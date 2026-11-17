Lunile următoare, inclusiv începutul lui 2027, vor fi relevante pentru candidatura lui JD Vance la Casa Albă – subiect asupra căruia canale importante de presă de peste ocean nu cad de acord, fiecare informând „pe surse” despre candidatura sau renunțarea actualului vicepreședinte în cursa pentru Casa Albă.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, ia în considerare serios posibilitatea de a nu candida la preşedinţie în 2028, în urma înfrângerii severe suferite de republicani la alegerile parlamentare intermediare din 3 noiembrie.

Informația a fost făcută publică de CNN și citează „surse apropiate politicianului”, conform Agerpres, care citează EFE.

Vance a fost considerat până acum favoritul pentru a-i succeda lui Donald Trump în calitate de candidat republican la preşedinţie, însă după ce a intervievat în jur de 12 aliaţi şi consilieri ai vicepreşedintelui, CNN a relatat vineri că acesta are îndoieli din cauza divizării mişcării MAGA şi a cerinţelor legate de rolul său de tată.

„Nu m-ar surprinde nicio decizie pe care ar lua-o”, a spus una dintre aceste persoane. „Are doar 42 de ani. Este suficient de tânăr pentru a se recupera dacă climatul actual îl împiedică să aibă succes. Poate că încă nu a sosit momentul lui”, a adăugat aceasta.

Pe de altă parte, nu toată presa americană dă ca sigură renunțarea la candidatură, dimpotrivă chiar.

Washington Post scrie că vicepreședintele american ia în continuare în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, în ciuda înfrângerii severe suferite de republicani la alegerile pentru Congres.

Potrivit unor persoane apropiate politicianului, citate de The Washington Post, rezultatul scrutinului nu i-ar fi schimbat fundamental planurile.

Contracandidați și temeri

Vance nu a luat încă o decizie definitivă, dar ar urma să își analizeze opțiunile în perioada sărbătorilor sau la începutul anului viitor.

Vicepreședintele este considerat unul dintre principalii pretendenți la nominalizarea republicană, însă se confruntă cu dificultăți importante, inclusiv nemulțumirile alegătorilor față de războiul cu Iranul, problemele economice și scăderea popularității președintelui Donald Trump.

Printre posibilii săi contracandidați se numără și secretarul de stat Marco Rubio, deși acesta a declarat că l-ar susține pe Vance dacă ar intra în cursa prezidențială.

Editor : Sebastian Eduard