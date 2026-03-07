Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico)

Aliații SUA privesc cu uimire cum Pentagonul redirecționează livrările de arme pentru războiul din Iran, guverne din Europa și Asia fiind furioase și îngrijorate că armele pe care SUA le-a cerut acestora să le cumpere nu vor mai ajunge în posesia lor, potrivit Politico.

Națiunile europene care s-au străduit să-și reconstruiască arsenalele după ce au trimis arme în Ucraina se tem că nu vor putea respinge un atac din partea Rusiei. Aliații asiatici, surprinși de ritmul de atac al SUA, se întreabă dacă acest lucru ar putea încuraja China și Coreea de Nord. Și chiar și în Orientul Mijlociu, țările nu știu clar dacă vor primi sisteme de apărare aeriană din partea SUA pentru viitoarele priorități.

Mulți oficiali din țările aliate din Asia și Europa spun că nu pot câștiga. Administrația Trump a exercitat o presiune politică extremă asupra lor pentru a crește bugetele de apărare și a cumpăra arme americane – de la interceptoare aeriene la bombe ghidate –, care sunt consumate acum rapid într-un război propriu.

„Nu ar trebui să fie un secret pentru nimeni că munițiile care au fost și vor fi trase sunt cele pe care toată lumea trebuie să le achiziționeze în cantități mari”, a declarat un oficial din nordul Europei.

Producția de arme este un proces complex, care necesită ani de planificare și se desfășoară printr-un lanț de aprovizionare plin de obstacole. Asigurările lui Trump că SUA dispun de o „rezervă practic nelimitată” de muniții pentru a lupta împotriva Iranului nu au reușit să calmeze temerile aliaților.

„Este foarte frustrant, cuvintele nu se potrivesc cu faptele”, a declarat un oficial din Europa de Est, care, la fel ca și alții intervievați, a vorbit sub protecția anonimatului. „Este destul de clar pentru toată lumea că SUA vor pune propriile priorități, ale Taiwanului, ale Israelului și ale emisferei lor înaintea Europei”.

Războiul comun SUA-Israel, avertizează oficialii, ar putea accelera distanțarea dintre America și aliații săi în ceea ce privește apărarea. Uniunea Europeană a aprobat deja norme care favorizează propriii producători de arme în detrimentul contractorilor americani, riscând să anuleze zeci, dacă nu sute de miliarde de dolari în vânzări viitoare ale SUA. Chiar și companii mari, precum producătorul german de drone Helsing, promovează „suveranitatea europeană”. Polonia, un aliat de lungă durată al SUA, a cumpărat tancuri și artilerie din Coreea de Sud în locul contractorilor americani, precum General Dynamics.

Acesta a fost un semnal de alarmă pentru oficialii din Asia și Europa, care odată considerau vânzările de arme ale Pentagonului ca fiind ceva de la sine înțeles.

„Europenii trăiesc încă într-o lume de vis în care SUA este un Walmart (supermarket-n.red.) gigantic, unde cumperi marfa și o primești imediat, iar acest lucru pur și simplu nu este adevărat”, a declarat Camille Grand, fost oficial de rang înalt al NATO, care acum conduce Asociația Europeană a Industriilor Aerospatiale, de Securitate și Apărare, cu sediul la Bruxelles.

Aliații din Pacific – unde China a construit cea mai mare marină militară din lume și dispune acum de rachete care pot ataca trupele americane din Guam – sunt îngrijorați că Pentagonul va rămâne fără muniție în Iran și nu va mai avea nimic pentru a descuraja un război în Asia.

„Este firesc ca, cu cât conflictul durează mai mult, cu atât aprovizionarea cu muniție devine mai urgentă și este inevitabil ca SUA să-și mobilizeze resursele externe pentru a menține operațiunea”, a declarat un diplomat asiatic cu sediul la Washington, care a avertizat că acest lucru ar afecta „starea de pregătire” din regiune.

Temerile legate de epuizarea stocurilor de arme se extind și în SUA, unde unii oficiali ai Pentagonului avertizează cu privire la starea stocurilor de muniții ale armatei, potrivit unui asistent din Congresul american și altor două persoane familiarizate cu dinamica situației.

Oficialii Departamentului Apărării au avertizat Congresul săptămâna aceasta că armata SUA cheltuiește „o cantitate enormă” de muniții în conflict, potrivit a două dintre persoanele familiarizate cu discuțiile.

Asistentul din Congres, informat de Pentagon, a spus că SUA folosesc rachete de precizie și interceptoare de ultimă generație în cantități „înfricoșător de mari”, în ciuda relativei slăbiciuni a armatei iraniene. Armele includ și rachete de atac terestru Tomahawk, Patriot PAC-3 și sisteme de apărare aeriană lansate de pe nave, trase de Marina Militară.

„Ideea de a desfășura o campanie mai amplă împotriva Iranului nu era în calculele matematice ale nimănui, având în vedere implicațiile în ceea ce privește munițiile”, a declarat un fost oficial al apărării. „Mi-e greu să văd cum adăugarea elementului Iran ar îmbunătăți problema matematică.”

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că atacurile cu rachete balistice, trase ca răspuns al Iranului, au scăzut cu 90% din cauza atacurilor SUA. „Președintele Trump este în strânsă legătură cu partenerii noștri din Europa și Orientul Mijlociu, iar atacurile regimului terorist iranian asupra vecinilor săi dovedesc cât de imperativ era ca președintele Trump să elimine această amenințare la adresa țării noastre și a aliaților noștri”, a spus ea.

Temeri privind descurajarea pe mai multe fronturi

Însă politicieni din Congres sunt îngrijorați. Senatorul republican Mitch McConnell a avertizat miercuri în Senat că armata „nu este pregătită” să descurajeze agresiunile Rusiei și ale Chinei în același timp, din cauza deficitului de muniție.

Trump a declarat într-o postare pe rețelele sociale că s-a întâlnit vineri cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării, printre care Boeing, Northrop Grumman, RTX și Lockheed, care au acceptat să-și mărească de patru ori producția de arme de rangul „Exquisite Class” (clasă superioară). El nu a explicat ce sisteme implică acest lucru sau cum intenționează SUA să construiască rapid fabrici, să angajeze muncitori și să crească producția de arme.

Unii aliați îngrijorați de problema armelor speră că aceasta nu este doar o promisiune goală.

„Se pare că marile companii din domeniul apărării din SUA încă se confruntă cu provocarea de a produce la viteza cererii”, a declarat Giedrimas Jeglinskas, membru al Parlamentului lituanian și fost ministru adjunct al Apărării. „Salutăm orice efort al administrației de a stimula companiile din domeniul apărării să treacă la un ritm de producție de război.”

Alții au avertizat că baza industrială de apărare nu poate fi activată dintr-o dată pentru a începe producția în masă a rachetelor sofisticate și a sistemelor de apărare aeriană de care SUA și aliații săi au nevoie disperată.

„Există întotdeauna această idee că trăim într-o lume în care trebuie să intrăm în al Doilea Război Mondial”, a declarat Grand, fostul oficial NATO. „Dar în al Doilea Război Mondial, producerea tancurilor Sherman era destul de similară cu producerea motoarelor pentru tractoare. Producerea unui Patriot nu este deloc similară cu producerea unei Tesla”.

Editor : A.C.