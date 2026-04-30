„Am purtat discuţii interne preliminare”. Donald Trump Jr. se pregătește să-i ia locul tatălui său (presă)

Donald Trump Jr. și prețedintele ales al sua donald trump
Donald Trump Jr. alături de tatăl său. Foto: Profimedia Images

Amazon Prime pregăteşte revenirea emisiunii „The Apprentice” (Ucenicul), un reality show cu 14 sezoane, creat şi prezentat de Donald Trump înainte de a ajunge preşedinte, în care concurenţii se confruntă în diverse probe pentru a încerca să obţină un post prestigios.

Difuzat între 2004 şi 2015, show-ul „a contribuit la popularizarea lui Donald Trump în rândul publicului larg”, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

După achiziţionarea MGM, Amazon deţine drepturile asupra emisiunii şi ar avea în vedere relansarea acesteia cu nimeni altul decât Donald Trump Jr., fiul cel mare al preşedintelui american, în calitate de nou prezentator, deşi deocamdată nimic nu este confirmat, mai scrie publicația menționtă.

„Am purtat discuţii interne preliminare cu privire la viitorul The Apprentice ca franciză”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon pentru The Wall Street Journal.

Gigantul american ar avea numai de câştigat, deoarece, de la realegerea lui Trump în funcția de președinte, presiunea pentru relansarea emisiunii nu a încetat să crească. Anul trecut, Amazon a redifuzat, de altfel, mai multe episoade din primul sezon al emisiunii The Apprentice, în cadrul căruia concurenţii încercau să obţină un contract de un an în valoare de 250.000 de dolari într-una dintre companiile lui Trump.

Datorită redifuzărilor de pe Prime Video, emisiunea ar fi generat între 100.000 şi un milion de dolari din drepturi de autor în 2024.

Amazon nu este la prima colaborare cu familia Trump. A produs deja documentarul Melania, dedicat soţiei preşedintelui.

Editor : B.P.

