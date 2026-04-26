„Am fi avut un oraș fantomă”: Cum a ajuns „capitala mondială a submarinelor” din timpul Războiului Rece din nou pe picior de război

Cu 35 de ani în urmă, sfârșitul Războiului Rece a lăsat orașul industrial Groton, din statul american Connecticut, fără principala sa misiune: să construiască submarinele marinei americane. Acum, SUA au nevoie ca șantierele navale de pe coasta Atlanticului să accelereze din nou producția, în timp ce China își continuă progresul rapid în domeniul tehnologiei maritime.

Ordinele armatei SUA au pus orașul Groton în fața unei provocări cu o miză uriașă: cum să readucă un oraș îndepărtat de la malul oceanului, care duce lipsă de muncitori, case și infrastructură de transport, la perioada sa de glorie.

„Este uimitor”, a spus Martha Marx, senator de stat din Connecticut, despre impactul campaniei de angajări în masă desfășurate în Groton. „Doar că nu avem niciun loc în care acești oameni să trăiască.”

Departamentul Apărării al SUA se concentrează asupra modernizării flotei sale de submarine nucleare, iar producătorul General Dynamics Electric Boat și alți furnizori locali trebuie să țină pasul cu ritmul cerut de Pentagon.

După o serie de amânări, marina SUA a alocat 16 miliarde de dolari pentru construcția de noi submarine, precizând că cel mai important este ca Electric Boat să termine la timp lucrările, potrivit Wall Street Journal.

Președintele Electric Boat, Mark Rayha, a transmis recent că vrea să angajeze 8.000 de noi lucrători până la finalul anului. „Termenul pe care îl folosim noi aici este ‘pe picior de război’: facem tot ce este nevoie ca să construim rapid submarine”, a spus Rahya.

În cursa contra progresului tehnologiilor maritime ale Chinei, Pentagonul se concentrează asupra modernizării flotei sale de submarine nucleare.

„Capitala mondială a submarinelor”: izolată, subdezvoltată și cu o populație în declin

Prosperitatea orașului Groton a fost strâns legată de ambițiile maritime ale țării, de multe generații. Electric Boat a angajat mii de muncitori în timpul Războiului Rece.

Unii dintre ei, precum Peter Baker, lucrează în continuare pentru această companie și își aduc aminte de zilele când portul era plin de oameni. Când Zidul Berlinului s-a prăbușit, fondurile marinei militare s-au epuizat, bugetele au fost tăiate, iar barul local s-a golit.

„Tot ce mai trebuia era să arunci câteva tufișuri rostogolitoare și am fi avut un oraș fantomă”, a spus Baker. Două cazinouri locale au angajat în masă, iar orașul industrial s-a transformat într-o economie bazată pe servicii.

Începând din 2010, guvernul SUA a aprobat planuri privind construcția de către Electric Boat a două submarine nucleare pe an. Ritmul de producție a crescut și în alte locații, în special din statele Virginia și Rhode Island, dar Groton a rămas așa-zisa „capitală mondială a submarinelor”.

Groton are dezavantajul de a fi izolat de liniile principale de transport ale statului Connecticut și se confruntă cu o populație în declin.

Începând din 2010, guvernul SUA a aprobat planuri privind construcția a două submarine nucleare pe an de către compania General Dynamics Electric Boat.

„8.000 de oameni... este o nebunie”

De la momentul de vârf din anii ‘80, demografia zonei s-a transformat semnificativ: există mai multe familii, dar mai puțini copii, astfel că familiile tot mai mici și persoanele în vârstă se luptă pentru un stoc limitat de case de mici dimensiuni.

Autoritățile locale se tem că dacă nu vor atrage destui lucrători și nu vor construi case noi, acest lucru „va afecta capacitatea noastră de a îndeplini obiectivele de producție a submarinelor”, a spus Aundre Bumgardner, reprezentat de stat din Groton. „Iar marina s-a exprimat foarte clar în privința asta.”

„8.000 de oameni... este o nebunie”, a spus Joseph Pena Reyes, un angajat al Electric Boat. „Va fi foarte greu pentru multă lume să își găsească un loc de trăit.”

Pe de altă parte, fiul fostului proprietar al barului local, care acum rămâne gol în mare parte a zilei, este entuziasmat de ideea că vor veni mii de persoane din alte părți ale țării. „Au nevoie urgentă de aceste submarine. Să vină!”

