Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești

Congresul SUA. Foto: Profimedia Images

Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o scrisoare inițiată de congresmanul republican Joe Wilson, relatează Ukrinform, citând The Hill.

„Mi s-a adus la cunoștință că ROCOR (Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei) încearcă în mod activ să-și extindă influența politică în Statele Unite, inclusiv prin intermediul unui eveniment programat pentru 18 noiembrie 2025, care are ca scop lobby-ul asupra membrilor Congresului și a personalului acestora”, au declarat legislatorii în scrisoarea lor comună adresată procurorului general al SUA.

Republicanii subliniază că, în cadrul acestui eveniment pro-rus planificat, lobbyiștii și clericii afiliați Bisericii Ortodoxe Ruse desfășoară o campanie la Capitol Hill în această săptămână și se întâlnesc cu administrația Trump.

Astfel de evoluții ridică „îngrijorări legitime”, au remarcat membrii Camerei Reprezentanților, că ROCOR sau alte jurisdicții ortodoxe ruse „ar putea servi ca vehicule pentru colectarea de informații sau operațiuni de influență străină îndreptate împotriva factorilor de decizie din SUA”.

După cum s-a raportat, oficialii ucraineni, analiștii și membrii pro-Ucraina ai Congresului subliniază că Putin folosește Biserica Ortodoxă Rusă ca instrument cheie în efortul său de război împotriva Ucrainei.

Un număr tot mai mare de tineri americani aleg creștinismul ortodox. Este un fenomen în creștere, consemnat de Biserica Ortodoxă din America (OCA), cea care a realizat și un studiu în acest sens. Majoritatea noilor convertiți sunt bărbați, care spun că pandemia i-a împins să caute o nouă credință. Nu se alătură oricărei biserici răsăritene, ci în speță celei rusești, cu numeroase lăcașuri pe teritoriul Statelor Unite, se arată într-un reportaj al jurnaliștilor BBC.

