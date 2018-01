Alertă de tsunami după un cutremur de 7,9 în Alaska

A fost emisă o alertă de tsunami în Alaska, marți dimineață, după ce un cutremur cu magnitudinea 7,9 a avut loc în Oceanul Pacific, în sudul coastelor din Alaska.

Actualizare 12:35. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a revizuit cutremurul la magnitudinea 7,9 și a precizat că seismul a avut loc la 25 de kilometri adâncime.

Seismul cu magnitudinea 8,2 a avut loc la numai 10 kilometri adâncime, la 278 de kilometri în sudul de orașul Kodiak din Alaska, potrivit primelor informații furnizate de USGS.

Cutremurul a avut loc la ora 09:31 GMT (11:31 ora României).

Oamenii au fost alertați să caute locuri de refugiu în zonele înalte.

MAP: Tsunami warnings (red) and watches (yellow) after the powerful earthquake in the Gulf of Alaska. Move to higher ground immediately if you are along the coast in a warning area https://t.co/yDX9oanoRO pic.twitter.com/1SveEedE4t