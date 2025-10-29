Alertă în SUA, după ce mai mulți părinți au găsit ace în dulciuri, cu câteva zile înainte de Halloween

O psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au găsit ace de cusut în dulciurile pe care le-au primit copiii lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor, relatează Le Figaro.

„Agenţii SFPD s-au deplasat la cel puţin trei locuinţe diferite din oraş şi au confirmat prezenţa acelor de cusut în dulciurile distribuite în timpul paradei. Departamentul a primit, de asemenea, apeluri de la alţi părinţi din oraş care au declarat că au găsit ace în dulciuri”, a confirmat departamentul de poliţie din Santa Fe, a doua zi după eveniment, potrivit News.ro.

Nu au fost raportate victime, dar a fost deschisă o anchetă. Părinţii sunt rugați să fie cât mai vigilenţi.

„Orice persoană care descoperă articole suspecte sau dulciuri alterate este rugată să sune la Poliție”, au transmis autorităţile.

Food and Drug Administration (FDA) sfătuieşte părinţii să „le spună copiilor să nu accepte – şi mai ales să nu mănânce – nimic care nu este ambalat comercial. Verificaţi dulciurile pentru a detecta semne de alterare, cum ar fi aspectul sau decolorarea neobişnuită, găuri mici sau rupturi în ambalaje. Aruncaţi tot ce pare suspect”, a transmis FDA.

Editor : A.P.