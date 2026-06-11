Pentagonul a fost închis din cauza unei „probleme legate de calitatea aerului”, în timp ce o echipă specializată în substanțe periculoase se îndreaptă de urgență către bază.

Sistemele clădirii au detectat o „problemă legată de calitatea aerului care necesită măsuri de precauție până când vom stabili gravitatea acesteia”, a declarat marți dimineață purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pentru The Independent.

„Departamentul pune în aplicare protocoalele standard de protecție, inclusiv o dispoziție de adăpostire pentru zona afectată. Echipele de intervenție sunt pe teren și gata să acorde sprijin ocupanților clădirilor”, a adăugat el.

Pompierii din comitatul Arlington au confirmat, de asemenea, că echipa lor specializată în substanțe periculoase intervine în prezent la un „incident cu substanțe periculoase” care are loc la Pentagon. Unitățile departamentului cooperează cu echipa de intervenție a Agenției pentru Protecția Forțelor de la Pentagon, a declarat Jamie Jill, ofițerul de informare publică, pentru sursa citată.

CNN relatează că unele persoane au fost evacuate din clădire. O sursă a declarat postului de televiziune că a văzut polițiști echipați cu echipament de protecție, inclusiv măști de gaz, conform sursei citate.

Pentagonul, situat în apropierea râului Potomac, în zona Washington, D.C., servește drept sediu al Departamentului Apărării și găzduiește aproximativ 27.000 de angajați. Dintre aceștia, 24.000 sunt militari și civili, iar 3.000 sunt angajați din sectorul de sprijin care nu fac parte din domeniul apărării.

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Editor : A.M.G.