșeală precum cele observate la alegerile intermediare din 2006 sau 2014 ar fi suficientă pentru ca republicanii să păstreze controlul asupra Senatului.

Totul va depinde, din nou, de direcția în care vor evolua sondajele, spune Franklin. Dacă sondajele i-au supraestimat pe democrați, în special în statele tradițional republicane precum Texas și Kansas, am putea constata că în dimineața zilei de 4 noiembrie, partidul lui Trump își va păstra controlul asupra Senatului. Dacă, pe de altă parte, sondajele îi subestimează pe democrați, aceștia ar putea obține și controlul asupra camerei superioare, cu un avantaj de 52 sau 53 de locuri. Ambele scenarii, deși opuse, sunt plauzibile.

Există exemple în acest sens și în trecut: la alegerile prezidențiale din 2012, de exemplu, sondajele l-au subestimat pe Obama cu mai mult de trei puncte procentuale.

Dacă anul acesta democrații își depășesc rezultatele din sondaje cu o marjă similară, valul s-ar putea transforma într-adevăr într-un tsunami: partidul de opoziție ar câștiga districtele în care Trump a câștigat la o diferență de peste 10 puncte și ar pune în joc state precum Kansas, Carolina de Sud sau Mississippi, bastioane conservatoare care, în teorie, nu ar trebui să le dea bătăi de cap republicanilor, dar în care Trump a fost nevoit să facă campanie, tocmai din cauza rezultatelor slabe obținute în sondaje.

Cum să citești sondajele fără să cazi în false certitudini

În orice caz, niciunul dintre aceste scenarii nu ar trebui interpretat ca o predicție, spune Franklin. Istoria recentă sugerează că întrebarea nu este dacă sondajele vor fi greșite, ci în ce măsură și în ce fel. Eroarea sondajelor poate fi mai mare în unele state decât în ​​altele, iar calculul nu ia în considerare ponderea individuală a titularilor sau a senatorilor care candidează pentru realegere și nici carisma fiecărui candidat.

Confruntat cu avalanșa de medii zilnice, Franklin recomandă evitarea tratării sondajelor ca pe niște globuri de cristal, „cu excepția cazului în care cunoașteți o ghicitoare bună în cartier”, glumește el. În loc să vă concentrați exclusiv asupra faptului dacă un candidat conduce cu o medie de 1 sau 2 puncte, acest sondator recomandă observarea dispersiei datelor. Atunci când sondajele din același stat arată că un partid câștigă alături de altele care favorizează adversarul, singurul diagnostic cert este incertitudinea.

Editor : Ș.R.

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